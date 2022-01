Namiot przed apteką? Farmaceuci pytają o wymagania dot. testowania na COVID-19

Naczelna Izba Aptekarska: już blisko 3 tys. farmaceutów ukończyło szkolenie uprawniające do wykonywania testów w kierunku COVID-19 w aptekach

Kolejnych 2 tys. oczekuje na przeszkolenie w tym zakresie

Farmaceuci pytają o wymagania lokalowe do przeprowadzania wymazów

Testy na COVID-19 w aptekach.Farmaceuci już się szkolą

27 stycznia wchodzą w życie przepisy rozporządzenia w sprawie badań diagnostycznych do wykonywania przez farmaceutów. Jednym z testów, jakie będzie można wykonać w aptece jest test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2.

Jak poinformowała 25 stycznia Naczelna Izba Aptekarska, już blisko 3 tys. farmaceutów ukończyło szkolenie uprawniające do wykonywania testów w kierunku COVID-19 w aptekach, a kolejnych 2 tys. oczekuje na przeszkolenie w tym zakresie.

Ukończenie przez farmaceutę szkolenia jest warunkiem niezbędnym do wykonywania przez niego testów. Drugim warunkiem jest dysponowanie przez apteki odpowiednimi warunkami lokalowymi.

Adam Niedzielski o wymaganiach dla aptek

24 stycznia minister zdrowia, Adam Niedzielski, pytany o te wymagania, powiedział:

- Można to zorganizować na różne sposoby, ja nie chciałbym mówić, jak to centralnie ma wyglądać, bo każda apteka jest inna, nie każda apteka ma warunki, więc powiedzmy sobie otwarcie: to nie będzie dostępne w każdej aptece w Polsce. Mamy pewne zdefiniowane wymogi, ale oczywiście odpowiedzialność farmaceutów za bezpieczeństwo pacjenta nakazuje zorganizować to albo w określonych godzinach, albo wydzielając miejsce, jeżeli są takie możliwości.

Testowanie pacjentów przez farmaceutów w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, będzie zatem możliwe wyłącznie w aptekach ogólnodostępnych, które zgłoszą swój udział w programie i spełnią określone wymogi sanitarno-epidemiologiczne. Ogólnie mówiąc: muszą posiadać oddzielne pomieszczenie i zapewnić intymność badania.

Testowanie na COVID-19 w namiocie przed apteką?

Tylko co to oznacza? Farmaceuci na razie mają wątpliwości.

Marcin Repelewicz, prezes Dolnośląskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, przyznał na Twitterze:

"Zainteresowanie możliwością testowania w aptekach na COVID-19 przez farmaceutów jest dość duże. Aptekarze zgłaszają się do DIA z pytaniami o szczegóły i wymagania programu. Największym hamulcem wprowadzania tej usługi wydają się być ograniczenia lokalowe wielu aptek".

"Zasadnym byłoby rozważenie, na czas trwania stanu epidemii, umożliwienie wykonywania testów również w innych pomieszczeniach apteki. Kierownik apteki mógłby ocenić czy zapewnia ono bezpieczeństwo i komfort pacjentom, nie utrudniając przy tym głównych zadań apteki" - dodał.

"Oczekujemy jeszcze tylko na dopracowanie szczegółów prawnych i technicznych wymaganych od farmaceutów i aptek przez resort zdrowia" - podkreśla.

Podał przykład rozwiązania funkcjonującego w innych państwach: "Dobrym przykładem są tu działające od wielu miesięcy punkty testowania w aptekach w krajach zachodnich. Pewna doza elastyczności, przy zachowaniu bezpieczeństwa, zwiększy diametralnie ilość aptek, które dołączą do programu. Wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych rozwiązań"

Jak się okazuje w częstochowskiej OIA jest podobnie:

"W CzOIA jest podobnie. Farmaceuci liczą na poszerzenie możliwości świadczenia tej usługi o komorę przyjęć-dostępnej z zewnątrz (szczególnie apteki szczepiące, aby ułatwić zachowanie strefy czystej) lub namiot przed placówką. Kolega chętnie wdrożyłby wymazy, ale nie ma możliwości pogodzenia ich ze szczepieniami, bo w izbie ekspedycyjnej byłby zbyt duży bałagan. Ma taką możliwość z wykorzystaniem komory. Duża apteka w centrum mogłaby świadczyć obie usługi równolegle. Częstochowa ma ponad 230 000 mieszkańców" - napisała farmaceutka Karolina WP.

Dodała: "Podstawą jest bezpieczeństwo epidemiologiczne, ale i prawne. Mając podstawy w aktach wykonawczych, każdy kierownik zorganizuje usługę uwzględniając specyfikę apteki tak, by było to najkorzystniejsze procesowo".

I kolejny głos: "To w małych miejscowościach pacjent ma trudniejszy dostęp do punktu wymazowego. 14 tys. mieszkańców i minimum 30 km do przebycia, dla wielu przeszkoda nie do pokonania. Skoro mamy sytuację wyjątkową, może jednak wykorzystać otoczenie apteki-podwórze? namiot? dodatkowe pomieszczenia? - pyta farmaceutka Izabela Chuda.

23,24 zł za wykonanie testu antygenowego

25 stycznia NFZ wydał zmienione zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z nim:

za wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 przysługuje 35,83 zł

Procedura obejmuje koszty: pobrania materiału biologicznego, testu antygenowego i wykonania testu.

za wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 przysługuje(bez kosztu testu) przysługuje 23,24 zł. Cena obejmuje koszty: pobrania materiału biologicznego i wykonania testu (bez kosztu testu).









