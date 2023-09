Na te choroby pojawią się nowe leki. Zdecydować ma Komisja Europejska

Nowe leki dopuszczone w Europie przez EMA

CHMP zalecił wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu leku Ebglyss (lebrikizumab) do leczenia atopowego zapalenia skóry o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego u dorosłych i młodzieży.

Pozytywną opinię przyjęto dla leku Finlee* (dabrafenib) do leczenia glejaka – rodzaju nowotworu mózgu, który zaczyna się w komórkach glejowych – komórkach otaczających i podtrzymujących komórki nerwowe.

Komitet wydał pozytywną opinię dla leku Vanflyta* (kwizartynib) do leczenia dorosłych pacjentów ze zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową – nowotworem krwi i szpiku kostnego.

Yorvipath* (palopegteryparatyd), terapia zastępcza parathormonem, uzyskała pozytywną opinię w leczeniu przewlekłej niedoczynności przytarczyc u dorosłych. Niedoczynność przytarczyc to zaburzenie, w którym gruczoły szyi nie wytwarzają wystarczającej ilości parathormonu.

Komisja wydała pozytywną opinię dla leku Zilbrysq* (zilucoplan) w leczeniu uogólnionej miastenii u dorosłych. Ta przewlekła autoimmunologiczna choroba nerwowo-mięśniowa powoduje osłabienie mięśni w różnych częściach ciała.

CHMP zalecił wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki odzwierzęcej przeciwko grypie Seqirus (antygen powierzchniowy, inaktywowany, z adiuwantem) do czynnej immunizacji przeciwko podtypowi H5N1 wirusa grypy A. Jest to wniosek o świadomą zgodę , w którym wykorzystuje się dane z dokumentacji leku wcześniej dopuszczonego do obrotu, a posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu tego leku wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych we wniosku.

Komisja przyjęła pozytywną opinię dla leku biopodobnego Herwenda (trastuzumab) stosowanego w leczeniu przerzutowego i wczesnego raka piersi oraz przerzutowego raka żołądka.

CHMP zalecił wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Aqumeldi ( maleinian enalaprilu) do stosowania w pediatrii (PUMA) w leczeniu niewydolności serca oraz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu leku Catiolanze (latanoprost) w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Obydwa leki zostały złożone we wnioskach hybrydowych, które częściowo opierają się na wynikach badań przedklinicznych i klinicznych już dopuszczonego do obrotu produktu referencyjnego, a częściowo na nowych danych.

Zalecenia dotyczące rozszerzenia wskazań terapeutycznych dla 11 leków

Komitet zalecił 11 rozszerzeń wskazań leków , które są już dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej (UE): Adcetris , Enhertu , Kaftrio , Kalydeco , Keytruda , Nordimet , Olumiant , Pepaxti , Ryeqo, Takhzyro i Voxzogo .

Nieprzedłużenie warunkowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu

Komisja zaleciła nieodnawianie warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dwóch leków:

Translarna (ataluren) – leku stosowanego w leczeniu pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a (choroba genetyczna charakteryzująca się postępującą utratą mięśni) oraz

BlenRep (belantamab mafodotin) – leku stosowanego w leczeniu leczyć szpiczaka mnogiego (rak szpiku kostnego).

Te opinie CHMP zostaną teraz przekazane Komisji Europejskiej (KE), która wyda ostateczną, prawnie wiążącą decyzję obowiązującą we wszystkich państwach członkowskich UE.

Pięć wniosków wycofano

CHMP zalecił dopuszczenie do obrotu dwóch dostosowanych szczepionek ukierunkowanych na podwariant Omicron XBB.1.5: dostosowanej szczepionki Comirnaty , która otrzymała pozytywną opinię w dniu 30 sierpnia 2023 r.

Skycovion wycofał swój wniosek dotyczący zapobiegania COVID-19 u osób w wieku 18 lat i starszych.

W trakcie oceny wycofano trzy wnioski o dopuszczenie do obrotu:

Lutholaz do stosowania u pacjentów z nowotworem w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i zapobiegania neutropenii z gorączką,

Vivjoa do leczenia i zapobiegania kandydozie sromu i pochwy oraz Skycovion (patrz powyżej).

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku Iclusig wycofał wniosek dotyczący stosowania tego leku w leczeniu osób dorosłych, u których niedawno zdiagnozowano ostrą białaczkę limfoblastyczną z dodatnim chromosomem Filadelfia – rodzaj raka krwi.

Początek oceny leku Mysmiba

CHMP rozpoczął ocenę wszystkich dostępnych informacji na temat korzyści i ryzyka stosowania leku Mysimba (naltrekson / bupropion) – leku stosowanego wraz z dietą i ćwiczeniami fizycznymi w celu wspomagania kontroli masy ciała u osób dorosłych. Komisja rozpoczęła także procedurę arbitrażową dotyczącą Havrix (inaktywowanej, adsorbowanej), szczepionki chroniącej przed zakażeniami wywołanymi wirusem zapalenia wątroby typu A. Celem tej procedury arbitrażu jest ujednolicenie informacji dotyczących przepisywania leku w różnych krajach, w których produkt został dopuszczony do obrotu po stwierdzeniu kilku niespójności.

