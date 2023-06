MZ pokazało projekt nowej listy refundacyjnej. Co z rakiem piersi? "Trwają prace"

Ministerstwo pokazało projekt obwieszczenia refundacyjnego, który wejdzie w życie 1 lipca. Nie jest to wersja finalna. Ta zostaenie opublikowana 20 czerwca

Prowadzone są intensywne działania w kierunku udostępnienia nowych terapii w leczeniu raka piersi - poinformował resort zdrowia w najnowszym komunikacie o obwieszczeniu refundacyjnym na 1 lipca. Nowe terapie w tej chorobie zostały "obiecane" jesienią 2022 roku

Ich implementacja uzależniona jest od poziomu zaangażowania wszystkich podmiotów odpowiedzialnych partycypujących w obecnym programie lekowym B.9. FM - Leczenie chorych na raka piersi - wyjaśnia MZ

Obwieszczenie refundacyjne na 1 lipca. Co się zmienia?

Uwzględniając przedstawiony właśnie projekt, od początku roku 2023, finansowaniem ze środków publicznych zostanie objętych 94 nowych cząsteczko – wskazań, w tym:

• 43 cząsteczko – wskazania onkologiczne,

• 51 cząsteczko - wskazań nieonkologicznych,

• 31 cząsteczko - wskazania dedykowane chorobom rzadkim.

Najwięcej nowych cząsteczko - wskazań onkologicznych w 2023 r. obserwowanych jest w hematoonkologii (24), w nowotworach układu oddechowego (8) i urologicznego (5). Najwięcej nowych cząsteczko - wskazań nieonkologicznych w 2023 r. obserwujemy w kardiologii (19), reumatologii (6), hematologii (4), gastroenterologii (4) i dermatologii (4).

Planowany termin publikacji obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych to poniedziałek 20 czerwca 2023 r. Wejdą też zmiany w klasyfikacji opatrunków specjalistycznych, dostępnych w aptece na receptę.

Programy lekowe i chemioterapia: nowe wskazania onkologiczne

1. Sarclisa izatuksymab B.54 LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO (ICD-10: C90.0) Leczenie izatuksymabem w skojarzeniu z pomalidomidem i deksametazonem (schemat IsaPd) od III linii leczenia dorosłych chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego z niewydolnością nerek (RI), i u których w którymkolwiek z poprzedzających protokołów leczenia zastosowano lenalidomid i inhibitor proteasomu.

(Choroba rzadka)

2. Kyprolis karfilzomib B.54 LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO (ICD-10: C90.0) Leczenie karfilzomibem w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem (schemat KRd) dorosłych chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego w II-IV linii leczenia (tj. rozszerzenie dotychczas refundowanego wskazania w schemacie KRd).

(Choroba rzadka)

3. Darzalex daratumumab B.145 LECZENIE CHORYCH NA UKŁADOWĄ AMYLOIDOZĘ ŁAŃCUCHÓW LEKKICH (AL) (ICD-10: E85.8) Leczenie daratumumabem w skojarzeniu z bortezomibem, cyklofosfamidem i deksametazonem (schemat D-VCd) w I linii leczenia dorosłych chorych na układową amyloidozę łańcuchów lekkich (AL).

(Choroba rzadka)

4. Brukinsa zanubrutynib B.146 LECZENIE CHORYCH NA MAKROGLOBULINEMIĘ WALDENSTRÖMA (ICD-10: C88.0) Leczenie zanubrutynibem w monoterapii dorosłych chorych na makroglobulinemię Waldenströma, wcześniej nieleczonych i niekwalifikujących się do immunochemioterapii albo po wcześniejszej co najmniej 1 linii leczenia.

(Choroba rzadka)

Nowe wskazania nieonkologiczne

1. Mavenclad kladrybina B.29 LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE (ICD-10: G35) Leczenie kladrybiną w I linii pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego (RRMS).

I linia leczenia zdefiniowana jako wystąpienie minimum 2 rzutów klinicznych niezależnie od zmian MRI w okresie 12 miesięcy przed kwalifikacją.

2. Ocrevus okrelizumab B.29 LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE (ICD-10: G35) Leczenie okrelizumabem w I linii pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego (RRMS).

I linia leczenia zdefiniowana jako wystąpienie minimum 1 rzutu klinicznego albo co najmniej 1 nowe ognisko GD+ w okresie 12 miesięcy przed kwalifikacją

3. Jyseleca filgotynib B.33 LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (ICD-10: M05, M06, M08) Leczenie chorych z RZS kolejnym lekiem z grupy inhibitorów kinaz janusowych (JAK).

4. Cosentyx sekukinumab B.33 LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (ICD-10: M05, M06, M08) Leczenie chorych z MIZS: w zapaleniu stawów z zapaleniem przyczepów ścięgien (ERA) i młodzieńczym łuszczycowym zapaleniem stawów (MŁZS)-kolejnym inhibitorem interleukin (IL-17A).

5. Xeljanz tofacytynib B.36 LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10: M45) Leczenie chorych z ZZSK-kolejnym lekiemz grupy inhibitorów kinaz janusowych (JAK).

6. Ofev nintedanib B.135 LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ ŚRÓDMIĄŻSZOWĄ PŁUC (ICD-10: D86, J67.0-J67.9, J84.1, J84.8, J84.9, J99.0, J99.1, M34) Leczenie pacjentów z chorobą śródmiąższową płuc przebiegającą z włóknieniem o fenotypie postępującym (PF-ILD).

7. Spravato esketamina B.147 LECZENIE CHORYCH NA DEPRESJĘ LEKOOPORNĄ (ICD-10: F33.1, F33.2) Leczenie esketaminą depresji lekoopornej zdefiniowanej jako zaburzenia depresyjne u osób dorosłych, u których nie wystąpiła odpowiedź na co najmniej dwa różne leki przeciwdepresyjne w obecnym epizodzie depresji o stopniu nasilenia od umiarkowanego do ciężkiego.

Zmiany w programach lekowych i chemioterapii

1. B.85 LECZENIE PACJENTÓW Z GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI (ICD-10: C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.5, C25.6, C25.7, C25.8, C25.9) Zmiana sposobu potwierdzania mutacji germinalnej BRCA1/BRCA2.

2. B.135 LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ ŚRÓDMIĄŻSZOWĄ PŁUC (ICD-10: D86, J67.0-J67.9, J84.1, J84.8, J84.9, J99.0, J99.1, M34) Zmiany w programie lekowym o charakterze porządkującym. Rozszerzenie populacji o pacjentów z chorobą śródmiąższową płuc przebiegającą z włóknieniem o fenotypie postępującym (PF-ILD).



Nowe wskazania oraz zmiany w refundacji aptecznej

Nowe wskazania refundacyjne

1. Acarizax standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina) Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 17. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne i /lub swoiste immunoglobuliny E) Pierwszy refundowany produkt w postaci liofilizatu doustnego stanowiący wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego

2. Detriol kalcytriol We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji Wskazanie do stosowania u osób dorosłych w:

• ciężkiej lub postępującej wtórnej nadczynności przytarczyc prowadzącej do osteodystrofii nerkowej z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą niewydolnością nerek,

• hipokalcemii spowodowanej niedoczynnością przytarczyc (pooperacyjna, idiopatyczna i rzekoma niedoczynność przytarczyc),

• dziedzicznej krzywicy hipofosfatemicznej.

3. Findarts Duo dutasteryd+ tamsulozyna Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego Pierwszy lek refundowany stanowiący połączenie - blokera receptora alfa-adrenergicznego z inhibitorami 5-alfa reduktazy.

4. Influvac Tetra vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji Profilaktyka grypy, zwłaszcza u osób o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych. Influvac Tetra jest wskazany dla osób dorosłych i dzieci w wieku od 6 miesięcy. Influvac Tetra powinien być stosowany zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

5. Tresiba insulina degludec Cukrzyca typu I u dorosłych; cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥7,5% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO); cukrzyca typu I u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży; cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥7,5% oraz cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO) Podskórna, długodziałająca insulina bazowa degludec bez skojarzenia z dodatkową substancją czynną o działaniu hipoglikemizującym. W przeszłości produkt refundowany w dwóch innych prezentacjach, których refundacja została zaprzestana na skutek decyzji podmiotu odpowiedzialnego.

Redukcja kryterium kwalifikującego do leczenia - poziomu hemoglobiny glikowanej, o 0,5 punktu procentowego (z ≥8% na ≥7,5%).

6. Trixeo Aerosphere formoterol fumaranu dwuwodnego + bromek glikopironiowy + budezonid Leczenie podtrzymujące u pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) Leczenie podtrzymujące u pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), u których nie uzyskuje się odpowiedniego efektu leczenia podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidu wziewnego i długo działającego agonisty receptorów beta 2 lub jednoczesnego stosowania długo działającego agonisty receptorów beta 2 i długo działającego antagonisty receptorów muskarynowych.

7. Vimetso wildagliptyna + chlorowodorek metforminy We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji Stosowanie jako uzupełnienie diety i ćwiczeń fizycznych w celu poprawy kontroli glikemii u osób dorosłych z cukrzycą typu 2:

• u pacjentów, u których nie uzyskano wystarczającej kontroli glikemii po zastosowaniu chlorowodorku metforminy w monoterapii,

• u pacjentów już leczonych wildagliptyną w skojarzeniu z chlorowodorkiem metforminy, w postaci oddzielnych tabletek,

• w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy, w tym z insuliną, gdy produkty te nie zapewniają wystarczającej kontroli glikemii.

8. Różne produkty handlowe amlodypina + walsartan Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL. Dodanie wskazania pozarejestracyjnego (off-label) dla preparatów złożonych, których zastosowanie wg zarejestrowanych wskazań jest ograniczone do wskazań substytucyjnych lub addycyjnych. Rozszerzenie zakresu wskazań refundacyjnych umożliwi rozpoczęcie leczenia nadciśnienia tętniczego od terapii skojarzonej.

9. Różne produkty handlowe amlodypina + walsartan + hydrochlorotiazyd Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.

10. Różne produkty handlowe kandesartan + hydrochlorotiazyd Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.

11. Różne produkty handlowe kandesartan + amlodypina Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.

12. Różne produkty handlowe indapamid + amlodypina Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.

13. Różne produkty handlowe lizynopryl + amlodypina Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.

14. Różne produkty handlowe lizynopryl + hydrochlorotiazyd Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.

15. Różne produkty handlowe losartan + amlodypina Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.

16. Różne produkty handlowe losartan + hydrochlorotiazyd Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.

17. Różne produkty handlowe peryndopryl + amlodypina Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.

18. Różne produkty handlowe peryndopryl + indapamid (bez dawki 2,5+0,625 mg) Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.

19. Różne produkty handlowe ramipryl + amlodypina Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.

20. Różne produkty handlowe ramipryl + felodypina Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.

21. Różne produkty handlowe ramipryl + hydrochlorotiazyd Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.

22. Różne produkty handlowe telmisartan + amlodypina Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.

23. Różne produkty handlowe telmisartan + hydrochlorotiazyd Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.

24. Różne produkty handlowe walsartan + hydrochlorotiazyd Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.

25. Różne produkty handlowe telmisartan + indapamid Nadciśnienie tętnicze u osób dorosłych, w przypadkach innych niż określono w ChPL.

Zmiany na liście 75+

1. insulina degludec Cukrzyca typu I u dorosłych; cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥7,5% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO); cukrzyca typu I u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży; cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥7,5% oraz cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO) Zwiększenie dostępności refundacyjnej do leczenia długodziałającą insuliną degludec w terapii cukrzycy, u pacjentów po ukończeniu 75. roku życia.

2. formoterol fumaranu dwuwodnego + bromek glikopironiowy + budezonid Leczenie podtrzymujące u pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) Zwiększenie dostępności refundacyjnej do nowej technologii medycznej w leczeniu umiarkowanej lub ciężkiej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), u pacjentów po ukończeniu 75. roku życia.

3. vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji Rozszerzenie wskazania refundacyjnego do pełnego zakresu wskazań zgodnie z rejestracją szczepionki.

Zmiany na liście Ciąża+

1. insulina degludec Cukrzyca typu I u dorosłych; cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥7,5% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO); cukrzyca typu I u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży; cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥7,5% oraz cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO) Zwiększenie dostępności refundacyjnej do leczenia długodziałającą insuliną degludec w terapii cukrzycy, u pacjentek w okresie ciąży.

2. vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji Rozszerzenie wskazania refundacyjnego do pełnego zakresu wskazań zgodnie z rejestracją szczepionki.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.