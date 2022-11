Moderna zapowiada szczepionki na 15 wirusów groźnych dla człowieka. Do badań trafią przed 2025 rokiem

Moderna przyspiesza prace nad kolejnymi zastosowaniami szczepionek mRNA

Do 2025 roku chce wprowadzić do badań klinicznych szczepionki na 15 wirusów najbardziej groźnych dla człowieka

Firma otworzyła również w Warszawie centrum usług biznesowych - tu znajduje się jej całe zaplecze operacyjne. W Moderna Enterprise Solutions Hub zatrudnionych jest 150 osób, które zajmują się m.in. obsługą finansową, podatkową, prawną i HR

Rozwój szczepień mRNA w pandemii COVID-19

Moderna – globalny pionier technologii mRNA - w komunikacie prasowym podkreśla, że "pandemia COVID-19 przyspieszyła rozwój szczepień opartych na technologii mRNA". Zgodnie z nową strategią firma chce do 2025 roku wprowadzić do badań klinicznych szczepionki na 15 wirusów najbardziej groźnych dla człowieka. Zaznacza, że "przyspieszenie prac w tym obszarze pociąga za sobą rozwój infrastruktury i zaplecza operacyjnego".

Aby ten rozwój mógł postępować, amerykańska Moderna buduje fabryki poza Stanami Zjednoczonymi, m.in. w Kenii. Firma otworzyła również w Warszawie centrum usług biznesowych - tam obecnie znajduje się jej całe zaplecze operacyjne. W Moderna Enterprise Solutions Hub zatrudnionych jest 150 osób, które zajmują się m.in. obsługą finansową, podatkową, prawną i HR. Do końca roku, jak zapowiada Moderna, "pojawią się nowe funkcjonalności wspierające ekspansję koncernu, a liczba zatrudnionych ma wzrosnąć do 230 osób".

Szczepionki na wirusy m.in. zika, chikungunya, denga

– Nasze badania koncentrują się na wirusie wywołującym COVID-19, ale mamy też program dotyczący grypy i RSV, które są bardzo poważnymi wirusami atakującymi układ oddechowy. Badamy też wirusy latentne i prowadzimy działalność w dziedzinie zdrowia publicznego. Dodatkowo dążymy do tego, żeby mieszkańcy krajów tropikalnych mieli dostęp do szczepionek na wirusy takie jak zika, chikungunya i denga. Planujemy też prace nad szczepionką na gruźlicę, bo obecna jest już bardzo stara. W marcu bieżącego roku uruchomiliśmy inicjatywę ukierunkowaną na opracowanie szczepionek na 15 najgroźniejszych wirusów i rozpoczęcie badań klinicznych nad tymi preparatami – podkreśla cytowany w komunikacie prasowym Stéphane Bancel, dyrektor generalny Moderny.

Moderna określa inicjatywę "jednym z czterech filarów" ogłoszonej w tym roku globalnej strategii zdrowia publicznego. Firma otworzyła też platformę mRNA Access. Służy ona "współpracy, badaniom i rozwojowi nowych szczepionek opartych na technologii modyfikacji mRNA". Moderna to też z pionierów z zakresu opartych na mRNA szczepionek i leków: dwa lata temu zasłynęła jako jedna z pierwszych firm na świecie, które opracowały i wprowadziły na rynek szczepionki przeciw wirusowi SARS-CoV-2 wywołującemu COVID-19. Preparat pod nazwą Spikevax trafił na rynek w mniej niż rok. W raporcie ESG za 2021 rok „Impacting Human Health” spółka podaje, że, do końca 2021 roku rozdystrybuowano ok. 800 mln dawek szczepionki, z czego 25 proc. trafiło do krajów o niskich i średnich dochodach.

– Większość ludzi kojarzy nas właśnie ze szczepionkami na COVID-19, ale posiadamy platformę, na której możemy tworzyć wiele produktów. W tej chwili opracowujemy 48 nowych leków, a ok. 50 jest na etapie badań laboratoryjnych – mówi Stéphane Bancel.

Szczepionka przeciwnowotworowa opracowana we współpracy z Merck

Moderna, poza szczepionkami, opracowuje m.in. leki na nowotwory. W ostatnim miesiącu Merck - jak dowiadujemy się z komunikatu - "skorzystał z możliwości wspólnego opracowania i komercjalizacji spersonalizowanej szczepionki przeciwnowotworowej przeciwko czerniakowi skóry".

– Polega to na wytwarzaniu innej szczepionki dla każdej osoby w oparciu o DNA komórek rakowych. Pracujemy też nad lekami na rzadkie choroby genetyczne, w których dzieci nie są w stanie produkować prawidłowych białek. Badamy terapie, które zastępują te brakujące białka – wyjaśnia dyrektor generalny koncernu. – Działamy też w dziedzinie kardiologii. A wszystko to sprawia, że w ciągu najbliższych 5–10 lat wpływ Moderny na zdrowie ludzi będzie bardzo znaczący.

Przyspieszenie prac nad technologią mRNA poskutkowało rozwojem infrastruktury i produkcji koncernu. Dwa lata temu, przed pandemią COVID-19, Moderna była obecna tylko na rynku amerykańskim. Obecnie - poza ośrodkami w USA i lokalizacją partnerską w Szwajcarii - buduje zakłady w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Australii. Kolejna fabryka powstanie w Kenii i będzie produkować ok. 500 mln dawek szczepionek rocznie. Jak wynika z przytaczanych przez Modernę danych WHO, Afryka importuje 99 proc. szczepionek.