Molnupiravir. Lek na COVID-19 w Polsce od połowy grudnia. Rzecznik MZ potwierdza

Europejska Agencja Leków w nadchodzącym tygodniu ma wydać wstępną ocenę skuteczności leku Molnupiravir w leczeniu COVID-19

Dzięki temu, kraje Unii Europejskiej będą mogły same podejmować decyzję o możliwości stosowania tego preparatu

Chcielibyśmy, żeby to był początek grudnia, ale raczej pewnie mówimy o połowie grudnia – powiedział RMF FM rzecznik Wojciech Andrusiewicz

Molnupiravir. Pierwszy lek na COVID-19 będzie dostępny w Polsce

Jak wskazuje RMF FM, już w kolejnym tygodniu Europejska Agencja Leków (EMA) wyda rekomendację po wstępnej ocenie skuteczności leku. Dzięki temu schematowi, państwa należące do UE będą mogły same podjąć decyzję o tzw. awaryjnym stosowaniu Molnupiraviru.

5 listopada premier Mateusz Morawiecki wspomniał o zakontraktowaniu tego leku, a rzecznik MZ w rozmowie z RMF FM potwierdził to słowami: mamy już zawarty kontrakt z producentem leku. Pracujemy nad przyspieszeniem dostaw.

Z kolei na pytanie o to, kiedy można się spodziewać Molnupiraviru w Polsce, rzecznik Wojciech Andrusiewicz odpowiedział:

- Chcielibyśmy, żeby to był początek grudnia, ale raczej pewnie mówimy o połowie grudnia. Pierwsze deklaracje producenta mówiły o styczniu. Jesteśmy jednym z pierwszych państw, które lek zakontraktowało.

Andrusiewicz dodał także, że Polska zakontraktowała kilkadziesiąt dawek leku. Z kolei pierwszym krajem, który zatwierdził lek była Wielka Brytania.

Czym jest lek Mulnopiravir?

Lek o nazwie Molnupiravir opracowany przez amerykański koncern farmaceutyczny Merck może być podawany osobom powyżej 18. roku życia, u których test potwierdził obecność koronawirusa i które mają co najmniej jeden czynnik ryzyka rozwoju ciężkiego przebiegu choroby.

Ma być przyjmowany doustnie dwa razy dziennie przez pięć dni przez osoby, u których przebieg Covid-19 ma łagodną do umiarkowanej postaci, czyli nie wymagają hospitalizacji.

Jak wskazują lekarze, tabletka, która redukuje objawy i przyspiesza powrót do zdrowia, może być szczególnie istotna w przypadku ludzi nie reagujących dobrze na szczepienia.

Może też okazać się przełomowa, zmniejszając obciążenie szpitali, co pomoże ograniczyć pandemię w biedniejszych krajach ze słabymi systemami opieki zdrowotnej. Wzmocniłoby to również dwutorowe podejście do pandemii - leczenie za pomocą leków oraz zapobieganie, głównie poprzez szczepienia.

Lek przeciw Covid-19. EMA oceni preparat firmy MSD

