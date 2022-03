MZ: nie mamy sygnałów o braku leków w aptekach. Skąd "pik" w zakupach?

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia zaobserwowany wzrost sprzedaży leków wynika głównie z prowadzenia ich indywidualnych zbiórek na rzecz Ukrainy

Wzrost sprzedaży leków w aptekach. Jak to tłumaczy ministerstwo

Ministerstwo Zdrowia potwierdza, że dostrzegło wzrost sprzedaży leków w aptekach w pierwszych dniach po wybuchu wojny na Ukrainie. Jak przekonuje Łukasz Szmulski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia wzrost zakupów leków w aptekach - głównie przeciwbólowych i przeciwzapalnych - wynikał z indywidualnych zbiórek prowadzonych w celu wspomagania Ukrainy.

- Nie był to tak wysoki "pik" wzrostu zakupów leków jakie obserwowaliśmy na przykład na początku pandemii COVID-19. Wtedy także apteki sprzedawały zdecydowanie więcej leków przeciwbólowych zwłaszcza paracetamolu.

Przypomniał, że Ministerstwo Zdrowia informowało na stronie internetowej, by zaprzestać indywidualnych zbiórek leków dla Ukrainy.

Jakie jest uzasadnienie?

- Jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną ukraińską, która informuje nas jakie ma bieżące potrzeby w zakresie leków i jakie dostawy są dla nich krytyczne ważne, ze względu na niskie zapasy w magazynach - mówił Łukasz Szmulski w środę (9 marca) podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, na którym przedstawiana była informacja ministra zdrowia nt. pomocy medycznej, w związku z wojną w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Indywidualnymi zbiórkami leków nie pomożemy

Dodał, że strona ukraińska jest niezmiernie wdzięczna za "otwartość serc", ale zakomunikowała, że dystrybucja leków wymaga teraz szczególnej organizacji.

- Z uwagi na charakter działań wojennych, które toczą się na terytorium Ukrainy, łańcuch dystrybucji leków, w takim rozumieniu jaki my to możemy postrzegać w Polsce, w zasadzie nie istnieje. Są istotne problemy z transportowanie leków do wybranych szpitali czy miejsc, w związku z tym jesteśmy umówieni w ten sposób, że nie będziemy ingerowali ani wskazywali stronie ukraińskiej, gdzie i jakie leki chcemy dostarczyć - powiedział Łukasz Szmulski, zaznaczając, że najlepszym rozwiązaniem dla ogarniętej wojną Ukrainy są teraz dostawy leków organizowane centralnie.

- Są w agencji rezerw rządowych osoby wyznaczone do kontaktu. Każdorazowo ustalają, na które przejście graniczne będzie dostarczona partia leków, zgodnie z zapotrzebowaniem strony ukraińskiej - poinformował.

Takie działanie uzasadniał też tym, że część leków musi być przechowywana w kontrolowanych warunkach, a zwłaszcza te wymagające tzw. zimnego łańcucha dystrybucji: - Jeśli nie zostaną dochowane takie warunki dostaw, wysiłek będzie daremny, bo leki nie będą się nadawały do podania ich pacjentowi.

A jeśli leków zacznie brakować? "Mamy kilka możliwości działania"

Jak przekonywał dyr. Szmulski, stąd potrzeba pozostawienia przekazywania dostaw leków na Ukrainę jednostkom rządowym, które mogą udzielać w tym zakresie Ukrainie pomocy systemowo.

Powiedział też, że dostępność leków w Polsce jest monitorowana i "na pewno będziemy starali się reagować" w przypadku braków. - Mamy tutaj kilka możliwości działania. To kontakt z producentami, którzy mogą otrzymać od nas sygnały, że jest zapotrzebowanie na większą ilość leków. W sytuacji ograniczeń, które mogą występować po stronie producentów mamy możliwość sprowadzania leków w ramach importu interwencyjnego. Teraz nie ma absolutnie żadnych sygnałów o systemowo uwarunkowanych brakach dostępności leków - stwierdził.

