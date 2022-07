Można uratować prawie 700 kobiet rocznie – matek, sióstr, żon. Petycja do ministra zdrowia

Wykrycie mutacji w genie BRCA to nie tylko odpowiednie leczenie, ale także element bardzo ważnej profilaktyki dla rodzin

Tymczasem w Polsce jest niska wykonywalność badań diagnostycznych u pacjentów. Są też problemy z dostępem do takich badań dla ich bliskich

Pacjenci i specjaliści postulują przedłużenie i modernizację programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe

"Pociąg z przełomowymi rozwiązaniami dla pacjentów BRCA+ oraz ich rodzin zwalania"

Specjaliści i przedstawiciele organizacji pacjenckich napisali do ministra zdrowia petycję w sprawie przyszłości diagnostyki onkologicznej u pacjentów z dziedziczonymi mutacjami w genach BRCA 1/2.

"Dwa lata temu stworzyliśmy inicjatywę #KoalicjaDlaŻycia Osób z Mutacją w Genach BRCA, która ma na celu poprawę sytuacji pacjentów chorujących na nowotwory BRCA-zależne oraz ich bliskich i osób posiadających mutacje w genach BRCA. Mutacja w genach BRCA to najlepiej poznana mutacja genetyczna. Osoby, które posiadają nabytą lub odziedziczyły uszkodzoną kopię genu, mają większe prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwory, takie jak: rak piersi, rak jajnika, rak trzustki czy rak prostaty. Choroba wtedy najczęściej przychodzi w młodszym wieku, co istotnie wpływa zarówno na ich życie, jak i ich rodzin" - przypomina Koalicja.

Podkreślają, że "wykrycie mutacji w genie BRCA to nie tylko odpowiednie leczenie, ale także element bardzo ważnej profilaktyki dla rodzin".

- Niestety z niepokojem obserwujemy, że pociąg z przełomowymi rozwiązaniami dla pacjentów BRCA+ oraz ich rodzin zwalania. Przyczyn tego upatrujemy w niskiej wykonywalności badań diagnostycznych u pacjentów, a także problemach z dostępem do takich badań dla ich bliskich - podkreślono w petycji.

O co wnioskuje Koalicja?

Przedłużenie i modernizację „Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe”

Jak informują autorzy petycji, z niepokojem obserwują zmiany wokół Programu, szczególne w zakresie: "Modułu I – wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika.

- Środowisko lekarzy i pacjentów zgłosiło liczne poprawki do nowego projektu Programu, niestety większość tych merytorycznych uwag, popartych wieloletnim doświadczeniem wynikającym z pracy przy Programie została odrzucona, bez spotkania, bez słowa komentarza. Budzi to nasz ogromny niepokój, ponieważ Program wygasa z końcem miesiąca, czas jego realizacji został przedłużony do sierpnia, ale nie ma jasnych zapisów o dodatkowej puli badań, która została już wyczerpana przez większość ośrodków - czytamy w piśmie do ministra zdrowia.

- Pacjentki, których kolej przypada na wrzesień, październik czy później czują się zagrożone, ponieważ nie wiadomo co dalej. Postulujemy o przedłużenie programu do końca 2022 r. na dotychczasowych warunkach i kompleksową pracę, uwzględniającą uwagi ekspertów „praktyków”, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu mają realną szansę usprawnić jego działanie - dodano.

Rozliczenia przez NFZ operacji u chorych na raka jajnika, jajowodu i otrzewnej wyłącznie w tych przypadkach, w których zlecono jednocześnie badania w kierunku mutacji w genach BRCA1 i BRCA2.

Szacuje się, że mimo udowodnionej zasadności oraz powszechnej praktyki wykonywania badań molekularnych w całej Europie, w Polsce przeprowadzono je u jedynie 30 proc. chorych na raka jajnika. To szokujące, biorąc pod uwagę fakt, że aż 25 proc. wszystkich chorych posiada mutację w genach BRCA1 i BRCA2, a jej wykrycie zapewniłoby precyzyjne, skuteczne leczenie.

- Dzięki regulacjom, które pozwolą na rozliczenie operacji jedynie po przeprowadzonych badaniach molekularnych mamy szansę zwrócić uwagę lekarzy na ich zasadność i zapewnić nowoczesną terapię dla prawie 700 kobiet – matek, sióstr, żon – rocznie więcej - oceniają.

Dostępność wyników badań w Internetowym Koncie Pacjenta

Wiele błędów w prowadzeniu chorych przez ścieżkę pacjenta wynika z braku dostępności wyników badań na różnych etapach diagnozy oraz leczenia. Pacjenci oraz lekarze potrzebują dostępu online do opisów tomografii, badań, oraz opisów zabiegów operacyjnych z histopatologią dla każdego przypadku nowotworu.

- Tylko dzięki sprawnie prowadzonej dokumentacji lekarze mają szansę na holistyczne spojrzenie na przypadek, a pacjenci zamiast na formalnościach, mogą skupić się na swoim zdrowiu - przekonują.

Pod petycją podpisali się:

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Dr hab. Anita Chudecka-Głaz, Prof. PUM Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt w Szczecinie, Konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Dr hab. n. med. Radosław Mądry, Specjalista ginekolog – onkolog, Kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej Katedry i Kliniki Onkologii

Dr n. med. Małgorzata Stawicka-Niełacna, Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Elżbieta Kozik, Polskie Amazonki Ruch Społeczny

Barbara Górska, Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Rakiem Jajnika „Niebieski Motyl”

Anna Nowakowska, Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „Sanitas”

Kira Mroczkowska, Stowarzyszenie „Eurydyki”

