Negocjacje ws. refundacji Zolgensmy. MZ: chcemy dojść do porozumienia

Negocjacje w sprawie finansowania leku Zolgensma stosowanego w rdzeniowym zaniku mięśni nadal trwają

- Najdroższy lek na świecie, ratujący dzieci chore na SMA (rdzeniowy zanik mięśni), może być w Polsce refundowany - zapewnił reportera TOK FM wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Mimo że Komisja Ekonomiczna przedstawiła negatywny raport z negocjacji z producentem, to - jak mówi wiceminister - rozmowy nadal trwają.

Jak dodał, w poniedziałek, 18 października, odbyło się kilkugodzinne spotkanie z producentem leku na SMA, a za dwa tygodnie zaplanowane jest kolejne spotkanie.

– Negocjacje toczą się w dobrej atmosferze. Chcemy dojść do porozumienia, choć na razie jest ono dość daleko. Dwie strony chcą się dogadać, niczego nie zamykam – mówił w rozmowie z reporterem TOK FM wiceminister Miłkowski.

W spotkaniach bierze udział sam zarząd firmy, któremu również zależy, by Polska refundowała lek.

Rozmowy będą dalej się toczyły

- Będziemy jeszcze rozmawiać z producentem celem znalezienia wspólnego stanowiska. Ale nie może to być kosztem innych technologii. I jak zwykle oczekujemy kosztów terapii na najniższym poziomie europejskim - mówił wiceminister w wywiadzie dla rynku Zdrowia.

21 października wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, poinformował podczas spotkania prasowego, że zakończyły się negocjacje cenowe w sprawie leku Zolgensma (leczenie dzieci na SMA).

Decyzja refundacyjna Komisji Ekonomicznej jest negatywna. - W toku negocjacji osiągnęliśmy porozumienie co do treści programu lekowego, jednak producent postawił zaporową cenę, która oznacza, że sfinansowanie tego leku uniemożliwi refundację innych leków w chorobach rzadkich - przekazał resort zdrowia podczas briefingu prasowego w tej sprawie (14 października).

Pełny koszt podania leku dla jednego pacjenta - zgodnie z zaproponowanym wnioskiem refundacyjnym, to kwota rzędu 6-7 mln zł.

Jednocześnie dodał, że rozmowy z producentem leku będą dalej się toczyły.

- Przedstawiłem producentowi ofertę wypowiedzenia się i stanowisko, pod jakimi warunkami resort może tę terapię przyjąć. Aktualnie oczekujemy na stanowisko firmy. Spotkanie jest już zaplanowane i jesteśmy umówieni na rozmowę. Będziemy starali się dojść do porozumienia, ale nie za wszelką cenę - dodał wiceminister.

Leczenie, które podaje się raz w życiu

Rdzeniowy zanik mięśni SMA to ciężka choroba rzadka, w której z powodu wady genetycznej obumierają neurony w rdzeniu kręgowym odpowiadające za skurcze i rozkurcze mięśni. Brak impulsów nerwowych prowadzi do uogólnionego osłabienia i postępującego zaniku mięśni szkieletowych, a w ostateczności - do częściowego albo całkowitego paraliżu.

Choroba dotyka osób w różnym wieku, jednak w ponad 90 proc. przypadków objawy pojawiają się w niemowlęctwie albo wczesnym dzieciństwie. SMA jest wynikiem wady genetycznej - mutacji w genie SMN1. Mutację tę osoba chora otrzymuje po obojgu rodziców, którzy zazwyczaj nie są świadomi jej posiadania.

Obecnie refundowany w SMA lek nusinersen podnosi poziom białka SMN modyfikując gen SMN2 w taki sposób, aby działał tak jak gen SMN1. Zolgensma (terapia genowa) dokonuje tego samego dostarczając do komórek gotowy transgen (równoważnik genu) SMN1. Jest to leczenie, które podaje się raz w życiu.

Dzieci chore na SMA. Czy zyskają możliwość refundowanego leczenia przy zastosowaniu terapii genowej?

Negatywna decyzja dla leku Zolgensma stosowanego w SMA