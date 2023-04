Nawet co piąty antybiotyk przepisywany jest niepotrzebnie. NFZ ostrzega: rośnie antybiotykooporność

Antybiotykoodporność to zdolność bakterii do przeciwstawiania się działaniu antybiotyku - odporność na jego bakteriobójcze lub bakteriostatyczne działanie.

- W latach 2000-2015 globalne stosowanie antybiotyków wzrosło o 65 proc. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że oporność mikroorganizmów na leki przyczynia się rocznie do 75 tys. zgonów. Nawet co piąty antybiotyk przepisywany jest niepotrzebnie, przez co maleje ich skuteczność w walce z naprawdę groźnymi infekcjami. Z powodu antybiotykoodporności liczba zgonów na świecie do roku 2050 może wzrosnąć nawet do 10 mln rocznie - podaje NFZ.