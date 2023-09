MZ do rezydentów ws. handlu receptami: blokujemy codziennie ponad 100 podmiotów

Porozumienie Rezydentów OZZL zapytało w piśmie skierowanym do Ministerstwa Zdrowia m.in. o dane dotyczące liczby recept do celów związanych z "handlem receptami", które wystawiano przed wprowadzeniem limitu, ale też o to, o ile później zmniejszyła się ta liczba

W odpowiedzi MZ czytamy, że "wprowadzenie dziennego limitu przyjętych pacjentów oraz przepisanych recept nierefundowanych miało i ma charakter techniczny"

"Codziennie dokonywana jest blokada ponad 100 podmiotów, z których znacząca liczba to receptomaty oraz podmioty handlujące receptami" – wskazał w imieniu MZ wiceminister Maciej Miłkowski

Zdaniem rezydentów przytoczone przez resort informacje są niewystarczające i nie wyczerpują w pełni poruszanych zagadnień

Rezydenci pytają o handel receptami, resort odpowiada

W oficjalnym piśmie Porozumienie Rezydentów OZZL zwróciło się do resortu zdrowia z prośbą o wyjaśnienia dotyczące lipcowego wpisu, w którym MZ zaznaczyło, że "handel receptami po wprowadzeniu limitów zdecydowanie się zmniejszył". Zapytano w piśmie m.in. o konkretne dane, na podstawie których resort wysnuł przytoczoną tezę; liczbę wystawionych recept do celów „handlu receptami” przed wprowadzeniem limitu; o ile zmniejszyła się liczba recept wystawianych w celach handlowych czy też o to, w jaki sposób resort pozyskał informacje o tych receptach.

W odpowiedzi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski wyjaśnił, że "od dłuższego czasu Ministerstwo Zdrowia analizuje rynek wystawiania e-recept w sposób automatyczny i udało się zidentyfikować 10 lekarzy, którzy w ciągu roku wystawili od 100 tys. do 400 tys. e-recept, konieczne jest zdecydowane wyeliminowanie nadużyć bez zaprzeczenia pozytywnych efektów transformacji cyfrowej".

Zdaniem wiceministra wprowadzone limity nie sparaliżowały pracy POZ, a także nie ograniczyły lekarzom mającym kontakt z pacjentem przepisywania recept. Z drugiej zaś strony wiceszef MZ podkreślił, że limity te zablokowały możliwość wystawienia recept przez podmioty handlujące receptami.

- Wprowadzone rozwiązania znacząco zmniejszyły skalę nielegalnego wystawiania recept. Codziennie dokonywana jest blokada ponad 100 podmiotów, z których znacząca liczba to receptomaty oraz podmioty handlujące receptami. W przypadku przywołanych podmiotów codziennie dokonywanych jest ponad 10 tys. prób wystawianie recepty ponad limity – podsumował przedstawiciel MZ.

Udzielona odpowiedź nie przyniosła satysfakcji Porozumieniu Rezydentów OZZL. Zdaniem lekarzy Ministerstwo lakonicznie odniosło się do pytań i podało zdecydowanie za mało tzw. twardych danych. Podsumowali: "W każdej kolejnej decyzji MZ widzimy kompletny brak merytorycznych podstaw".

