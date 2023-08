Mówił, że nie jest sprzedawcą leków. Branża komentuje dymisję Adama Niedzielskiego

Premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisję ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego. Jak tę sytuację komentują przedstawiciele branży farmaceutycznej?

Nigdy się z nami nie spotkał. Nie było jeszcze takiego ministra, który by się z przemysłem nie spotkał, a temu to się udało – mówi Krzysztof Kopeć

Dla ministra Niedzielskiego kwestie związane z tematyką farmaceutyczna nie były priorytetem - komentuje Michał Byliniak

Marek Tomków: można przeprowadzić 40 milionowy kraj przez kilka fal pandemii, przez wojnę w Ukrainie, uchodźców, przez kryzysy lekowe, a potem stracić wszystko przez jednego twitta, jedną niefortunną wypowiedź



"Farmacja nie była jego priorytetem"

8 sierpnia minister zdrowia Adam Niedzielski złożył rezygnację, a ta została przyjęta. Rezygnacja z urzędu była związana z kontrowersjami, jakie wynikły po wpisie Niedzielskiego na Twitterze w sprawie danych wrażliwych dotyczących lekarza, który wypowiadał się w krytycznym dla resortu zdrowia materiale TVN.

Co o ministrze i dymisji mówi branża farmaceutyczna? Niewiele. W dużej mierze dlatego, że ten obszar był dla Niedzielskiego poboczny. W dodatku sympatii nie wzbudzały raczej jego wypowiedzi, jak ta, gdy był pytany o swoje relacje z branżą.

- Minister zdrowia nie jest na zawołanie firm farmaceutycznych. Nie mają do mnie dostępu, bo ja nie jestem sprzedawcą leków. Reprezentuję rolę państwowego płatnika i pacjenta. Poza tym w ministerstwie tą działką zajmuje się minister Maciej Miłkowski i to on odpowiada za budowanie relacji z branżą – powiedział w wywiadzie dla Rynku Zdrowia w lutym br.

Dlatego dzisiaj przedstawiciele branży oszczędnie komentują dymisję.

- Nigdy się z nami nie spotkał. Nie było jeszcze takiego ministra, który by się z przemysłem nie spotkał, a temu to się udało – mówi Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Krajowi Producenci Leków.

Również Michał Byliniak, dyrektor generalny ZP Infarma, nie ma zbyt wiele do powiedzenia: - Dla ministra Niedzielskiego kwestie związane z tematyką farmaceutyczną nie były priorytetem.

Tomków: nowa minister jest zorganizowana i komunikatywna

Zupełnie inaczej o tej dymisji mówi Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej: - Jeżeli chodziło o farmację, to zawsze był otwarty na rozmowę i widać było, że trafiają do niego nasze argumenty, które zresztą okazywały się sensowne, chociażby szczepienia w aptekach.

Całą sprawę widzi jako polityczną, a nie merytoryczną:

- Uważam, że to co się wydarzyło, to sytuacja, gdy wyrok został wydany w mediach społecznościowych. Ktoś powiedział, że minister złamał prawo, ktoś inny powiedział, że nie złamał. Ci sami, którzy krytykowali za napisanie tweeta i ujawnienie danych osobowych, bez oporu setki tysięcy razy podawali go dalej To niespotykane. Nie wypowiedziała się żadna instytucja uprawniona w tym zakresie. Krzyżyk na ministrze zdrowia postawił Twitter. To pokazuje absurd tej sytuacji.

- Tu nie chodzi o to, by bronić kogoś czy jego postępowania. Bo na pewno wiele elementów, można by uznać za niewłaściwe. Ale nagle uciekliśmy od meritum. Ta cała sprawa pokazuje, że można przeprowadzić 40 milionowy kraj przez kilka fal pandemii, przez wojnę w Ukrainie, uchodźców, przez kryzysy lekowe, a potem stracić wszystko przez jednego twitta, jedną niefortunną wypowiedź. Szkoda, że rozmawiamy o kilku latach pracy na tym stanowisku przez pryzmat jednego zdania – podkreśla.

Okazuje się, że farmaceuci mieli już okazję poznać nową minister

zdrowia, Katarzynę Sójkę:

Nowa pani minister to posłanka, która jest lekarzem i członkiem sejmowej komisji zdrowia. Na pewno jest to bardzo zorganizowana osoba, bardzo komunikatywna i zakładam, że będzie prowadzić dialog ze środowiskiem. Wielokrotnie, kiedy mieliśmy okazję rozmawiać - wtedy jeszcze z panią poseł, to po pierwsze zawsze była zorientowana i przygotowana do tego, o czym rozmawialiśmy. Po drugie bardzo otwarta na argumenty. Myślę, że jeśli ktoś chce słuchać i zrozumieć temat, to jest najważniejsze.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.