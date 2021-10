Negatywna opinia dla leku Zolgensma. Oświadczenie firmy Novartis

Komisja Ekonomiczna wydała negatywną rekomendację w sprawie refundacji leku Zolgensma w rdzeniowym zaniku mięśni

Minister zdrowia poinformował o tym podczas spotkania prasowego, podając cenę, jaką zaproponował producent - firma Novartis

Novartis wydało oświadczenie: jesteśmy zaskoczeni, że podczas tego spotkania minister zdrowia zdecydował się zaprezentować zakres wartości cen leku, pomimo że negocjacje cenowe wciąż trwają. To jest informacja poufna

Firma Novartis Poland wydała oświadczenie w związku z konferencją prasową ministra zdrowia i Fundacji SMA, dotyczącą trwających negocjacji wokół objęcia refundacją ze środków publicznych terapii genowej w leczeniu SMA.

Pacjenci: jesteśmy rozczarowani wysoką ceną

14 października ministerstwo zdrowia zorganizowało spotkanie prasowe, podczas którego wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski poinformował o zakończeniu negocjacji cenowych w sprawie leku Zolgensma (leczenie dzieci na SMA).

- W toku negocjacji osiągnęliśmy porozumienie co do treści programu lekowego, jednak producent postawił zaporową cenę, która oznacza, że sfinansowanie tego leku uniemożliwi refundację innych leków w chorobach rzadkich - ocenił urzędnik.

Wcześniej pisaliśmy: Negatywna decyzja dla leku Zolgensma stosowanego w SMA

Jak podał resort zdrowia, pełny koszt podania leku dla jednego pacjenta - zgodnie z zaproponowanym wnioskiem refundacyjnym, to kwota rzędu 6-7 mln zł.

- Przedstawiłem producentowi ofertę wypowiedzenia się i stanowisko, pod jakimi warunkami resort może tę terapię przyjąć. Aktualnie oczekujemy na stanowisko firmy. Spotkanie jest już zaplanowane i jesteśmy umówieni na rozmowę. Będziemy starali się dojść do porozumienia, ale nie za wszelką cenę - dodał wiceminister Miłkowski.

W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele Fundacji SMA. Nie kryli oni "rozczarowania stanowiskiem producenta, który zaproponował tak wysoką cenę".

Sprawdź: Kacper Ruciński komentuje sprawę leku na SMA za 6-7 mln zł

- Jesteśmy rozczarowani, że nie udało się dojść do porozumienia w negocjacjach refundacyjnych. Bardzo liczymy na to, że uda się ten lek w Polsce refundować. To jest jednorazowe podanie - to jest wyższość tego leku nad refundowanym - powiedziała Dorota Raczek, prezes Fundacji SMA.

- Jesteśmy bardzo rozczarowani, że nie udało się tych negocjacji zakończyć pozytywnie - mówił też Kacper Ruciński z Fundacji SMA.

Novartis: minister ujawnił poufne dane

W piątek, 15 października firma Novartis Poland Sp. z o. o. wydała oświadczenie w związku z wczorajszym spotkaniem. Oto jego treść:

"14 października 2021 r. odbyła się konferencja prasowa Ministra Zdrowia i Fundacji SMA w związku z trwającymi negocjacjami dotyczącymi objęcia refundacją ze środków publicznych terapii genowej w leczeniu SMA, w oparciu o przepisy Ustawy o Funduszu Medycznym.

Jesteśmy zaskoczeni, że podczas tego spotkania Minister Zdrowia zdecydował się zaprezentować zakres wartości cen leku, pomimo że negocjacje cenowe (zgodnie z deklaracją Ministra Zdrowia) wciąż trwają i jest to informacja poufna. Minister Zdrowia uzgodnił z Novartis Poland termin spotkania, które odbędzie się w poniedziałek 18 października 2021 r. W naszej opinii prezentowanie jakichkolwiek informacji dotyczących poufnych ofert może wprowadzać opinię publiczną w błąd.

Pragniemy podkreślić, że terapia genowa jest jedyną dostępną w leczeniu SMA opcją terapeutyczną oddziałującą na genetyczną przyczynę choroby, poprzez zastąpienie brakującego lub wadliwego genu SMN1.

Zdajemy sobie również sprawę, że rozmowy wokół podawanej jednorazowo terapii genowej wymagają gruntownej zmiany definicji wartości leczenia, a także tego, w jaki sposób w naszym systemie ochrony zdrowia zarządzana jest diagnostyka, leczenie i powiązane koszty związane z opieką nad pacjentami z chorobami rzadkimi.

Zawarliśmy umowy gwarantujące dostęp do Zolgensmy dla pacjentów w 22 krajach na całym świecie, w tym w 13 krajach Unii Europejskiej – zaledwie 16 miesięcy po dopuszczeniu leku do obrotu. W rozmowach z ministerstwami zdrowia i organami refundacyjnymi oferujemy różne opcje obniżenia kosztu terapii, m.in. rabaty, płatności odroczone i ratalne oraz instrumenty dzielenia ryzyka oparte o wyniki leczenia. Naszym celem nadal pozostaje znalezienie najlepszego rozwiązania, aby polscy pacjenci z SMA mieli dostęp do tej innowacyjnej, podawanej jednorazowo terapii".

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.