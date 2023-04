Na Zachodzie rynek leków recepturowych się rozwija. A w Polsce? "Właściwie walczymy o przetrwanie"

Pacjenci w Polsce nie mają dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o cały proces związany z wykonywaniem leku recepturowego

W wielu przypadkach niezaznajomieni są także lekarze, przede wszystkim rezydenci, którzy nie zawsze wiedzą, w jaki sposób wystawić receptę na taki lek

Rynek receptury aptecznej wciąż daje wielkie możliwości rozwoju, zwłaszcza gdy spojrzymy na to, co się dzieje na rynkach Europy Zachodniej, Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych

A w Polsce? - W moim przekonaniu regulacje prawne utrudniają prowadzenie biznesu w wielu wymiarach - ocenia Magdalena Bogucka

Ponadto wszyscy, niezależnie czy produkujący lek gotowy czy też wprowadzający substancje czynne stanowiące podstawę do wytworzenia leku recepturowego mają identyczny problem z dostępnością API

Wpływa na nas presja wymuszająca obniżanie cen leków

Lek recepturowy po kilkunastu minutach

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Jaka jest wiedza w społeczeństwie na temat istnienia leków recepturowych?

Magdalena Bogucka, prezes zarządu Zakładu Farmaceutycznego AMARA: Na nasze zlecenie agencja marketingu medycznego WiseMed i Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® przeprowadziły badanie wśród polskich pacjentów – dotyczyło ono wystawiania i realizacji recept na leki recepturowe oraz uprawnień lekarzy i personelu aptecznego w tej dziedzinie. Po analizie uzyskanych odpowiedzi doszliśmy do wielu ciekawych wniosków odnośnie do postrzegania receptury aptecznej i spersonalizowanego leczenia w Polsce.

Wyniki badania pokazują, że pacjenci w Polsce nie mają dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o cały proces związany z wykonywaniem leku recepturowego, ani wiedzy dotyczącej uprawnień lekarzy oraz personelu aptecznego w tej sferze. Ponad 50 procent uczestników badania wyraziło przekonanie, że receptę na lek magistralny może wystawiać tylko lekarz określonej specjalizacji lub wybrana placówka. Pacjenci nie wiedzą także, że praktycznie każda apteka może wytwarzać leki recepturowe, a receptę może wystawić każdy lekarz.

Tylko pacjenci mają problem z wiedzą o lekach recepturowych?

Niestety nie. W wielu przypadkach niezaznajomieni są także lekarze, przede wszystkim rezydenci, którzy nie zawsze wiedzą, w jaki sposób wystawić receptę. Nie jest to jednak wina młodych lekarzy – przyczynę należy upatrywać w polskim systemie szkolnictwa wyższego. W programach nauczania większości uczelni medycznych znajdują się duże bloki zajęć z farmakologii, ale nie prowadzi się kursów dotyczących wyłącznie leków recepturowych – temu zagadnieniu poświęca się zaledwie kilka godzin dydaktycznych. Niektórzy lekarze rezydenci wskazywali, że podczas sześciu lat studiów lekom magistralnym poświęcono jedynie 15 minut zajęć akademickich. W moim przekonaniu to zdecydowanie za mało, by zdobyć choćby podstawową wiedzę z tego zakresu.

Z tego powodu prowadzimy działania edukacyjne dla lekarzy – chcemy wyjaśnić, czym jest receptura oraz jak poprawnie i sprawnie wystawiać recepty na lek magistralny, a także ułatwić lekarzom ich wystawianie w programach komputerowych, których używają każdego dnia. Od 2021 roku we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską oraz Naczelną Izbą Aptekarską prowadzimy ogólnopolski program edukacyjny dla lekarzy i farmaceutów „Zasady zapisywania i wykonywania leków recepturowych”. W 2022 roku wyedukowaliśmy w tym zakresie ponad tysiąc osób: lekarzy, farmaceutów oraz techników farmaceutycznych.

Poza współpracą z uczelniami, która skupia się na możliwości rozszerzenia programu nauczania, działamy też oddolnie, zwracając uwagę pacjentów na fakt, że mają wybór między lekami gotowymi a recepturowymi. Pokazujemy korzyści, jakie wynikają z leczenia preparatami przygotowywanymi w aptekach. Taka terapia jest zawsze zindywidualizowana, dostosowana do konkretnego schorzenia i obejmuje konkretne dawki dopasowane do potrzeb danego pacjenta. Zawiera czystą substancję leczniczą – bez środków pomocniczych, konserwantów, barwników, kompozycji zapachowych, alergenów i innych wypełniaczy.

Swoje działania edukacyjne kierują Państwo również do farmaceutów?

Zdecydowanie tak. Marzy mi się, aby rola farmaceuty była podobna do tej, jaką ma on chociażby w krajach skandynawskich, gdzie jest traktowany jako osoba z dużą wiedzą i doświadczeniem, która może zaopiekować się pacjentem w podstawowy sposób, aby regulacje związane z opieką farmaceutyczną były coraz szerzej i coraz efektywniej implementowane. W Polsce rola farmaceuty jest niejednokrotnie niesłusznie sprowadzana do pracownika wydającego leki. Jestem przekonana, że to się w najbliższym czasie zmieni – wystarczy spojrzeć na to, jak apteki poradziły sobie z przyjmowaniem pacjentów na szczepienia przeciwko COVID-19 i grypie.

Poza tym na świecie są apteki, które specjalizują się wyłącznie w lekach recepturowych – są one wyposażone w zaawansowany technologicznie sprzęt. Tam pacjent dostaje wykonany na miejscu lek recepturowy po kilkunastu minutach.

Uważam, że edukacja powinna odbywać się we współdziałaniu z farmaceutami i lekarzami. Dzięki temu moglibyśmy pokazywać pacjentom różne możliwości i informować ich o wszelkich zaletach leczenia lekami magistralnymi.

Czy stosowanie leków recepturowych wpływa na poprawę stosowania się pacjentów do zaleceń lekarskich?

Badania z 2006 roku przeprowadzone przez Judith A. Erlena z udziałem pacjentów z chorobą przewlekłą pokazują, że pacjenci, którzy czują, iż są pod dobrą opieką personelu medycznego, mają większe zaufanie do leków i są bardziej systematyczni w ich przyjmowaniu. Osiągnięcie tego celu jest bardzo trudne na przykład w dermatologii. Jeśli pacjent musi stosować maść trzy razy dziennie, a poprawa stanu skóry nie pojawia się z dnia na dzień, to współpraca z medykiem i stosowanie się do farmakoterapii mogą być utrudnione.

Wyniki przeprowadzonych przez nas badań pokazują zaś, że jedynie 46 procent respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że wszyscy lekarze – niezależnie od miejsca, w którym przyjmują – oferują pacjentom najskuteczniejsze możliwe leczenie.

Badanie wykazało jednak, iż zdecydowana większość (71,3 procent) pacjentów ufa, że kiedy będą potrzebować leku recepturowego, lekarz wybierze składniki, których potrzebują, i zapisze je we właściwych dawkach. Jeszcze większy odsetek respondentów (81,2 procent) jest zdania, że pracownik apteki wykona dla nich potrzebny lek recepturowy z należytą starannością.

Już dziś powinniśmy poprawić zaopatrzenie aptek w substancje niezbędne do sporządzania leków recepturowych. Leki te powinny być łatwo dostępne nie tylko w aptekach, lecz także we wszystkich klinikach i szpitalach – tak aby pacjenci mieli większy wybór w kwestii metod leczenia chorób, z którymi się zmagają.

Warto również wspomnieć o wciąż aktualnym badaniu z 2011 roku "Choroby przewlekłe w podstawowej opiece zdrowotnej"*, które miało na celu ocenę występowania chorób przewlekłych w populacji pacjentów korzystających z podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce.

Wyniki badania wykazały, że choroby przewlekłe są powszechne wśród pacjentów korzystających z podstawowej opieki zdrowotnej w naszym kraju. Udowodniono też częste współwystępowanie chorób przewlekłych – taki stan wymaga złożonej terapii i powoduje duże ryzyko powikłań. Wyniki wskazują, że należy zapewnić pacjentom z chorobami przewlekłymi kompleksową opiekę zdrowotną, w tym możliwość regularnych wizyt u lekarza rodzinnego lub internisty. Trzeba również edukować pacjentów w zakresie samodzielnego zarządzania swoim stanem zdrowia.

Coraz silniejszy trend receptury aptecznej można zauważyć chociażby u Niemców

W jakich obszarach terapeutycznych najczęściej stosuje się leki recepturowe?

Najczęściej wykorzystujemy je w leczeniu schorzeń dermatologicznych, pediatrycznych, ale również w ginekologii, laryngologii i okulistyce.

W okulistyce mamy przykład siarczanu atropiny, który zostaje wyjałowiony tuż przed wykonaniem leku dla pacjenta. W leczeniu ginekologicznym wykonujemy nowoczesne antybiotyki. W zakresie pediatrii problemem leków gotowych może być gorzki smak leku , którego dziecko nie chce przyjąć. Akceptowalny organoleptycznie smak i zapach produktów leczniczych, szczególnie w grupach pacjentów pediatrycznych i geriatrycznych, stanowi podstawę komfortu przyjęcia, a w konsekwencji efektywności działania API i skuteczności terapii.

W ramach receptury możemy wzmocnić go bezpiecznymi dodatkami smakowymi, które zachęcą małego pacjenta do zażycia środka. Walory smakowe produktów leczniczych stanowią istotny aspekt technologii farmaceutycznej. Nieakceptowalny, gorzki smak substancji jest źle tolerowany szczególnie przez małych pacjentów, może oddziaływać na częstość oraz regularność stosowania leków. Problem związany z nieprzyjemnym smakiem wielu substancji aktywnych na etapie opracowywania formulacji można rozwiązać poprzez zastosowanie odpowiednich technik maskowania smaku.

Leki recepturowe stosuje się nawet w przypadku chorób onkologicznych. Mamy recepturę związaną z medyczną marihuaną, która pomaga podczas leczenia bólu. W naszym portfolio znajduje się ponad 150 substancji czynnych, które znajdują szerokie zastosowanie w różnych specjalnościach i w leczeniu rozmaitych schorzeń.

Czy ten rynek oferuje możliwości rozwoju?

Rynek receptury aptecznej wciąż daje wielkie możliwości rozwoju, zwłaszcza gdy spojrzymy na to, co się dzieje na rynkach Europy Zachodniej, Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Tam rynek receptury jest znacznie bardziej rozwinięty niż w Polsce. Coraz silniejszy trend receptury aptecznej można zauważyć chociażby u naszych bliskich sąsiadów – Niemców. W 2019 roku w ich kraju zanotowano prawie 16 procent przychodów z europejskiego rynku leków recepturowych.

To sprawia, że technologia dynamicznie się rozwija i pojawia się wiele innowacji, także w dziedzinie programów komputerowych. Farmaceuci i lekarze za granicą świadomie wykorzystują potencjał receptury. W USA i Wielkiej Brytanii funkcjonują apteki specjalizujące się wyłącznie w lekach robionych. Personel korzysta tam z szerokiej gamy składników recepturowych, utensyliów i oprogramowania komputerowego. Wszystko po to, aby ułatwić pracę farmaceutów oraz zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu.

To wszystko stanowi rezultat trendu związanego z indywidualizacją i personalizacją leczenia, które powinno być dostosowane do potrzeb oraz preferencji konkretnego pacjenta.

W Zakładzie Farmaceutycznym AMARA chcemy podchodzić holistycznie do opieki nad pacjentem, uzupełniając leczenie produktami gotowymi. Przykładem jest obszar dermatologii – oprócz substancji do receptury aptecznej potrzebnych podczas leczenia określonego schorzenia oferujemy specjalistyczne produkty kosmetyczne do pielęgnacji skóry marki Amaderm. Są one dostępne w aptekach. Pracujemy również nad wprowadzaniem innowacyjnych surowców do receptury aptecznej, w szczególności podłoży, do których dodajemy inne niż dotychczas substancje czynne.

Czy to oznacza, że prowadzą Państwo również działalność badawczo-rozwojową?

Tak. Pracujemy na przykład nad specjalistycznymi podłożami hydrożelowymi (żele hydrofilowe), które są alternatywą dla tradycyjnie stosowanych w recepturze aptecznej lipofilowych lub emulsyjnych podłoży maściowych. Aplikacja niektórych substancji czynnych w formie hydrożelu ma lepsze wchłanianie w stosunku do maści. Ponadto są to innowacyjne podłoża, które cechuje biozgodność, niewielki potencjał uczulający, estetyczny, nowoczesny wygląd.

Wspomniała Pani, że procedury prawne i rejestracyjne są w Polsce skomplikowane i długotrwałe. To jeden z czynników utrudniających prowadzenie biznesu w naszym kraju?

Nie wiem, czy będą w tej kwestii obiektywna. Mam wykształcenie prawnicze i w moim przekonaniu regulacje prawne utrudniają prowadzenie biznesu w wielu wymiarach.

Wprowadzenie do obrotu surowca farmaceutycznego do sporządzania leków recepturowych jest ściśle regulowane przez prawo farmaceutyczne – tak samo jak w wypadku produktów leczniczych. Jeśli chcemy wzbogacić ofertę o dany surowiec, jako firma farmaceutyczna musimy podjąć dokładnie takie same działania, jakie podejmują firmy farmaceutyczne wprowadzające na rynek nowe leki, celem uzyskania dopuszczenia do obrotu dla surowca farmaceutycznego

Czy Państwo, tak samo jak producenci leków, również mają problemy z dostępnością substancji czynnych?

Wszyscy, niezależnie czy produkujący lek gotowy czy też wprowadzający substancje czynne stanowiące podstawę do wytworzenia zindywidualizowanego leku przez farmaceutę mają identyczny problem z dostępnością API. Różnica polega na tym, że lek recepturowy jest lekiem o możliwe uproszczonym składzie, zawierającym możliwe minimum substancji pomocniczych, bez środków konserwujących. Oferujemy czystą substancję, z której przygotowywane są leki recepturowe dla pacjentów.

Część substancji do receptury aptecznej importujemy z Azji. Wiele związków nieszkodliwych dla środowiska wytwarzamy jednak w naszej fabryce, na przykład: wodoroasparaginian magnezu, wodoroasparaginian potasu czy wodoroasparaginian cynku.

Po trzecie współpracujemy też z polskimi firmami farmaceutycznymi, które wytwarzają API na swoje potrzeby do produkcji leków gotowych. Niejednokrotnie ponosimy wyższy koszt zakupu takiej substancji czynnej od polskiej firmy – po to, aby uniezależniać się od azjatyckich fabryk i wspierać lokalny przemysł.

Jak otoczenie zewnętrzne wpływa na działalność firmy?

Wpływa na nas presja wymuszająca obniżanie cen leków, co jest trendem odwrotnym niż ten obecny choćby w Niemczech, gdzie mówi się o podnoszeniu cen. Przy obecnej niskiej marży mamy problem, by utrzymać działalność na dotychczasowym poziomie, nie mówiąc już o inwestycjach w rozwój, czyli opracowanie nowych substancji czy modernizację infrastruktury w firmie.

To są kwestie, których firma farmaceutyczna nie rozwiąże sama, ponieważ mówimy tu problemach systemowych, związanych z takimi wydarzeniami jak wojna w Ukrainie, pandemia COVID-19 i obecny kryzys energetyczny. Ponosimy bardzo wysokie koszty operacyjne i zamiast rozwijać się oraz szukać możliwości wytwarzania substancji czynnych w swoich fabrykach, właściwie walczymy o przetrwanie.

