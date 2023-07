MZ: nie każdy szpital musi mieć aptekę. Są też nowe normy zatrudnienia farmaceutów

Ministerstwo Zdrowia zaproponowało zmianę przepisów w zakresie wymagań dotyczących tworzenia aptek szpitalnych albo działów farmacji szpitalnej

Nie będzie potrzeby tworzenia apteki szpitalnej w placówce, w której udzielanie świadczeń zdrowotnych nie wymaga stosowania produktów leczniczych pod nadzorem farmaceuty

Ministerstwo proponuje też zwiększenie liczby łóżek w danym podmiocie leczniczym, od której jest zależna wymagana liczba farmaceutów w dziale farmacji szpitalnej

Kiedy apteka jest niepotrzebna

Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w zakresie zatrudniania farmaceutów w placówkach medycznych. Proponuje zmniejszenie wymagań dotyczących tworzenia aptek szpitalnych albo działów farmacji szpitalnej oraz norm zatrudnienia. Obecne rozwiązania uważa za nadmiarowe.

Zgodnie z propozycją zawartą w nowo tworzonych ust. 2b i 2c w art. 87 ustawy Prawo farmaceutyczne, będzie możliwe nieposiadanie apteki szpitalnej albo działu farmacji szpitalnej w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych, w których to podmiotach są udzielane świadczenia zdrowotne określonych zakresów, w związku z którymi można przyjąć, że potrzeba posiadania takiej komórki organizacyjnej jest tam niewielka albo żadna.

art. 87 ust. 2b

Za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na położenie zakładu leczniczego apteki szpitalnej nie tworzy się w zakładzie leczniczym, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne wyłącznie w zakresie świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4–6 lub 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - jeżeli udzielanie tych świadczeń nie wymaga stosowania produktów leczniczych wymagających nadzoru farmaceuty.

Zgodę, o której mowa w ust. 2b, wydaje się na wniosek podmiotu leczniczego w drodze decyzji.

art. 87 ust. 2c

Jak podkreślono w uzasadnieniu, w sposób enumeratywny określono zakresy świadczeń zdrowotnych wyłącznie udzielanych przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, udzielanie których nie będzie wymagało wyodrębnienia w strukturze organizacyjnej tego podmiotu apteki szpitalnej ani działu farmacji szpitalnej. Przykładowo w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne i tak nie ma obowiązku tworzenia apteki szpitalnej, ani działu farmacji szpitalnej.

Ponadto w przepisach wskazano przesłanki merytoryczne, kiedy taka zgoda będzie mogła być wydana - jeżeli udzielanie świadczeń zdrowotnych nie wymaga stosowania produktów leczniczych wymagających nadzoru farmaceuty.

Jednocześnie to wnioskodawca w toku postępowania administracyjnego będzie musiał przedłożyć dowody, w oparciu o które udowodni, że nie będą w tym podmiocie stosowane produkty lecznicze.

Więcej łóżek na jednego farmaceutę

Kolejna zmiana dotyczy wydawania zgody przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego na nieuwzględnianie obowiązku zatrudniania liczby farmaceutów w przeliczeniu na liczbę łóżek. W konsekwencji możliwe będzie zatrudnienie mniejszej liczby farmaceutów w stosunku do obowiązku wynikającego z przyjętej zasady ogólnej.

Projektowane modyfikacje w art. 87a mają na celu zwiększenie liczby łóżek w danym podmiocie leczniczym, od której jest zależna wymagana liczba farmaceutów w aptece szpitalnej albo dziale farmacji szpitalnej istniejącej w strukturze organizacyjnej tego podmiotu.

Po zmianach przepis zyskuje brzmienie:

art. 87a ust. 1 pkt 2. Zapewnia się minimalną normę zatrudnienia w dziale farmacji szpitalnej:

a) równoważnik co najmniej 1 etatu w pełnym wymiarze godzin kierownika tego działu,

b) równoważnik co najmniej 1 etatu w pełnym wymiarze godzin co najmniej jednego farmaceuty w przypadku podmiotów posiadających co najmniej 100 łóżek lub stanowisk dializacyjnych zgłoszonych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zakładu leczniczego zaopatrywanego przez ten dział.

Dotychczasowa norma mówiła o równoważniku co najmniej 1 etatu w pełnym wymiarze godzin co najmniej jednego farmaceuty na każde rozpoczęte 50 łóżek lub stanowisk dializacyjnych zakładu leczniczego zaopatrywanego przez ten dział.

W art. 87a po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

1a. Za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na położenie zakładu leczniczego do liczby łóżek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b lub pkt 2 lit. b, nie wlicza się łóżek służących udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4–6 lub 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – jeżeli udzielanie tych świadczeń nie wymaga stosowania produktów leczniczych wymagających nadzoru farmaceuty.

do liczby łóżek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b lub pkt 2 lit. b, nie wlicza się łóżek służących udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4–6 lub 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – jeżeli udzielanie tych świadczeń nie wymaga stosowania produktów leczniczych wymagających nadzoru farmaceuty. 1b. Zgodę, o której mowa w ust. 1a, wydaje się na wniosek podmiotu leczniczego w drodze decyzji.

Jak uzasadnia ustawodawca projektowane rozwiązania zmodyfikują obowiązujące obecnie regulacje prawne, które wprowadziły nadmiarowe wymagania dotyczące zatrudnienia farmaceutów w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, których działalność obejmuje farmakoterapię w ograniczonym zakresie.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.