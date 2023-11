MZ: patologie w dystrybucji leków wprowadziła branża, więc niech sama je ukróci

Od 1 stycznia 2024 roku wejdzie w życie przepis, który umożliwia ministrowi zdrowia przygotowanie listy leków deficytowych, które będą musiały być dystrybuowane do co najmniej 10 hurtowni

Brak dostępności będzie rozumiany przez pryzmat sygnałów i informacji co do tego, że w jednym regionie Polski, w pewnej części aptek, w danym województwie, jest problem dostępności danego leku i problem równomiernej dystrybucji leków do aptek. Jako regulator daliśmy sobie możliwość reagowania - wyjaśnia przedstawiciel resortu zdrowia

Dodaje, że jest to odpowiedź na praktyki, które stosuje branża: - Mamy wiele sygnałów, że są problemy z zakupem leków przez apteki, bo hurtownia odmawia tej dostawy z różnych powodów

MZ: firmy mają bardzo realny wpływ na kanał dystrybucji

Jednym z przepisów znowelizowanej ustawy refundacyjnej, który wzbudzał najwięcej emocji, był obowiązek dostarczania leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP w równej części do co najmniej 10 przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne.

Wykaz tych leków minister zdrowia ogłasza w formie obwieszczenia, kierując się potrzebą zapewnienia możliwie równomiernego zabezpieczenia pacjentów.

- Artykuł 34 to przepis fakultatywny, uprawnienie ministra zdrowia, a nie obowiązek wprowadzenia takiego modelu dystrybucji. To możliwość, jeżeli zaistnieją przesłanki, które są w tym przepisie określone. Jak będzie konieczność, to takie obwieszczenie się pojawi – wyjaśniał przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia podczas spotkania z branżą (18 października).

Przedstawiciele branży adresowali wiele pytań związanych z tym przepisem. Czy to będzie to samo obwieszczenie, które co dwa miesiące wydaje GIF o lekach zagrożonych brakiem dostępności na podstawie przepisów prawa farmaceutycznego? Co znaczy w ilościach zabezpieczających potrzeby pacjentów? Jak określić ilość produktów, które mają dostarczać w równych ilościach, żeby zabezpieczyć potrzeby pacjentów? Kto ma określać ten poziom potrzeb? Czy deficyty trzeba dostarczyć do wskazanych 10 hurtowni, ale nadwyżkę można przekazać do innych, stałych odbiorców? Co z hurtowniami producenckimi? Co z podmiotami, które nie płacą?

Przedstawiciel resortu zdrowia wyjaśnił, że obwieszczenie, które będzie przygotowywał minister, nie jest tym samym, które co dwa miesiące przygotowuje GIF.

- Obwieszczenie ministra będzie miało inne cele. Brak dostępności będzie rozumiany przez pryzmat sygnałów i informacji co do tego, że w jednym regionie Polski, w pewnej części aptek, w danym województwie, jest problem dostępności danego leku i problem równomiernej dystrybucji leków do aptek. Jako regulator daliśmy sobie możliwość reagowania.

Dodał też, że jeżeli dostawa do wskazanej hurtowni nie będzie mogła się odbyć z przyczyn obiektywnych, to producent nie poniesie konsekwencji: - Firma nie może być karana za to, że hurtownia nie realizuje zakupu.

Jak procedura może wyglądać w praktyce? – Jeżeli będziemy dostawali sygnały, że jest problem z dostępnością leków dla części pacjentów, w danym regionie, to na pewno będziemy wchodzili w kontakt z podmiotem odpowiedzialnym. Zdaję bowiem sobie sprawę z tego, że wbrew temu, co wiele osób twierdzi, firmy mają bardzo realne oddziaływanie na to, jakim kanałem dystrybucji, w jaki sposób dystrybuowane są leki – wyjaśnił.

Na wiele z pytań jednak nie padła odpowiedź. Jak zauważył urzędnik, przepis jest natury ogólnej i będzie wiele przypadków szczególnych, których ten przepis nie przewiduje. Będą wyjaśniane indywidualnie.

"Dominuje żądza zysku nad dobrem pacjenta"

Opisywał przykłady różnych praktyk. - Są przykłady z rynku dystrybucji, że niektóre z podmiotów odpowiedzialnych wiążą się z jedną hurtownią i tylko poprzez nią dystrybuują lek, a z kolei ta hurtownia obsługuje tylko jedną sieć apteczną i do innych aptek ten lek już nie dociera.

- Są to sytuacje dla nas niekorzystne. Do tego dochodzą też ciągłe informacje przekazywane przez przedstawicieli samorządu aptekarskiego, że w aptekach indywidualnych jest dramat z zakupem niektórych leków. Są wprowadzane sztuczne mechanizmy podziału rynku. Kilka spraw skierowaliśmy już do UOKiK. Jeżeli na tym poziomie nie będzie udawało się pewnych sytuacji rozwiązać, to gwarantujemy sobie możliwość dalszego ingerowania w te mechanizmy - dodał.

Sam przepis wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 roku. Ale to nie oznacza, że od tego dnia minister weźmie się za sporządzanie obwieszczenia. Być może nigdy do tego nie dojdzie. Warunek jest jeden: niech branża sama upora się z problemem, który stworzyła.

- Apeluję do państwa. Nie chcielibyśmy otrzymywać tak wielu sygnałów, że są problemy z zakupem leków przez apteki, bo hurtownia odmawia tej dostawy z różnych powodów. Mamy zbyt dużo negatywnych głosów ze strony aptekarzy, że nie mają dostępu do niektórych leków refundowanych. Szczególnie w aptekach indywidualnych, ale nawet w niektórych sieciowych, nie ma dostępu do konkretnego leku. Pacjent nie może go kupić, wraca do systemu, generuje kolejki. Jest wiele elementów, które z powodu negatywnych zachowań części rynku, powodują istotne problemy w systemie - podkreślił.

Dodał: - Jeśli złe rozwiązania, które obecnie funkcjonują, samoczynnie nie znikną, jeśli nie będzie zwłaszcza po stronie hurtowni i podmiotów odpowiedzialnych samokrytycyzmu, posypania głowy popiołem, to wtedy będziemy wkraczali.

Jeśli nadal będzie dominowała żądza zysku nad dobrem pacjenta, to wprowadzimy takie rozwiązania. Chcielibyśmy, by to rozwiązanie miało bardziej charakter prewencyjny. Nie chciałbym, byśmy musieli korzystać z tego przepisu. Ale czy tak się stanie, zależy od branży. Daję po prostu jasny sygnał, że są na rynku pewne praktyki, których resort nie akceptuje, a cierpią na tym pacjenci. Chcielibyśmy, by te praktyki samoczynni się ukróciły – tłumaczył na wszelkie możliwe sposoby.

Lek jest w hurtowni, ale nie dla danej apteki

Ten problem nierówności w dostępie do leków dla różnych aptek opisywaliśmy wielokrotnie. Farmaceuci mają problem z zamówieniem produktu albo dostają informację, że go nie ma, a tymczasem wiadomo, że produkty te są na stanie magazynów w hurtowniach.

Dotyczy to na przykład hurtowni producenckich. Apteka składa zamówienie bezpośrednio u producenta, który dystrybuuje je poprzez swój podmiot hurtowy albo zewnętrzną hurtownię farmaceutyczną. Hurtownia jest tylko pośrednikiem, który rozwozi leki do aptek, a dysponentem towaru jest cały czas producent. I to on zezwala na jego sprzedaż lub też nie zezwala.

- Ten model dystrybucji jest wprowadza pewnego rodzaju uznaniowość, która z kolei wprowadza nierównomierne dysponowanie produktem leczniczym w kraju. Ze szkodą dla pacjenta - stwierdził w rozmowie z Rynkiem Zdrowia w lutym br. Marcin Repelewicz, prezes Dolnośląskiej Rady Aptekarskiej.

- Nie jest sztuką, żeby lek był dostępny na poziomie hurtowni. Jeśli lek jest potrzebny pacjentowi, to musi być dostępny na poziomie apteki, zarówno apteki szpitalnej jak i ogólnodostępnej. Wysokie stany w hurtowni nie pomogą pacjentom, nie pomogą systemowi, więc trzeba zweryfikować to podejście do dystrybucji - dodał.

