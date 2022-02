Na suplementach diety zarabia się najlepiej? Rynek jest wart już 6 mld zł

W Polsce jest obecnie blisko 30 tys. podmiotów związanych z produkcją i sprzedażą suplementów diety

Liczba producentów suplementów diety wzrosła w 2021 w porównaniu do roku wcześniej o 4,4 proc. - z 1379 firm do 1440 podmiotów. To najwyższy wzrost na przestrzeni ostatnich pięciu lat

Jednocześnie systematycznie zmniejsza się liczba detalicznych punktów sprzedaży suplementów diety. Częściowo odpowiada za to przenoszenie się handlu do sieci

Wzrost liczby producentów suplementów diety

Polacy w ostatnich dwóch latach kupują więcej suplementów diety. Rynek ten, według danych PMR, ma obecnie wartość 6 mld złotych. Mimo pandemii, w 2020 r. wzrósł aż o 5 procent.

Większy popyt przekłada się na wzrost liczby zainteresowanych udziałem w tym biznesie.

Obecnie na rynku jest blisko 30 tys. podmiotów związanych z produkcją i sprzedażą suplementów diety, z czego:

83,3 proc. to detaliczni sprzedawcy,

11,6 proc. to hurtownicy,

5 proc. to producenci.

Liczba producentów suplementów diety wzrosła w 2021 w porównaniu do roku wcześniej o 4,4 proc. - z 1379 firm do 1440 podmiotów, co daje najwyższy wzrost na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Prawie co 20. firma na rynku jest nowa - wynika z informacji zebranych przez Dun&Bradstreet.

W tym samym okresie rynek producentów, liczony liczbą rejestrowanych podmiotów, rósł średnio w tempie 3,2 procent.

W tym samym okresie liczba hurtowni z suplementami diety rosła średnio w tempie 2,8 procent. W 2021 roku wzrost ten wyniósł 1,6 proc., osiągając liczbę 3279. Największy wzrost tej liczby, bo na poziomie 4,9 proc., zanotowano w 2020 roku.

Sprzedaż suplementów przenosi się do sieci

Wraz z rosnącą liczbą producentów i hurtowników suplementów diety systematycznie zmniejsza się liczba detalicznych punktów ich sprzedaży - w ciągu ostatnich trzech lat średnio o 0,9 procenta.

W ocenie autorów analizy, jest to ściśle związane z systematycznym kurczeniem się rynku tradycyjnych sklepów stacjonarnych.

Z szacunkowych danych wynika, że detaliczny rynek punktów, gdzie w codziennym obrocie można nabyć suplementy diety, w 2021 roku skurczył się o 0,4 proc., w 2020 spadek sięgał 0,7 proc., a w 2019 roku – 1,5 proc. W ubiegłym roku liczba detalicznych sprzedawców działających w tym sektorze wynosiła 23 576.

Według danych KRS jest to przede wszystkim efektem zmniejszającej się liczby sklepów spożywczych, aptek i sklepów z wyrobami medycznymi, gdzie Polacy często nabywają suplementy diety. Według analizy w skali roku liczba sklepów spożywczych spadła o niemal 1 proc., a aptek o blisko 1,8 procent.

Jednocześnie Polacy coraz chętniej kupują w sieci. Liczba sklepów internetowych w Polsce stale rośnie – z informacji zebranych przez Dun&Bradstreet na podstawie wpisów do KRS wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat wzrost ten osiągnął dynamikę 25 proc. rocznie.

Zjawisko to nie jest jednak wynikiem jedynie pandemii – z analizy zleconej pod koniec ubiegłego roku przez firmę Advox wynika, że to w roku 2019 polski rynek e-commerce odnotował najbardziej dynamiczny rozwój. Liczba zarejestrowanych sklepów internetowych wzrosła wtedy również o około jedną czwartą, a dokładnie o 26,5 procent.

Dane cytowane w tekście pochodzą z badania firmy Dun&Bradstreet. Analizie poddano dane z rejestru KRS w latach 2009-2021.