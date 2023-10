Najnowsza analiza GIF: te leki mogą być nadal trudno dostępne

GIF o dostępności leków. Najnowsza analiza (13.10.2023)

Zestawienie jest efektem analizy wielu źródeł danych dostępnych dla GIF ze wszystkich poziomów dystrybucji – aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, hurtowni oraz informacji pochodzących od podmiotów odpowiedzialnych.

Aktualnie nie obserwujemy problemów z dostępnością antybiotyków - informuje GIF. Z danych posiadanych przez GIF wynika, że zapotrzebowanie na leki z tej grupy we wrześniu było mniejsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Poziom realizacji recept w odniesieniu do monitorowanych substancji czynnych z podziałem na formy pediatryczne i dla dorosłych utrzymuje się w granicach 80-90%. Możliwe są przejściowe utrudnienia w dostępności pojedynczych pozycji produktowych wynikające z tymczasowych przerw w dostawach i dużej dynamiki utrzymującej się na rynku.

Na rynek wróciły hormonalne produkty lecznicze zawierające levothyroxinum natricum w formie roztworu doustnego w dawce 100 mcg stosowane w farmakoterapii niedoczynności tarczycy. Odnotowaliśmy również kolejne dostawy dawek 88 mcg i 75 mcg, natomiast w dalszym ciągu utrzymują się utrudnienia w dostępności do produktów w dawce 25 mcg i 50 mcg.

Przeciwpsychotyczny produkt leczniczy zawierający fluwoksaminę w dawce 100 mg po czasowych niedoborach wrócił na rynek i jest już dostępny w hurtowniach. Dostawy dawki 50 mg przewidziane są na koniec października, więc z początkiem listopada spodziewana jest poprawa dostępności leku.

Podmiot odpowiedzialny zgłosił przedłużenie wstrzymania obrotu aerozolami do nosa zawierającymi kortykosteroid fluticasoni furoas do końca listopada. Aktualnie występują znaczące utrudnienia w dostępności do ww. leku. Jednocześnie nie odnotowuje się niedoborów pozostałych produktów z tej grupy (zawierających fluticasoni propionas i mometasoni furoas).