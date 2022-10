NASK: fake newsy o tabletkach z jodkiem potasu. "Uderzają w bezpieczeństwo Polaków"

NASK informuje o szkodliwych wpisach w mediach społecznościowych odradzających przyjęcie tabletek z jodkiem potasu w przypadku zagrożenia radiacyjnego

„Tego typu narracja to przykład dezinformacji mającej na celu polaryzację Polaków w kwestii bezpieczeństwa. Opinie, na które trafiamy w sieci, często nie są poparte jakimikolwiek badaniami” – napisano w komunikacie NASK

Tzw. antyszczepionkowcy i zwolennicy spiskowych teorii uaktywniają się w internecie i po fali dezinformacji o szczepionkach zaczynają wykorzystywać tabletki jodku potasu, które rozdystrybuowano w całej Polsce, do szrzena fałszywych informacji ich temat

NASK ostrzega przed fałszywymi informacjami

Przed dezinformacją dotyczącą przyjmowania tabletek z jodkiem potasu ostrzegli eksperci CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, którzy poinformowali, że w internecie pojawiły się szkodliwe wpisy odradzające przyjęcie tabletek z jodkiem potasu w przypadku zagrożenia radiacyjnego.

- Tego typu narracja to przykład dezinformacji mającej na celu polaryzację Polaków w kwestii bezpieczeństwa. Opinie, na które trafiamy w sieci, często nie są poparte jakimikolwiek badaniami. Warto pamiętać o nieuleganiu emocjom, weryfikacji informacji oraz śledzeniu oficjalnych komunikatów – napisano w komunikacie.

NASK zaznaczyła, że dezinformacja często bazuje na nieaktualnych artykułach i przestarzałych informacjach, na które łatwo trafić, zwłaszcza w internecie.

- W natłoku wiadomości trudno więc znaleźć najświeższe i sprawdzone informacje. Z pomocą przychodzą narzędzia służące do filtrowania wyników. Dzięki efektywnemu wyszukiwaniu możemy zawęzić jego wyniki, filtrując tylko takie opublikowane np. w ciągu ostatnich 24 godzin - poinformowano.

Antyszczepionkowcy się uaktywniają

Tak zwani „antyszczepionkowcy” po fali nieprawdziwych i fałszywych informacjach o szczepionkach zaczęli „kampanię dezinformacji” o tabletkach z jodkiem potasu. Przekonują, że to trucizna zawierająca szkodliwe toksyny, rtęć i ołów.

Niestety, tego typu fałszywe informacje szybko niosą się w internecie. Jak podaje portal FakeNews.pl film autorstwa niejakiego Andrzeja Kwaśniewskiego szerzący nieprawdziwe informacje na temat tabletek z jodkiem potasu, którego wcześniejsze nagrania powielają narracje antyszczepionkowe, w zaledwie dwóch dni uzyskał ponad pół mln wyświetleń.

Wszystkie te nieprawdziwe informacje dementują eksperci. Prof. Leszek Królicki z Zakładu Medycyny Nuklearnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyjaśnia na łamach tygodnika „Polityka”, że podawanie jodku potasu jest dosyć starą, powszechnie uznaną metodą, zaakceptowaną we wszystkich międzynarodowych gremiach odpowiedzialnych za ochronę radiologiczną, łącznie z WHO, czyli Światową Organizacją Zdrowia, i Agencją Atomistyki w Wiedniu. Chroni tarczycę przed wychwytem radioaktywnego jodu.

- W przypadku tarczycy przyjęcie odpowiedniej dawki jodu powoduje, że wypełnia on magazyny potrzebne komórkom tarczycowym do produkcji hormonów. A to oznacza, że dodatkowa dawka jodu, np. radioaktywnego, nie będzie wychwycona przez tarczycę, co zabezpieczy ją przed wchłonięciem radioaktywnej postaci pierwiastka – wyjaśnia prof. Królicki.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.