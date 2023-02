Nawet milion kary dla apteki? Tak duża sankcja budzi zdumienie farmaceutów

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w aptekach prezentacja lub reklama suplementów diety nie może znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi klienta

Co znaczy, że nie mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi klienta? Wprowadzamy zakaz prezentacji produktu bez zdefiniowania co znaczy prezentacja? – wskazuje Marek Tomków

Za złamanie przepisów aptece grozi kara w wysokości od 10 tys. zł do miliona zł

Farmaceuci uznają wysokość przewidzianych aptek za nieproporcjonalne do wykroczenia. Proponują 500 zł mandatu

Co oznacza "bezpośrednie sąsiedztwo punktu obsługi klienta"?

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w aptekach będzie mogła być prowadzona prezentacja lub reklama suplementów diety „w wydzielonych miejscach umieszczonych w polu widzenia kupującego, które muszą być oddzielone od miejsc, na których są prezentowane produkty lecznicze, wyroby medyczne i kosmetyki, i nie mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi klienta”.

Kto prowadzi prezentację lub reklamę niezgodną z prawem podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 tys. zł do miliona zł.

Tak duża sankcja budzi zdumienie farmaceutów. Tym bardziej, że przepisy są bardzo niejasne i mogą prowadzić do kosztownych dla aptek nieporozumień.

- Co znaczy, że nie mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi klienta? Wprowadzamy zakaz prezentacji produktu bez zdefiniowania co znaczy prezentacja? – wskazuje Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Podkreśla też brak rozróżnienia podmiotów, których te przepisy dotyczą oraz ich specyfiki.

- Przykładanie tej samej miary do nadawcy telewizyjnego co do apteki nie jest zasadne. Dla nadawcy, który prowadzi nielegalną reklamę, z wykorzystaniem na przykład wizerunku pracownika medycznego, kara jest naturalną konsekwencją. Ale w przypadku apteki, w której suplement znajdzie się w niedookreślonym przepisami sąsiedztwie obsługi pacjenta, nie jest to już takie oczywiste.

Propozycja: 500 zł mandatu

Zwraca też uwagę na specyfikę produktów, które są sprzedawane w aptekach.

- Dzisiaj witamina czy magnez mogą być zarejestrowane raz jako lek OTC albo jako suplement. Często też dochodzi do zmian tych rejestracji. Jeśli witamina C tego samego producenta o statusie OTC zostanie położona obok witaminy C tego samego wytwórcy zgłoszonej jako suplement, to na dzień dobry apteka ma dostać 10 tysięcy złotych kary? O pomyłki w takich sytuacjach nie jest trudno – opisuje wiceszef Rady.

- To powinno być sankcjonowane mandatem. Tymczasem w projekcie za złamanie przepisów proponuje się kary wyższe niż za dużo cięższe naruszenia przepisów – dodaje.

Naczelna Rada Aptekarska przesłała do swoje uwagi do projektu, wskazując na nieproporcjonalność wysokości kar oraz nieprecyzyjność przepisów. Zaproponowała, by w przypadku aptek obniżyć karę do 500 zł.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.