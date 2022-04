Naczelna Izba Aptekarska kontra Gemini. jest wyrok sądu apelacyjnego

4 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie z powództwa Gemini Apps sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przeciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej

W I instancji sąd spośród pięciu żądań zawartych w pozwie, przychylił się w pełni do żądania z pkt 3 i częściowo (w 50 proc.) do żądania z pkt 2

NIA: orzeczenie przez Sąd Apelacyjny w Warszawie oznacza, że zostały oddalone wszystkie żądania Gemini Apps sp. z o.o. względem Naczelnej Izby Aptekarskiej

Gemini Apps pozywa Naczelną Izbę Aptekarską

4 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie – VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej - wydał wyrok w sprawie z powództwa Gemini Apps sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przeciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej.

Poinformowała o tym na swojej stronie Naczelna Izba Aptekarska.

Sprawa ma swój początek w 2020 roku. W związku z komunikatem Naczelnej Izby Aptekarskiej z 1 lipca 2020 roku Gemini Apps sp. z o.o. wniosła powództwo przeciwko NIA zarzucając naruszenie jej dóbr osobistych oraz popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji.

Gemini Apps Sp. z o.o. w pozwie przeciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej wniosła o:

nakazanie NIA zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat rzekomych nieprawidłowości w funkcjonowaniu aplikacji Spółki „ReceptaGemini.pl” (dalej: „Aplikacja”), jakoby postępowanie Spółki stanowiło „patologię”, która rzekomo miała gromadzić dane o stanie zdrowia pacjentów i profilować te dane w sposób niezgodny z prawem, a także jakoby Spółka w sposób nielegalny pobierała dane z Systemu E-Zdrowie (P1), jak również jakoby Powód stosował nieetyczne praktyki godzące w dobre imię farmaceutów oraz szkodzące pacjentom;

zasądzenie od NIA sumy pieniężnej na cel charytatywny;

zobowiązanie NIA do niezwłocznego usunięcia oświadczenia z 1 lipca 2020 roku, które zostało opublikowane na stronie nia.org.pl;

nakazanie NIA opublikowania na stronie nia.org.pl przeprosin;

nakazanie NIA opublikowania na stronie: „Zaufaj mi, jestem farmaceutą”, pod adresem: https://www.facebook.com/jestemfarmaceuta/, przeprosin.

"Sąd I instancji, spośród pięciu żądań zawartych w pozwie, przychylił się w pełni do żądania z pkt 3 i częściowo (w 50 proc.) do żądania z pkt 2. W pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo" - informuje NIA.

- Sąd I instancji nie znalazł m.in. podstaw do uwzględniania żądania dotyczącego opublikowania przeprosin przez NIA oraz żądania nakazania NIA określonego działania. Sąd I instancji nakazał usunięcie komunikatu z 1 lipca 2020 r. ze strony internetowej NIA oraz wpłatę na cel charytatywny - podano w komunikacie.

NIA: zostały oddalone wszystkie żądania Gemini Apps

"Jednocześnie działanie Naczelnej Izby Aptekarskiej nie zostało uznane za czyn nieuczciwej konkurencji wymierzony w Gemini Apps sp. z o.o., jak twierdził powód. Sąd I instancji nie rozstrzygnął, co do prawidłowości funkcjonowania stworzonej przez powoda aplikacji, lecz zakwestionował przede wszystkim kategoryczność sformułowań zawartych w komunikacie z 1 lipca 2020 roku" - informuje NIA.

NIA informuje, że na skutek apelacji złożonej przez obie strony Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym:

oddalił powództwo Gemini Apps sp. z o.o. o zobowiązanie NIA do usunięcia oświadczenia z dnia 1 lipca 2020 r;

oddalił powództwo o zasądzenie od NIA sumy pieniężnej na cel charytatywny;

obciążył w całości Gemini Apps sp. z o.o. obowiązkiem zwrotu NIA kosztów procesu;

oddalił apelację Gemini Apps sp. z o.o., co oznacza podtrzymanie wyroku I instancji w części oddalającej roszczenia powoda;

zasądził od Gemini Apps sp. z o.o. na rzecz NIA zwrot kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

NIA ocenia: "wydanie powyższego orzeczenia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie oznacza, że zostały oddalone wszystkie żądania Gemini Apps sp. z o.o. względem Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Gemini komentuje

Swój komunikat w tej sprawie wydała też spółka Gemini. "W poniedziałek, 4 kwietnia 2022 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił roszczenia twórców i właścicieli aplikacji Recepta Gemini przeciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej, pomimo rozpowszechniania przez Samorząd Aptekarski nieprawdziwych informacji na temat funkcjonowania aplikacji. Tym samym nie utrzymał w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2021 roku" - czytamy w informacji.

Dalej: "Sąd Apelacyjny uznał, że to nie właściciel aplikacji „Recepta Gemini” Gemini Apps sp. z o.o. został obrażony w treści komunikatu Naczelnej Izby Aptekarskiej, a sieć Aptek Gemini i w związku z tym wskazał, że właściwym podmiotem do występowania z roszczeniami w tym zakresie jest Gemini Polska sp. z o.o."

Gemini Polska sp. z o.o. podtrzymuje oczekiwanie zakazania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat funkcjonalności aplikacji, które Sąd Okręgowy w Warszawie nazwał „linczem na przedsiębiorcy”, a samą treść komunikatu określił jako „karygodną”.

- Istotą dzisiejszego rozstrzygnięcia jest to, że Sąd uznał, że inny podmiot został obrażony treścią komunikatu Naczelnej Izby Aptekarskiej, natomiast nie kwestionował faktu naruszenia dobrego imienia Grupy Gemini. Wystąpimy niezwłocznie do Sądu Apelacyjnego o doręczenie wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz przystąpimy do jego analizy celem możliwie szybkiego zaskarżenia i podjęcia przysługujących nam środków prawnych - skomentował adwokat Maciej Ślusarek, pełnomocnik Gemini Apps sp z.o.o.