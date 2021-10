MZ: linia orzecznicza ws. "starych" zezwoleń dla aptek dopiero się kształtuje

Ustawodawca w ustawie "Apteka dla aptekarza" dokonał podziału na zezwolenia funkcjonujące na „starych” oraz na „nowych” zasadach

Do posła Waldemara Andzela zgłosili się przedstawiciele sieci aptek "Niezapominajka dla całej rodziny" we Wrocławiu, wobec których dolnośląski WIF wszczął postępowanie o cofnięcie zezwoleń dla trzech aptek tej sieci zlokalizowanych we Wrocławiu.

Poseł: mamy jednoznaczną linię orzeczniczą

Jak dodaje poseł, "działania dolnośląskiej inspekcji są inspirowane działalnością organizacji ZAPPA, która pomimo jasnego brzmienia nowelizacji Prawa farmaceutycznego „Apteka dla aptekarza”, której art. 2 ust. 2 stanowi, iż zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność (…), próbuje usunąć konkurujące z nimi od wielu lat podmioty poprzez wtłoczenie ich w normy i ramy aktualnie obowiązujących przepisów, przewidujących, że jeden przedsiębiorca może prowadzić jedynie cztery apteki".

Słupowanie, naruszenie AdA i 1%: ZAPPA zgłasza przypadki do WIF

Ustawodawca w ustawie "Apteka dla aptekarza", która weszła w życie 25 czerwca 2017 roku dokonał podziału na zezwolenia funkcjonujące na „starych” oraz na „nowych” zasadach.

W ocenie posła, w Polsce istnieje jednoznaczna linia orzecznicza oraz interpretacja przepisów, zaś działa WIF stanowią "odmienną wykładnię" tychże przepisów, co "jawnie narusza ochronę praw nabytych przedsiębiorców, a w tym konkretnym przypadku – polskiego przedsiębiorcy, który zachęcony jednoznaczną linią orzeczniczą oraz interpretacją przepisów nabył udziały w spółce kapitałowej posiadającej zezwolenie uzyskane "na starych zasadach".

- Postępowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu podyktowane jest rzekomym przekroczeniem przez przedsiębiorcę limitu czterech aptek w grupie kapitałowej, co w świetle wyżej przedstawionych argumentów stoi w sprzeczności z prawdziwymi intencjami ustawodawcy - czytamy w interpelacji posła.

Minister zdrowia nie jest od interpretowania przepisów

Poseł chce, by minister zdrowia "przedstawił obowiązującą interpretację art. 2 ust. 2 ustawy "Apteka dla aptekarza".

Ustawodawca wskazał konkretne instytucje prawne oraz okoliczności, w których organy władzy publicznej są zobowiązane do wydawania interpretacji przepisów prawa, natomiast przedstawione zagadnienie nie podlegają interpretacji w trybie art. 34 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców.

"Przedstawienie wykładni przepisów Prawa farmaceutycznego może być odczytywane jako próba ingerencji w prowadzone postępowania oraz wydawane decyzje administracyjne pozostające w zakresie właściwości organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, natomiast opinie prezentowane przez organy administracji nie stanowią źródła prawa i nie mogą być podstawą rozstrzygnięć podejmowanych przez inne podmioty stosujące prawo" - odpisał posłowi wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

Nadzór nad aptekami sprawują wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni zgodnie z właściwością terytorialną. Wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni, jako organy zezwalające na prowadzenie działalności regulowanej, są uprawnieni do kontroli działalności gospodarczej, na którą zostało wydane zezwolenie.

Niezadowolony przedsiębiorca może złożyć skargę do sądu

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa organem właściwym do prowadzenia postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki i wydawania, w tym zakresie stosownych rozstrzygnięć, jest wojewódzki inspektor farmaceutyczny, a w postępowaniu odwoławczym Główny Inspektor Farmaceutyczny.

"Jeżeli przedsiębiorca uważa, że decyzja w jego sprawie została wydana z naruszeniem przepisów prawa, przy czym nie ma znaczenia czy procesowych, czy materialnych, może wnieść odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, a następnie jeżeli dalej uważa że jego sprawa została nieprawidłowo rozpatrzona może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie" - podpowiada urzędnik.

Zatem ostatecznie słuszność oraz poprawność decyzji może zostać zweryfikowana na drodze sądowej.

Linia orzecznicza dopiero się kształtuje

"Choć aktualność zachowują wydane na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców objaśnienia prawne Ministra Zdrowia odnoszące się do stosowania przepisów wprowadzonych w ramach nowelizacji „Apteki dla Aptekarza”, to nie są one wiążące dla przedsiębiorców czy innych podmiotów prawa, a stanowią wyjaśnienie przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarcze, co ma ułatwić ich praktyczne stosowanie" - podkreślił wiceminister.

Przedsiębiorca nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do treści objaśnień prawnych.

- Kwestia zakresu stosowania reguł wprowadzonych w ramach tzw. „Apteki dla Aptekarza” do zezwoleń wydanych przed reformą z czerwca 2017 r. stała się przedmiotem sporów. Ponadto zagadnienie to od dłuższego czasu było omawiane przez przedstawicieli doktryny, zaś w ostatnim czasie zaczęła się kształtować w tym zakresie linia orzecznicza, która być może położy kres wszelkim wątpliwościom interpretacyjnym - odpisał Maciej Miłkowski.

