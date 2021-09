MZ radzi NRA: nieprawidłowości należy zgłaszać inspekcji farmaceutycznej

NRA: zarówno na etapie wydawania nowych zezwoleń na prowadzenie aptek, a także w ramach przenoszenia zezwoleń podmiotami kontrolującymi stają się podmioty, które co do zasady nie mogą ich prowadzić

MZ: jeżeli władze samorządu aptekarskiego identyfikują takie zdarzenia, powinny w pierwszej kolejności kierować wystąpienia do wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych

Jeżeli zgodnie z uzyskanym zezwoleniem przedsiębiorca może prowadzić aptekę, pomimo że nie spełnia wymagań ustawowych, to przyczyn takiego stanu rzeczy należy poszukiwać w działaniach organu wydającego zezwolenie

Posłanka Krystyna Sibińska i grupa posłów wystosowali do ministra zdrowia interpelację w sprawie skutecznej egzekucji przepisów antykoncentracyjnych.

"W czerwcu minęły cztery lata od nowelizacji Prawa farmaceutycznego, na nowo określającej prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Tożsame zasady są stosowane w większości państw UE" - przypomnieli posłowie.

NRA postuluje kary za naruszanie przepisów

Przytaczają oceny Naczelnej Rady Aptekarskiej, że "niezaprzeczalnym, pozytywnym skutkom, jakie wywołuje nowa regulacja, towarzyszy szereg zjawisk, które wypaczają sens uchwalonych norm prawnych oraz powodują niemożliwość zrealizowania w pełni celów formułowanych przez ustawodawcę".

Zdaniem NRA, zarówno na etapie wydawania nowych zezwoleń, a także w ramach przenoszenia zezwoleń dotyczących funkcjonowania aptek rzeczywistymi podmiotami kontrolującymi zezwolenia i apteki stają się podmioty, które co do zasady nie mogą prowadzić apteki, oraz podmioty, które z uwagi na stopień koncentracji zezwoleń nie mogą uzyskiwać kolejnych zezwoleń.

Izba postulowała zmiany prawa:

określającego uprawnienie uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz ustanawiające zasady i procedury stosowania norm, a także zasady i procedury ich egzekwowania;

ustanawiającego sankcje finansowe za naruszenie przepisów określających uprawnienia do prowadzenia lub kontrolowania aptek ogólnodostępnych.

Nieprawidłowości należy zgłaszać inspekcji

- Wystąpienie prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, jest znane Ministrowi Zdrowia - podkreślił w odpowiedzi wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

- Niemniej jednak w kontekście podnoszonych zastrzeżeń wobec obecnie obowiązujących przepisów antykoncentracyjnych nie można tracić z pola widzenia, że Naczelna Izba Aptekarska była orędownikiem nowelizacji przepisów Prawa farmaceutycznego w ramach poselskiego projektu tzw. „Apteki dla Aptekarza”, a jej przedstawiciele brali czynny udział w pracach komisji parlamentarnych - dodał.

Co radzi minister? - Jeżeli władze samorządu aptekarskiego identyfikują zdarzenia, które stanowią naruszenie przepisów regulujące zasady wykonywania reglamentowanej działalności jaką jest prowadzenie apteki ogólnodostępnej, w tym norm antykoncentracyjnych, powinny w pierwszej kolejności kierować stosowne wystąpienia do właściwych miejscowo wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, w których kompetencjach pozostaje kontrolowanie aptek i wydawanie w tym zakresie stosownych decyzji administracyjnych - podpowiada Maciej Miłkowski.

MZ: postulat dotyczący kar jest niezrozumiały

Jak dodaje, "stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej charakteryzuje znaczny poziom lakoniczności".

"Choć wskazuje się na występowanie zjawisk, które wypaczają sens uchwalonych norm prawnych oraz powodują niemożliwość zrealizowania w pełni celów nowelizacji z 2017 r., nie są one bliżej sprecyzowane, co uniemożliwia ustosunkowanie się do zasadności dokonania zmiany obecnie obowiązujących przepisów regulujących kwestię otrzymania zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz procedury egzekwowania tych norm prawnych" - czytamy w odpowiedzi przedstawiciela resortu zdrowia.

Jego zdaniem, w kontekście obowiązywania określonych wymagań, które przedsiębiorca wnioskujący o wydanie lub przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej musi spełnić, postulat wprowadzenia sankcji w postaci kar finansowych za działania naruszające wymagania w zakresie uprawnień do prowadzenia aptek jest niezrozumiały, gdyż uprawnienie prowadzenia apteki jest pochodną wydanego zezwolenia.

- Jeżeli zgodnie z uzyskanym zezwoleniem przedsiębiorca może prowadzić aptekę, pomimo że nie spełnia wymagań ustawowych, to przyczyn takiego stanu rzeczy należy poszukiwać w działaniach organu wydającego zezwolenie, który w toku postępowania winien zbadać wszystkie przesłanki przemawiające za wydaniem pozytywnego rozstrzygnięcia - informuje.

W jego opinii, niezasadne byłoby karanie finansowo przedsiębiorców za nieprawidłowo prowadzone postępowanie przez organy inspekcji farmaceutycznej.

- Natomiast jeżeli okoliczności te zaistnieją w toku prowadzonej działalności, organy dysponują adekwatnymi instrumentami prawnymi w postaci wydania decyzji cofającej zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej - dodał Miłkowski.

