Na lekach refundowanych zarabiają grosze. Apteki i hurtownie mówią dość. "Jesteśmy pod ścianą"

Prawie 2 lata temu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło pierwszą wersję projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. Zaproponowano m.in. nową tabelę marżową dla aptek i podniesienie marży hurtowej z 5 do 6 procent

Farmaceuci zlecili firmie zewnętrznej wykonanie analiz. Dostali wynik: co drugie opakowanie leku refundowanego będzie sprzedawane z niższą niż dotychczas marżą

- Dla nas ważne jest to, żeby tę tabelę zmienić. Ze strony samorządu było kilka propozycji, w tym wprowadzenie rozwiązań europejskich typu dispensing fee czyli opłaty stałej związanej z wydaniem leku - mówi Mikołaj Konstanty

Z propozycji rozwiązań nie są też zadowoleni hurtownicy. - Ktoś wymyślił, że z jednej strony marża wzrośnie, ale z drugiej strony ustala maksymalną marżę nie wyższą niż 150 zł – mówi Andrzej Stachnik

"Bilans ostatnich lat jest dla nas okrutny"

W środowisku przedstawicieli hurtu i detalu zaczyna wrzeć. Brak pewności czy w kadencji Sejmu uda się przeprowadzić nowelizację ustawy refundacyjnej choćby w okrojonym kształcie i jaki kształt przyjmą przepisy, budzi frustrację. Bez szybkich zmian w zakresie marż aptecznych i hurtowych będzie dramat - zapowiadają zgodnie przedstawiciele branży.

- Obecna tabela marż degresywnych obowiązuje już lat 12. Kiedy rozmawialiśmy kuluarowo, kilka osób mówiło, że to jest niemożliwe, żeby pozostawać przy takiej wysokości marż przez tyle lat – mówił Mikołaj Konstanty, prezes Śląskiej Rady Okręgowej, podczas debaty o polityce lekowej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Ustawa refundacyjna weszła w życie 1 stycznia 2012 roku i jedną z jej najważniejszych zmian było wprowadzenie sztywnej ceny i marży za lek refundowany w każdej aptece, kończąc epokę patologii w tym obszarze: kuszenia pacjentów lekami za 1 grosz albo.. patelnią w nagrodę za realizację recept refundowanych w danej placówce.

Ale już wtedy środowisko apteczno-hurtowe zwracało uwagę na niekorzystne zapisy. W aptekach wprowadzono system naliczania marż degresywnych liczonych do limitu refundacji.

Dla odmiany w innych europejskich krajach były to marże degresywne liczone na podstawie ceny hurtowej leku oraz system opłat stałych za wydanie opakowania preparatu. Hurtownie zaś miały zadowolić się 5 procentową marżą.

Zdawano sobie sprawę ze spadku przychodów na lekach refundowanych, ale jak przypomniał teraz prezes Konstanty, zgodzono się na to w imię dobra społecznego: - Zgodziliśmy się 12 lat temu na uregulowanie i usztywnienie marż. Zaproponowano nam tego typu rozwiązanie, które miało uchronić rynek i pomóc nam znaleźć pewnego rodzaju bezpieczną drogę na to, żebyśmy mogli realizować swoje cele statutowe. Teraz jesteśmy złapani w pewną pułapkę. Bilans ostatnich lat jest dla nas okrutny.

- 11 lat temu uczestniczyłem w pracach sejmowych nad ustawą refundacyjną. To był okres, kiedy pani minister Ewa Kopacz przyszła, tupnęła nogą i powiedziała, że marża hurtowa ma zmaleć z 10 do 5 procent. Jakieś wyliczenia, prognozy? Nic. Po długich bojach udało nam się przekonać ministra zdrowia, żeby rozłożył ten spadek na raty. Mieliśmy 3 lata, żeby przestawić się z dziesięcioprocentowej marży na przychody o 50 procent niższe. To był szok – opowiadał Andrzej Stachnik, prezes Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych.

Apteki i hurtownie odchodzą po cichu

Przez kolejną dekadę rynek kurczył się – znikały kolejne apteki i hurtownie, prawie niezauważenie.

Andrzej Stachnik: - Z 700 pozwoleń na działalność hurtową dzisiaj zostało 400. W większości są to pozwolenia na hurtownie, które należą do producentów. Obecnie mamy 10 podmiotów, które generują prawie 95 procent obrotów w aptekach i szpitalach. W tej grupie jest tylko jedna firma zagraniczna, która bardziej wykonuje usługi niż zaopatruje apteki. Pozostałe podmioty to polskie firmy. Dlaczego tylko krajowe? Bo wszystkie firmy zagraniczne wycofały się, sprzedały biznes, zlikwidowały działalność hurtową. To o czym to świadczy? Ten biznes jest nierentowny.

W przypadku aptek jest podobnie. - Badania wykonane przez duże firmy analityczne rynkowe mówią, że dzisiaj 30 procent aptek na rynku pozostaje nierentowna – przytaczał dane prezes Konstanty.

Według wyliczeń IQVIA tylko w latach 2012-2018 utracona kwota marży aptecznej na leki refundowane w odniesieniu do 2011 roku wyniosła ponad 2 mld zł. Ale gwoździem do trumny stały się wydarzenia ostatnich lat: pandemia, wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny i inflacja, które drastycznie wpłynęły na otoczenie biznesowe.

- Sama inflacja naliczana rok po roku to około 50 procent wzrostu kosztów. Jeżeli spojrzymy na koszty zarządzania, w tym personalne - to ponad 100 procent więcej. Do tego wyższe koszty energii i inne wydatki związane z zarządzaniem aptekami - przynajmniej 60-70 procent więcej – wyliczał Mikołaj Konstanty.

Policzyli i wyszło, że zarobią mniej

Niedługo miną 2 lata, kiedy Ministerstwo Zdrowia przedstawiło pierwszą wersję projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. Zaproponowano m.in. nową tabelę marżową dla aptek i podniesienie marży hurtowej z 5 do 6 procent.

„Proponowana zmiana dotyczy skorygowania mechanizmu obliczania urzędowej marży detalicznej i jest skorelowana z innymi zaproponowanymi mechanizmami, takimi jak podwyższenie poziomu podstawy limitu z 15 do 25 proc. oraz podwyższenia urzędowej marży hurtowej do 6 proc. urzędowej ceny zbytu oraz ma służyć zapewnieniu dostępności leków przez zagwarantowanie opłacalności ich sprzedaży w aptekach” – napisało MZ, bez podania jednak konkretnych wyliczeń.

Po początkowej fazie radości zaczęto liczyć. Farmaceuci zlecili firmie zewnętrznej wykonanie analiz. Dostali wynik: co drugie opakowanie leku refundowanego będzie sprzedawane z niższą niż dotychczas marżą. W przypadku najtańszych leków propozycja resortu zakłada bowiem obniżenie marży z 40 na 35 procent.

- Firma analityczna mówi nam wyraźnie, że dla większości opakowań leków najtańszych, popularnych, na których dzisiaj apteka zarabia kilkadziesiąt groszy, marże jeszcze bardziej spadną. 220 milionów opakowań, czyli około 30 procent leków według kodów EAN, które stanowią 50 procent wolumenu, będzie sprzedawanych w niższych cenach. Marżowość będzie nam spadała. Jesteśmy tym faktem zaskoczeni – mówił Mikołaj Konstanty.

Z propozycji resortu zdrowia nie są też zadowoleni hurtownicy. - Ktoś wymyślił, że z jednej strony marża wzrośnie, ale z drugiej strony ustala maksymalną marżę nie wyższą niż 150 zł – przypomniał prezes Stachnik.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji napisano: „ustalenie marży na poziomie nie wyższym niż 150 zł wynika z dostosowania maksymalnej marży hurtowej do marż detalicznych, tak aby poziom ich był zrównoważony i porównywalny. (…) w refundacji pojawiły się leki o wartości przekraczającej nawet milion złotych co powoduje, że marża hurtowa może wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych od pojedynczego opakowania”.

Nie ma żadnej różnicy w przechowywaniu i dystrybucji czy transporcie opakowań leków wartych kilkadziesiąt złotych czy milion zł”.

- To jest tragedia. Niektóre hurtownie specjalizują się w lekach szpitalnych, stosowanych w programach lekowych, na które organizowane są przetargi. W ich przypadku trzeba zapewnić dostawy roczne leków i je ubezpieczyć. To są ogromne koszty finansowe i nie da się tego zrobić za 150 zł. Pytam się pana ministra, czy on to policzył? Dlaczego jest 150 zł, a nie 100 lub 200 zł? Tych wyliczeń nigdzie nie ma. To jest propozycja, która nie była konsultowana – mówi szef ZPHF.

"Nowa tabela marż stanowi dla nas zagrożenie"

- Aptekarze w tej chwili nie mają wyjścia i nie mogą zgodzić się na obecny stan rzeczy. Jesteśmy po kilku zjazdach sprawozdawczych, na których farmaceuci nie przebierają już w argumentach. To kwestia przetrwania. Rozmawiamy w gronie samorządu z przedstawicielami podmiotów dużych, średnich i mniejszych. Zamawiamy raporty w firmach analitycznych. Padają tam pewne horyzonty zdarzeń i te horyzonty dla nas nie są dobre. Niektóre środowiska mówią: basta, nie możemy dalej w ten sposób funkcjonować na rynku. Nie uda obronić się pewnych rzeczy. Nowa tabela marż stanowi dla nas zagrożenie – mówił szef śląskiej ORA.

Podkreślał, że czy nowelizacja ustawy w obecnym kształcie wejdzie czy nie, nie ma już dla środowiska większego znaczenia. Bo brak nowelizacji jeszcze w tej kadencji to kolejne miesiące, albo i lata trwania w obecnym miejscu. Przepchnięcie teraz propozycji resortu zdrowia to również katastrofa dla aptek: - Dla nas ważne jest to, żeby tę tabelę zmienić. Ze strony samorządu było kilka propozycji, w tym wprowadzenie rozwiązań europejskich typu dispensing fee czyli opłaty stałej związanej z wydaniem leku.

W ocenie farmaceutów, jeśli nie będzie zmiany, może się okazać, że część aptek będzie się ratować podniesieniem marży na leki nierefundowane, czyli pacjent zapłaci więcej. Z rynku mogą też znikać kolejne placówki. Będzie więc malała dostępność pacjentów do aptek i leków.

Andrzej Stachnik: - Dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze? Dajemy radę dzięki ogromnemu wysiłkowi organizacyjnemu podmiotów hurtowych. Radzą sobie, dywersyfikując działalność: zajmują się organizacją sieci przychodni, wytwarzają leki, robią badania kliniczne, ponieważ z samego hurtu nie da się wyżyć. Dzisiaj hurtownie generują straty na lekach refundowanych. Dlatego mówimy to samo, co aptekarze: basta. Dzisiaj 5 procent marży to jest zdecydowanie za mało, żeby utrzymać skalę działalności przy obecnych kosztach, które nas zabijają. Oferta 6 procent? Mówimy nie. Nasza propozycja: 7-7,5 procent i zniesienie limitu 150 zł, bo on oznacza upadłość dla podmiotów, które się specjalizują w rynku szpitalnym.

- Dzisiaj dostarczamy 60 procent leków do aptek otwartych z marżą niższą niż 1 złoty. Mamy 10 podmiotów, na których opiera się bezpieczeństwo lekowe kraju. Jeśli zabraknie jednej z nich, to leki nie dojadą do aptek. Dzisiaj generujemy straty i to nie są żarty – dodał.

Wyścig z czasem. "To rollercoaster"

Kwestia zmiany ustawy refundacyjnej to rollercoaster.

- Ucieszyliśmy się z tej nowelizacji. Ale z nią jest, jak z lizaniem lodów przez szybę, już prawie jest, a potem znowu się oddala. Czekamy na ustawę 2 lata, a w międzyczasie inflacja nas dobiła – mówił prezes Stachnik.

Nie pomaga fakt, że mamy rok wyborczy i pozostało niewiele czasu na prace w Sejmie. Na zapowiadane wcześniej prace w podkomisji nie ma czasu. Uczestnicy rynku nie są zadowoleni, że o tak ważnych zmianach będzie decydować się w 5 minut na komisji zdrowia.

24 kwietnia na stronach RCL opublikowano pismo o zakończeniu przez Stały Komitet Rady Ministrów prac nad projektem nowelizacji ustawy. Żeby móc przeprocedować projekt, musi on trafić do komisji zdrowia najpóźniej po majówce.

