MRiT: lista kluczowych API w trzecim kwartale 2022

Na początku tego roku powstał Zespół do spraw aktywnych substancji farmaceutycznych

Członkowie zespołu mają opracować listę API niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa lekowego kraju

Pierwsza publikacja planowana jest w III kwartale 2022 roku

26 lutego br., ówczesny wiceprezes Rady Ministrów, minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Jarosław Gowin powołał Zespół do spraw aktywnych substancji farmaceutycznych.

Członkowie zespołu mają opracować listę aktywnych substancji farmaceutycznych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa lekowego kraju.

Mają też przygotować analizę wydajności polskiego przemysłu farmaceutycznego pod kątem możliwości wytwarzania tych substancji w Polsce.

Bariery rozwoju API w Polsce

Jak poinformowało nas biuro prasowe Ministerstwa Rozwoju i Technologii, do chwili obecnej Zespół ds. aktywnych substancji farmaceutycznych spotkał się dwa razy.



"Wytypowanie kluczowych substancji czynnych jest bardzo złożonym zadaniem, wymagającym wielopoziomowego spojrzenia na całe zagadnienie. Obecnie trwają prace mające na celu zdefiniowanie kryteriów do wyłonienia listy aktywnych substancji farmaceutycznych kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Przewidujemy, że lista może zostać opublikowana w III kwartale 2022 roku" - czytamy w odpowiedzi.



MRiT we współpracy z Zespołem ds. API na bieżąco identyfikuje bariery związane z przenoszeniem i rozwijaniem lokalnej produkcji API. Do barier należy zaliczyć m.in.:

główne źródło dostaw półproduktów i surowców wykorzystywanych do produkcji leków zlokalizowane jest w Azji,

wyższe koszty pracy w Europie względem kosztów pracy w Azji oraz niższe normy (w tym środowiskowe) w zakresie wytwarzanie API poza Europą, co przyczynia się do wyższej konkurencyjności podmiotów spoza UE,

ograniczone zasoby naturalne (np. woda) oraz energii elektrycznej - w sektorze farmaceutycznym i biotechnologii woda oczyszczona jest kluczowym elementem procesu produkcyjnego.

Oprócz bieżącego dialogu z branżą, prace w MRiT skupiają się także na dalszym szczegółowym identyfikowaniu barier, celem wypracowania właściwych mechanizmów ich niwelowania.

"Wskazanie kierunków zmian w obszarze API będzie możliwe po dokonaniu dogłębnych analiz. Na tę chwilę prace Zespołu skupiają się na określeniu listy kluczowych API" - podkreśla resort rozwoju.

Kto zasiada w Zespole ds. aktywnych substancji farmaceutycznych?

Zespół ma charakter międzysektorowy. Uwzględnia obecność przedstawicieli ministra Rozwoju i Technologii, resortu aktywów państwowych, członkostwa RP w Unii Europejskiej, szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministra zdrowia.

Ponadto reprezentanta Narodowego Instytutu Leków, Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Jest też reprezentacja sektorowa, jako głos doradczy: Izba Gospodarcza "Farmacja Polska", Sieć Badawcza Łukasiewicz, Krajowi Producenci Leków, Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz Polski Związek Producentów Leków bez Recepty PASMI.

