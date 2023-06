MZ zaostrzy kary za uchylanie się od szczepień. Mandaty zamiast długiego postępowania egzekucyjnego

O przyszłości szczepień ochronnych w Polsce dyskutowali 5 czerwca w Senacie eksperci, parlamentarzyści i przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Chcieli wiedzieć, gdzie są materiały promujące program bezpłatnych szczepień przeciw HPV, co dalej ze szczepieniami przeciw COVID, kiedy resort rozszerzy kompetencje farmaceutów i jak zamierza rozwiązać kwestię finansowania szczepień zalecanych dla dorosłych w kolejnym sezonie.

Reprezentujący MZ Dariusz Poznański zapowiedział z kolei kilka rozwiązań przewidzianych przez procedowany aktualnie w rządzie projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, które mają w założeniu uszczelnić system monitorowania realizacji obowiązkowego kalendarza szczepień.

- Przede wszystkim wprowadzi obowiązek elektronicznej karty szczepień. W chwili obecnej jest ona fakultatywna, natomiast co do zasady występuje jeszcze w formie papierowej. To w sposób bardzo istotny poprawi nam monitorowanie poziomu zaszczepienia u dzieci i młodzieży. Nie będziemy musieli już polegać na rocznych raportach z podstawowej opieki zdrowotnej - zapowiedział dyrektor departamentu zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.