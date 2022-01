MZ wycofało się z absurdalnych wymogów dla aptek. W zamian mobilna umywalka i wieszaki

Do publikacji skierowano rozporządzenia dotyczące wymogów lokalowych dla aptek, które szczepią przeciw COVID-19 i grypie

Resort zdrowia wycofał się z kontrowersyjnych wymagań, które nakładały na apteki obowiązek posiadania m.in. izby przejęć i szatni

Szczepienia mogą być przeprowadzane w aptekach zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotychczasowych do 1 września 2022 roku

Do publikacji w Dzienniku Ustaw skierowano znowelizowane:

rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki

Pokój opieki farmaceutycznej

Na początku grudnia 2021 roku resort zdrowia przedstawił projekty nowelizacji obu rozporządzeń, określając w nich m.in. wymagania lokalowe, jakie mają spełnić apteki, które chcą szczepić przeciwko grypie. Wymienił np. szatnię i izbę przyjęć.

Pomysł resortu został oceniony przez Naczelną Izbę Aptekarską i samych farmaceutów jako absurdalny, a wymagania "skandaliczne".

Po konsultacjach, do publikacji skierowano zmienione dokumenty.

Przepisy przewidują, że szczepienia przeciw grypie wykonywane będą w pokoju opieki farmaceutycznej lub w pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym.

W przypadku braku możliwości wyodrębnienia nowego pomieszczenia, czyli pokoju opieki farmaceutycznej umożliwia się wyodrębnienie tego pomieszczenia – pod pewnymi warunkami – z izby ekspedycyjnej. Dopuszcza się również tzw. modułowe wyodrębnienie pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.

Jednocześnie rozporządzenie określa podstawowe wyposażenie pokoju opieki farmaceutycznej oraz pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego, w kontekście wykonywania przez farmaceutę szczepień ochronnych przeciw grypie oraz sprawowania opieki farmaceutycznej, która jest formą sprawowania przez farmaceutów usług farmaceutycznych.

Ponadto utrzymano wymóg posiadania zamykanej na klucz szafy w archiwum apteki. Jak uzasadnia resort, zabezpieczenia te są konieczne z uwagi na fakt, że w szafie tej będzie przechowywana dokumentacja pacjentów poddawanych szczepieniom, która stanowi dokumentację medyczną i wymaga zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w kontekście ewentualnego dostępu osób nieuprawnionych.

Wystarczy umywalka mobilna

Utrzymano też wymóg posiadania przez aptekę umywalki z baterią z ciepłą i zimną wodą, ale dodając, że w przypadku braku możliwości jej instalacji wystarczy umywalka mobilna.

Resort zdrowia wycofał się natomiast z wymogu posiadania oddzielnego wejścia, szatni i izby przyjęć.

Obecnie ma wystarczyć "miejsce pozwalające na pozostawienie odzieży wierzchniej pacjenta poddającego się szczepieniu".

Usunięto też wymóg posiadania przez apteki urządzenia chłodniczego do przechowywania szczepionek wyposażonego w termometr z rejestratorem całodobowych zapisów oraz wyposażonego w termometr z rejestratorem zapisów urządzenia chłodnicze do przechowywania odpadów medycznych do czasu przekazania ich do utylizacji.

Farmaceuci zwracali bowiem uwagę, że apteki posiadają lodówki, w których przechowywane są szczepionki oraz niektóre leki, np. insuliny.

Do 1 września 2022 r. szczepienia ochronne przeciw COVID-19 lub grypie mogą być przeprowadzane w aptekach ogólnodostępnych zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotychczasowych.

