MZ: nie można przekazywać leków na Ukrainę z indywidualnych zbiórek

Wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, przygotował apel do samorządów: aptekarskiego i lekarskiego, informując, jak ich przedstawiciele mogą wesprzeć Ukrainę w zakresie dostępu do leków.

Informuje, że kwestie związane z przekazywaniem pomocy humanitarnej w tym zakresie są kierowane i koordynowane przez instytucje państwowe: Ministerstwo Zdrowia i Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Zapewnia, że resort zdrowia jest w bieżącym kontakcie z Ambasadą Ukrainy w Polsce oraz Ministerstwem Zdrowia Ukrainy, które przekazują zapotrzebowanie na konkretny asortyment medyczny.

Za bieżące dostawy leków, przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, odpowiada Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Jeśli chodzi o pomoc w dostarczeniu leków dla mieszkańców Ukrainy, którzy znaleźli się już na terytorium Polski, to wszelkie informacje należy kierować:

Jednocześnie resort zdrowia apeluje ponownie o rezygnację z indywidualnych zbiórek leków. Zaś jeśli już jakieś zbiórki są rozpoczęte lub zakończone, to ma prośbę o pomoc, w ramach działań Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej, w kwalifikacji oraz rozdysponowaniu zgromadzonych produktów do punktów recepcyjnych dla uchodźców, znajdujących się w danym regionie (mieście, powiecie, gminie), gdzie była prowadzona zbiórka.

- Leki są wrażliwe na warunki przechowywania i transportu, z tego powodu niezbędna jest fachowa pomoc specjalistów, by produkty zebrane w wielkim odruchu serca i chęci pomocy nie uległy zniszczeniu - przypomina ministerstwo.

Apeluje szczególnie do środowiska farmaceutów, by uświadamiać osobom dokonującym zakupów produktów leczniczych i innych farmaceutyków, że nie ma możliwości przekazywania do Ukrainy produktów pochodzących z indywidualnych zbiórek.