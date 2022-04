Narzekamy, że nie ma transferu wiedzy do gospodarki? Nie finansujemy nauk stosowanych

Małgorzata Sznitowska: przemysł farmaceutyczny na świecie w co najmniej dziewięćdziesięciu procentach, jeśli nie więcej, jest przemysłem generycznym

W jej opinii, w Polsce brakuje funduszy na wsparcie nauk stosowanych

Jeżeli nie finansujemy badań stosowanych, to nie narzekajmy, że nie ma transferu wiedzy do gospodarki - podkreśla

Praktycznie każdy lek generyczny ma cechy innowacji

Jeszcze w tym roku mają zostać ogłoszone konkursy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Z 8 mld euro ponad połowa - 4,3 mld euro, ma trafić na wsparcie przedsiębiorców, którzy będą chcieli realizować projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne projekty.

Podczas sesji „Przemysł farmaceutyczny” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego uczestnicy dyskutowali, czym jest innowacyjność w farmacji.

- Z innowacyjnością w produktach leczniczych mamy pewien problem. W powszechnym mniemaniu za innowacyjny lek uważa się kompletnie nową cząsteczkę, która nigdy do tej pory nie była wykorzystywana w lecznictwie - oceniła prof. Małgorzata Sznitowska, konsultant krajowa ds. farmacji przemysłowej, kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jako konsultant krajowa powołała grupę, która stworzyła oficjalne stanowisko wskazujące na to, że każdy praktycznie lek generyczny ma cechy innowacji, zgodnie z podręcznikiem Oslo Manual. Po pierwsze dlatego, że spełnia element wdrożenia, a po drugie niesie efekt społeczny - pozwala obniżyć cenę i zwiększa dostępność dla pacjentów.

Profesor dodała, że przemysł farmaceutyczny na świecie w co najmniej dziewięćdziesięciu procentach, jeśli nie więcej, jest przemysłem generycznym.

- To co pojmujemy w powszechnym pojęciu jako lek innowacyjny, to produkt oryginalny, który powstaje przez ponad 20 lat, a koszt jego powstania to kilka miliardów złotych. Kiedy jeszcze taki lek oryginalny posiada wyłączność rynkową, już wtedy zaczynają się prace nad następczymi lekami genetycznymi. Ważne jest, żeby nasz polski silny przemysł farmaceutyczny w takich działaniach uczestniczył i tak się dzieje - mówiła.

Podkreślała, że przemysł farmaceutyczny jest bardzo innowacyjny, bo praktycznie wszystkie firmy mają działy badawczo-rozwojowe.

Brakuje wsparcia dla nauk stosowanych

- Chodzi o to żeby większe było wsparcie z pieniędzy publicznych na projekty, które są ryzykowne i trudniejsze. Do tego dochodzi przemysł biotechnologiczny, a więc też produkty biopodobne, które są niezwykle kosztowne w rozwoju. Jestem przekonana, że projekty, które będą współfinansowane ze środków publicznych przyniosą o wiele większe pole do współpracy uczelni z przemysłem, bo niestety do tej pory ta współpraca nie jest zadowalająca i coraz bardziej tracimy kompetencje, jeżeli chodzi o naukowców, którzy mogliby też służyć gospodarce - podkreśliła profesor Sznitowska.

- Przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na ogromną przepaść, która została ustanowiona, gdy spojrzymy na środki z Narodowego Centrum Nauki. One są nastawione na badania podstawowe, ale niepożądane są projekty mające pokazać przełożenie praktyczne danego badania. I mamy NCBR, gdzie trzeba mieć już partnera przemysłowego do swoich badań - dodała.

A co z projektami z nauk stosowanych? Praktycznie nie ma takich projektów - mówiła profesor Sznitowska, mówiąc o przykładzie z własnej uczelni. - Ostatnio prosiłam, żeby przedstawiono mi konkursy, w których mogę uczestniczyć jako kierownik farmacji stosowanej, by pokazać rozwój nauk stosowanych. Nie ma takich projektów.

Tymczasem - w jej ocenie - jest to niezbędne, żeby naukowcy mogli bardziej przybliżyć swój pomysł, zainteresować partnera biznesowego. Partner biznesowy musi mieć pewne wyniki, a te wyniki nie zależą od wyników publikacyjnych. Na to też potrzeba funduszy, bo to tak naprawdę pozwala rozwijać kompetencje w nauce.

- Swego czasu byłam w jednej z komisji w Sztokholmie, gdzie Szwedzi postanowili przyznawać granty pomostowe, za które naukowcy przez dwa lata pracowali nad projektem, by przedstawić biznesowi już jakiś prototyp zachęcający do zainwestowania. U nas tego brakuje. Jeżeli nie finansujemy badań stosowanych, to nie narzekajmy, że nie ma transferu wiedzy do gospodarki - podkreślała.

