Narodowy Instytut Leków ma nowego szefa. Obowiązki dyrektora pełni Iza Książek

Anna Kowalczuk nie jest już dyrektorem Narodowego Instytutu Leków. P.o. dyrektora została dr n. farm. Iza Książek

Kowalczuk ustąpiła ze stanowiska po decyzji ministra zdrowia

Dotychczasowa dyrektor kierowała Instytutem od kwietnia 2017 roku

Narodowy Instytut Leków ma nowego szefa. Iza Książek p.o. dyrektora

Dr n. farm. Iza Książek została p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Leków. Wcześniej NIL kierowała Anna Kowalczuk, która jednak została zdymisjonowana przez ministra zdrowia.

W niedawnej rozmowie z Rynkiem Zdrowia poprzednia dyrektor potwierdziła, że dymisja nastąpiła 21 czerwca. Są przesłanki, by podejrzewać, że ona ma związek z zapytaniem o dalsze losy Instytutu przez senator Dorotę Tobiszowską podczas posiedzenia w Senacie 9 czerwca 2022 roku. Pytanie senator odnosiło się do planów zmian wobec NIL: likwidacji Instytutu lub przejęcia go przez inną jednostkę.

- Narodowy Instytut Leków, który od prawie 70 lat realizuje zadania powierzone mu przez ministra zdrowia, m.in. w zakresie kontroli produktów leczniczych, działa też na rzecz nauki polskiej. Czy prowadzone są jakieś rozmowy, czy ma być zlikwidowany lub też przejęty przez inną organizację, inną jednostkę? - pytała senator. Wiceminister zdrowia Piotr Bromber ocenił, że pytanie najprawdopodobniej wiąże się z dyskusją o zainicjowanej pionizacji inspekcji farmaceutycznej.

Co dalej z Narodowym Instytutem Leków

Z nieoficjalnych informacji wynika, że NIL zostanie przejęty przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - PIB. Później z NIL ma zostać powołane Państwowe Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych, które trafi pod jurysdykcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Poprzednia dyrektor NIL-u Anna Kowalczuk, odnosząc się do hipotetycznej likwidacji Instytutu zaznaczyła, że "dyskusja o takich zmianach powinna być publiczna i poważnie uargumentowana".

- Ten plan nie jest dobry z wielu powodów. Bardzo dużo kosztowało nas zgromadzenie wysokokwalifikowanego potencjału ludzkiego. Nie jest to łatwa sprawa, ze względu na multidycyplinarny charakter działalności NIL - skomentowała.

- Trzeba zrozumieć potrzeby naukowców, utrzymać kompetencje analityczne, znaleźć ścieżki kariery dla młodych ludzi. W NIL pracują osoby należące do różnych pokoleń, od tych bardzo doświadczonych, związanych całe życie z Instytutem, poprzez tzw. „milenialsów”, aż po świeżo upieczonych absolwentów uczelni. Oczywiście każda grupa ma inne podejście do pracy, inne poczucie przynależności do organizacji oraz inne motywacje - dodała Kowalczuk.

Jednak, jak przyznała rzecznik prasowa NIZP-PZH, Anna Dela, "nie zapadła w poniższym temacie żadna formalna decyzja", w związku z czym NIZP-PZH "nie będzie się odnosił do hipotetycznej sytuacji".

Czym jest Narodowy Instytut Leków?

Narodowy Instytut Leków stanowi instytut badawczy. Wśród jego zadań wymienić można m.in. prowadzenie projektów badawczych, badań naukowych oraz prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie nauk farmaceutycznych, medycznych, chemicznych i biologicznych. NIL prowadzi również prace w zakresie badań podstawowych i przemysłowych oraz prac rozwojowych.

W skład Instytutu wchodzi Państwowe Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych. Wraz z innymi narodowymi laboratoriami kontrolnymi w EU tworzy ono sieć laboratoriów. Placówki te współpracują z Europejskim Dyrektoriatem ds. Jakości Leków i Ochrony Zdrowia i sprawują nadzór nad bezpieczeństwem oraz jakością leków w całej EU.