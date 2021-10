NFZ podsumowuje wydatki na leki w okresie styczeń - sierpień 2021

Przez osiem miesięcy tego roku narodowy płatnik wydał na leki ponad 61 procent budżetu refundacyjnego zaplanowanego na ten rok

Największe wykorzystanie budżetu refundacyjnego jest w obszarze leków aptecznych oraz programach lekowych

Około połowy budżetu wydano na zakup leków w ramach chemioterapii i leków dla seniorów

W najmniejszym odsetku sfinalizowano refundację leków w ramach RDTL i ciąża plus - w jedynie około jednej czwartej zaplanowanego budżetu

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował dane dotyczące kosztów poniesionych na refundację leków w okresie styczeń – sierpień 2021 roku.

Przez pierwsze 8 miesięcy tego roku NFZ wydał 61,36 proc. środków przeznaczonych na tegoroczną refundację leków. Budżet refundacyjny zaplanowany na 2021 rok to ok. 15.631 mld zł. Dotychczas wydano ok. 9.591 mld zł zł.

Refundacja apteczna, chemioterapia i programy lekowe

Jeśli chodzi o refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę, z zaplanowanej kwoty ok. 8.857 mld zł, wydano prawie 5.662 mld zł zł, czyli 63,92 procent zaplanowanego budżetu.

Budżet na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi zrealizowano dotychczas w 61,73 procent. Z zaplanowanej kwoty prawie 4.926 przeznaczono na leki 3.041 mld zł.

Na leki stosowane w chemioterapii, na które przeznaczono w tym roku 651.458 mln zł, wydano dotychczas 318.176 mln zł, czyli 48,84 procenta zaplanowanej kwoty.

RDTL, leki 75+ i ciąża plus

Najsłabiej jest realizowany budżet na leki w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Z zaplanowanych ponad 161 mln zł wydano tylko ok. 40 mln zł, czyli niespełna jedną czwartą budżetu (24,58 procenta).

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy refundacyjnej (program bezpłatnych leków dla seniorów 75+) wyniosły dotychczas 504.660 mln zł z zaplanowanych 953.100 mln zł (52,95 procenta).



Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy (bezpłatne leki dla kobiet w ciąży) to 4.880 mln zł (20,17 proc. wykonania budżetu). Na ten cel w tym roku zaplanowano budżet w wysokości 24.2 mln zł.







