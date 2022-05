MZ: będziemy wydawać decyzje negatywne niezwłocznie. Takie jest oczekiwanie firm

Wnioski o objęcie danego leku refundacją mają być rozpatrzone w ciągu maksymalnie 180 dni i wydaniem decyzji: pozytywnej lub negatywnej

Zgodnie z przepisami ustawy refundacyjnej, wnioski o objęcie danego leku refundacją mają być rozpatrzone w ciągu maksymalnie 180 dni i wydaniem decyzji: pozytywnej lub negatywnej. Jednak w praktyce czasami wydawanie decyzji negatywnych wydłuża się poza ten okres.

Nie zawsze jest to niekorzystna sytuacja dla firmy: póki nie ma ostatecznej decyzji, lek jest przedmiotem niełatwych negocjacji. Wydanie negatywnej decyzji wymagałoby od firmy rozpoczęcia całego procesu refundacyjnego od nowa, jeśli chciałaby ponownie ubiegać się o refundację.

Teraz ta praktyka ma się zmienić – jak zapowiedział wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski – „zgodnie z oczekiwaniem firm, które się skarżyły, że podjęliśmy decyzję negatywną, a oni chcieli inną”.

- Woleli poczekać niż mieć decyzję negatywną. Ale to zmieniamy. Faktycznie, 180 dni i chcemy wydawać decyzje negatywne niezwłocznie. Pacjent musi wiedzieć czy ma dostępność czy nie – mówił wiceminister podczas spotkania prezentującego Raport o dostępności do innowacji w krajach Grupy Wyszechradzkiej.

- Więc jeśli się nie umawiamy, że realizujemy to inaczej, to wydajemy decyzje negatywne i teraz będzie ich coraz więcej. Jest oczekiwanie, żeby była decyzja, to będzie – dodał wiceminister przypominając, że to jednocześnie oznacza później kolejne koszty, bo trzeba wydać kolejne pieniądze za złożenie wniosku.

