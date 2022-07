MSD Polska otworzyła nowe biuro w Warszawie

Firma MSD, wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych (znana w USA i Kanadzie pod nazwą Merck), działa w Polsce od 1991 roku. W ostatniej dekadzie zainwestowała w Polsce ponad 1,3 mld złotych

Polska ważnym partnerem MSD

Firma MSD, wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych (znana w USA i Kanadzie pod nazwą Merck), działa w Polsce od 1991 roku, przyczyniając się do poprawy zdrowia i jakości życia Polaków, oferując im innowacyjne produkty oraz inwestując w edukację.

Zgromadzeni podczas oficjalnego otwarcia nowego biura goście podkreślali rolę partnerstwa polsko-amerykańskiego, które od kliku dekad rozwija się na wielu polach, ze szczególnym uwzględnieniem sektora farmaceutycznego.

W spotkaniu udział wzięła Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.

– Bardzo się cieszę, że Polska stała się ważnym miejscem inwestycji w branży farmaceutycznej – jednej z najbardziej innowacyjnych gałęzi przemysłu. Istotną rolę odgrywają w tym procesie nakłady poczynione w ostatnich latach przez firmę MSD Polska. Ponad 1,3 miliarda złotych zainwestowanych w naszym kraju w ciągu ostatniej dekady oraz fakt zatrudniania łącznie ponad sześciuset wysoko wykwalifikowanych specjalistów, nie tylko robią wrażenie, ale sprawiają również, że firma MSD Polska stała się jednym z ważnych partnerów polskiej gospodarki w sektorze farmaceutycznym – powiedziała minister Anna Gembicka.

Znaczące inwestycje

W Warszawie zlokalizowane jest również Centrum Przetwarzania Danych Klinicznych firmy MSD Polska, będące jednym z sześciu globalnych i drugim co do wielkości na świecie. Jak zaznaczyła minister Anna Gembicka, to właśnie tego typu inwestycje są szczególnie cennym impulsem do rozwoju i jednocześnie potwierdzają, że Polska jest znakomitym miejscem w Europie do prowadzenia biznesu.

Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska zaakcentował znaczenie nowego biura dla wspierania zaangażowania pracowników MSD Polska w działaniach na rzecz poprawy zdrowia polskich pacjentów. Podkreślał, że otwarcie nowej powierzchni biurowej to ważny kamień milowy dla MSD w Polsce.

- Ta znacząca inwestycja zaowocowała nowoczesną powierzchnią biurową, która pozwoli naszym pracownikom optymalnie współpracować, wprowadzać innowacje i realizować naszą misję ratowania i poprawy życia ludzi w Polsce – powiedział Dimitri Gitas.

Polsko - amerykańska współpraca

Daniel Lawton, Chargé d’affaires Ambasady USA w Polsce podkreślił znaczenie polsko-amerykańskiej współpracy w zakresie rozwoju branży farmaceutycznej.

– Firma MSD Polska już od przeszło 30 lat wnosi nieoceniony wkład w rozbudowę sektora biofarmaceutycznego, koncentrując się na innowacjach naukowych, aby dostarczać leki i szczepionki, które mogą pomóc milionom ludzi na całym świecie. Jestem bardzo szczęśliwy, że współpraca bilateralna pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi jest tak owocna, a amerykańskie inwestycje w Polsce przyczyniają się do poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów – powiedział Daniel Lawton.

