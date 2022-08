Mnóstwo uwag do nowelizacji ustawy refundacyjnej. Co z marżą na leki refundowane i opłatą ryczałtową?

Znamy już uwagi strony społecznej do projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków

Uwagi zostały opatrzone stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia

Minister daje sygnał, że jest zdeterminowany nowelizacją całości DNUR: Po ponad 10 latach obowiązywania ustawy o refundacji widać konieczność jej znowelizowania w związku z problemami, które powstają w czasie jej stosowania

Co nowego w projekcie ustawy refundacyjnej?

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło wynik konsultacji społecznych projektu tzw. dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Na stronach Rządowego Centrum Legoslacji zostały opublikowane stanowiska zgłoszone przez poszczególne organizacje oraz raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu, który zawiera również stanowisko resortu zdrowia.

Organizacje miały czas na nadsyłanie uwag do końca sierpnia 2021 roku. W międzyczasie resort zdrowia przygotował kolejną wersję nowelizacji ustawy refundacyjnej. Jej treść nie jest nadal znana, ale dodane do zgłoszonych uwag komentarze MZ najwyraźniej pochodzą z najnowszej wersji projektu.

Jak wynika z raportu, cześć organizacji wnioskowała o odstąpienie od procedowania projektu DNUR, z możliwością włączenia niektórych przepisów do procedowania inną ścieżką legislacyjną.

Jednak minister zdrowia daje sygnał, że jest zdeterminowany nowelizacją całości DNUR: - Po ponad 10 latach obowiązywania ustawy o refundacji widać konieczność jej znowelizowania w związku z problemami, które powstają w czasie jej stosowania - odpowiada.

Minister Zdrowia zmienił brzmienie art. 7 ust. 1, który dotyczy wprowadzenia urzędowej marży hurtowej na poziomie wysokości 6 proc. urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, nie wyższą niż 150 zł, z zastrzeżeniem, że dla produktów, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 1, których urzędowa cena zbytu jest niższa niż podstawa limitu, o której mowa w art. 15, marża wynosi 6 proc. urzędowej ceny zbytu dla produktu wyznaczającego limit.

Podwyższenie marży hurtowej jest w opinii resortu związane z koniecznością zapewnienia dostępności leków przez zagwarantowanie opłacalności ich magazynowania w dłuższym okresie czasu.

Z kolei zaproponowana zmiana art. 7 ust. 2 ustawy ma na celu doprecyzowanie i rozwianie wszelkich wątpliwości, iż marże urzędowe obowiązują również w odniesieniu do transakcji dotyczących sprzedaży leków poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

Podniesienie urzędowej marży detalicznej

Minister Zdrowia planuje uwzględnić również postulat podniesienia urzędowej marży detalicznej, jednak ze względu na to, że regulacja ta jest jednym z filarów obecnego systemu refundacji, to podwyższenie marż detalicznych nie może być nadmiernie wygórowane.

Wprowadzona została też zmiana do dotycząca podniesienia poziomu podstawy limitu finansowania z 15 proc. do 25 procent.

Na uwagi środowiska, że proponowany art. 5 zakłada, iż płatnik zapłaci jedynie za jedną substancję czynną zawartą w jakimś leku złożonym, niezależnie od okoliczności i charakteru tego leku, MZ odpowiedział, że ten przepis został doprecyzowany.

- Nie zakłada już, że płatnik zapłaci jedynie za jedną substancję. Proponuje się zatem przyjąć do obliczeń koszt DDD substancji czynnej mającej największy udział wśród substancji czynnych, powiększoną o 50 proc. kosztu DDD kolejnej substancji czynnej według udziału ilościowego, o ile substancja jest objęta refundacją - wyjaśnia w odpowiedzi na uwagę.

Brzmienie definicji odpowiednika leku

Resort zdecydował też o przywróceniu poprzedniego brzmienia definicji odpowiednika leku. Jak uzasadniały organizacje branżowe, "pojęcie „odpowiednika” po zmianie nie obejmuje na przykład szeregu kategorii leków dopuszczonych do obrotu w procedurach innych niż wymienione w komentowanym przepisie".

Będą zmiany definicji:

cena hurtowa - cena zbytu netto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego powiększoną o urzędową marżę hurtową oraz należny podatek od towarów i usług

cena zbytu netto - cenę sprzedaży leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego przez wnioskodawcę do podmiotów uprawnionych, nieuwzględniającą należnego podatku od towarów i usług

urzędowa cena zbytu - cenę zbytu netto leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego powiększona o należny podatek od towarów i usług

Analiza w uzasadnieniu wniosku refundacyjnego

Środowisko postulowało również wykreślenie konieczności przedkładania analizy racjonalizacyjnej w uzasadnieniu wniosku refundacyjnego. Resort zdrowia zapowiedział, że wprowadził stosowane zmiany w projekcie.

Odpowiedział też pozytywnie na apel Naczelnej Izby Aptekarskiej, która zaproponowała zmianę normy, stanowiącą podstawę żądania zwrotu refundacji przez NFZ. Jak uzasadniała NIA, w świetle przepisów, apteka ma obowiązek zwrotu refundacji ceny leku, jeżeli realizacja recepty nastąpiła z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Tymczasem recepta wskazująca pacjenta, lekarza oraz lek, pomimo uchybień formalnych musi być podstawą do wydania refundowanego leku, ponieważ błędy osób wystawiających recepty nie mogą ograniczać lub wyłączać praw nadanych ustawą.

Ponadto w ocenie NIA, projekt musi przewidywać instrument prawny, który pozwoli podmiotom prowadzącym apteki lub hurtownie farmaceutyczne uniknąć strat lub ich pozwoli je pokryć w przypadku podmiotów, posiadających decyzje o objęciu refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.

Minister Zdrowia potwierdził, że wprowadził do przepisów proponowany mechanizm.

Co z refundacją leków Rx, które mają odpowiedniki?

Resort zdrowia uwzględnił postulat NIA, aby ustawa wprowadziła jasną normę, że niezależnie od warunków, o których mowa w art. 94 ust. 1-19, powiat ma prawo ponosić koszty pełnienia dyżurów, o których mowa w art. 94 ust. 1 (czyli w porze nocnej, dni wolne od pracy i święta), w szerszym zakresie, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby lokalnej społeczności.

Resort zdrowia doprecyzował też przepis wyłączający z refundacji leków na receptę, które posiadają odpowiedniki OTC (aktualnie refundacja leków na receptę (Rx), które posiadają odpowiedniki OTC jest możliwa, o ile w określonym stanie klinicznym ich stosowanie jest konieczne dłużej niż 30 dni).

- Zmiana w ust. 3 pkt 2 powyższego przepisu ma na celu doprecyzowanie wyłączenia spod refundacji leków o kategorii Rp , które posiadają swoje odpowiedniki o kategorii OTC tego samego producenta. W ust. 3 proponuje się zaś dodanie pkt. 4 celem rozwiania pojawiających się wątpliwości odnośnie do możliwości objęcia refundacją leku o kat. OTC. Dotychczas bowiem nie było wprost wyrażonego takiego zakazu, a wynikało to z całokształtu przepisów tej ustawy - czytamy w stanowisku MZ.

Co zostaje w projekcie DNUR?

Z raportu wynika, że resort zdrowia nie zrezygnował ze zmiany wysokości odpłatności ryczałtowej, uiszczanej przez pacjentów za produkty refundowane. Zamiast obecnych 3,20 zł, ma wynosić 0,2 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie to 5,60 zł.

Ministerstwo nie zmieniło też zdania w zakresie działania zespołów koordynacyjnych.

Strona społeczna wnosiła, że zgodnie z projektem, ciała doradcze wobec NFZ i powołane przez NFZ będą kwalifikowały chorych do leczenia w programach lekowych (oraz wyłączały z takiego leczenia). Jest to legislacyjne usankcjonowanie obecnego stanu rzeczy, dotykającego aktualnie jednak tylko niektóre programy.

W ocenie wnoszących uwagę zespoły koordynacyjne powinny być powoływane tylko dla leków, stosowanych w chorobach rzadkich i ultrarzadkich. W lekach stosowanych powszechnie lekarze specjaliści mają wystarczającą wiedzę, aby decydować o zasadności kwalifikacji pacjentów lub ich wyłączeniu z leczenia.

Jak odpowiedział MZ, projekt ustawy sankcjonuje Zespoły Koordynacyjne, które biorą udział w kwalifikacji pacjentów oraz ocenie zasadności terapii w wybranych programach lekowych. Jednocześnie środowisko prawnicze od dłuższego czasu zwracało uwagę na brak ich właściwego umocowania prawnego w systemie.

Zespoły koordynacyjne wraz z opisem ich działania zostały uregulowane przepisami ustawy. Powołanie Zespołu koordynacyjnego następuje w sytuacji, gdy opis programu lekowego przewiduje jego powołanie, które oparte jest na współdziałaniu Prezesa Funduszu wraz z Ministrem Zdrowia.

6-krotność QALY na leki sieroce zostaje

Resort nie rezygnuje też z ograniczenia refundacji leków przekraczających limit 6-krotności QALY.

Strona społeczna zaproponowała, aby w przypadku leków stosowanych we wskazaniach ultrarzadkich nie stosować progu QALY.

- Granica 6 proc. PKB oznacza przeznaczenie olbrzymiej kwoty środków finansowych na leczenie pojedynczych pacjentów cierpiących na daną chorobę. Sprawia to, że większe wydatki, które próbuje przemycić zgłaszający uwagę w swojej propozycji, są nieracjonalne i uniemożliwią objęcie refundacją innych potrzebnych leków dla większych populacji - czytamy w stanowisku MZ.

Resort ocenia na podstawie danych dostarczonych z NFZ, że zmiana wprowadzająca rozwiązanie, zgodnie z którym MZ automatycznie odmawia wydania decyzji o objęciu refundacją dla leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli wysokości progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość, przekracza sześciokrotność PKB na jednego mieszkańca, dotyczyłaby jednie sześciu leków w 6 programach lekowych o łącznej wartości refundacji wynoszącej niecałe 294,5 mln zł.

- Wprowadzone ograniczenie ma również za zadanie równoważenie interesów świadczeniobiorców czyli pacjentów. Nie może bowiem dochodzić do sytuacji, że garstka pacjentów będzie leczona lekami o horrendalnych cenach kosztem o wiele liczniejszej i szerszej populacji pacjentów, dla których nie wystarcza pieniędzy w planie finansowym Funduszu - uzasadnia to rozwiązanie Ministerstwo Zdrowia.

Zasadność zawieszenia postępowania na wniosek strony

Duża część uwag dotyczyła procesu postępowania refundacyjnego. Organizacje branżowe zwracały uwagę na brak zasadności wprowadzenia przez resort zdrowia zmiany uniemożliwiającej zawieszenie postępowania na wniosek strony.

Jednak, jak uzasadniał resort, przepis art. 98 Kodeksu Postępowania Administracyjnego daje uprawnienie do zawieszenia postępowania administracyjnego stronie tego postępowania nawet do 3 lat.

- Uprawnienie to było w dotychczasowej praktyce nadużywane, zwłaszcza w sytuacji niekorzystnego dla wnioskodawcy rozstrzygnięcia czy to Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, czy Komisji Ekonomicznej albo nawet samego ministra właściwego do spraw zdrowia. Tymczasem proces obejmowania refundacją leku prowadzony jest w celu zapewnienia terapii pacjentom. Nie leży zatem w interesie społecznym wykorzystywanie przez wnioskodawców kruczków prawnych by uniknąć negatywnego rozstrzygnięcia (decyzji administracyjnej), które ma dla nich niekorzystny wydźwięk medialny - odpowiedział MZ.

Dalej czytamy: "Celem systemu refundacyjnego jest zapewnienie jak najszerszej liczbie pacjentów wielu opcji terapeutycznych, nie leży więc w interesie publicznym prowadzenie postępowań refundacyjnych ponad czas przewidziany również w dyrektywie przejrzystości czyli 180 dni. Niemniej w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym minister właściwy do spraw zdrowia może z urzędu zawiesić takie postępowanie na czas nie dłuższy niż 90 dni".

MZ nie planuje wprowadzić kadencyjności dla członków Komisji Ekonomicznej

Sporo uwag dotyczyło też funkcjonowania Komisji Ekonomicznej. To stało się okazją dla resortu zdrowia, by przedstawić swój pogląd na negocjacje:

"Praktyka członków Komisji Ekonomicznej wskazuje, że wielokrotnie wnioskodawcy na czas negocjacji umocowywali lekarzy do udziału w negocjacjach z Komisją Ekonomiczną. Zadaniem eksperta medycznego było przedstawienie z klinicznego punktu widzenia zasadności refundacji leku, jednocześnie ekspert ten był wypraszany przez Wnioskodawcę na czas samych negocjacji warunków cenowych. W trakcie negocjacji pojawiają się wątpliwości co do bezstronności ekspertów w związku z przedstawianiem dla Ministra Zdrowia opinii, analiz. W trosce o zachowanie najwyższych standardów etycznych oraz zapewnienie przejrzystości działań Komisji Ekonomicznej i Ministra Zdrowia w toku postępowań administracyjnych konieczne jest skłonienie do refleksji lekarzy, specjalistów czy nie zachodzą: konflikt interesów albo uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w sytuacji występowania przez nich jako pełnomocnik firmy farmaceutycznej".

Minister zdrowia podkreślał też, że:

proponowane zapisy nie wykluczają w 100 proc. negocjacji warunków cenowych produktów, art. 18 ust. 2 wprost stanowi, że Minister Zdrowia w uzasadnionych przypadkach może po uchwale KE prowadzić dodatkowe negocjacje. Nowy kształt zapisów dotyczących negocjacji warunków cenowych przez Ministra Zdrowia zapewnia zdecydowaną większą przejrzystość postępowań refundacyjnych,

nie znajduje się uzasadnienia prowadzenie postępowań w przypadku wygaśnięcia ważności analiz HTA. Inna interpretacja mogłaby spowodować, że procesy refundacyjne trwałyby kilka lat,

postępowania refundacyjne są prowadzone w oparciu o przepisy KPA, zatem od decyzji Ministra Zdrowia strony-wnioskodawcy mają prawo do składania odwołań jak i skarg.

Wiedza oparta na faktach i sposób kształtowania cen leków

Strona społeczna wnioskowała o wprowadzenie obowiązku posiadania przez członków Komisji Ekonomicznej wiedzy w zakresie medycyny opartej na faktach, oceny technologii medycznych, budowy instrumentów dzielenia ryzyka oraz sposobu kształtowania cen dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych. Warto jednak wskazać w omawianym przepisie w jakiś sposób wiedza ta ma być certyfikowana bądź weryfikowana przez Ministra Zdrowia.

Co na to MZ? "Głównym zadaniem jest negocjowanie cen z wnioskodawcami, zatem wiedza medyczna, o ile może być przydatna, nie jest głównym narzędziem wykorzystywanym w sprawowaniu obowiązków członka komisji. Analizą wniosków pod kontem klinicznym zajmuje się jednostka wyspecjalizowana jaką jest AOTMiT i to na podstawie analizy weryfikacyjnej przygotowanej przez Agencję członkowie KE wykonują swoją pracę" - uzasadnił resort zdrowia.

Nie wyraził też entuzjazmu na propozycję, by kadencja członka Komisji trwa 6 lat, bez możliwości ponownego wyboru. Zdrowia nie planuje obecnie wprowadzić kadencyjności dla członków Komisji Ekonomicznej.

Wymóg dostępności leku do refundacji

Resort zdrowia odrzucił też postulat, by zrezygnować z wymogu dostępności leku na rynku w momencie składania wniosku refundacyjnego.

- Argumentacja zgłaszającego uwagę wprawia w osłupienie. Otóż dowodzi on że wymóg dostępności leku jest zły dlatego, że wymusza w chwili złożenia wniosku o objęcie refundacją aby można było zakupić lek. Twierdzi przy tym że taki obowiązek powoduje blokadę pacjenta do leku. Zamiast tego proponuje uchylenie tego obowiązku, a więc proponuje aby leku nie było na rynku wówczas pacjent na pewno go kupi. Należy przyznać , że rzadko można spotkać się z taką „logiką” i należy uznać ją za absurdalną" - nie krył zaskoczenia propozycją resort zdrowia.

"Brak złożenia dowodu dostępności w obrocie danego produktu przy złożeniu wniosku mógłby prokurować sytuacje, że lek byłby na obwieszczeniu, a pacjenci nie mogliby go nabyć , ponieważ w rzeczywistości dopiero po pewnym czasie byłby dostarczony na polski rynek" - stwierdził.

Uzasadniał też swoje stanowisko wobec proponowanego obowiązku utrzymywania stale zapasu leków w obrocie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (3 miesięczny zapas).

"W proponowanej nowelizacji dodaje się w art. 33 ust. 1 pkt 5-10, który ma wzmocnić kontrolę w zakresie realizacji deklaracji o rocznej wielkości dostaw lub ciągłości dostaw. W ustępie tym określono na nowo przesłanki wyłączające odpowiedzialność wnioskodawcy za niewykonanie zobowiązania zapewnienia ciągłości dostaw przez wnioskodawcę - przyznało Ministerstwo Zdrowia.

- Proponowane dodanie art. 34 ust. 1a i 1b dotyczy nałożenia odpowiedzialności finansowej na beneficjentów decyzji o objęciu refundacją w zakresie niedotrzymywania dostaw produktu leczniczego, do których się zobowiązali" - odpowiedział MZ.

Będzie parametryzacja kryteriów działalności inwestycyjnej?

Resort zdrowia negatywnie przyjął cały blok propozycji w zakresie warunków uzyskania statusu partnera bezpieczeństwa lekowego, w tym m.in. automatycznego przedłużania refundacji w dotychczasowych cenach progowych, zwolnienia z renegocjacji decyzji refundacyjnych, wydłużenia na 5 lat decyzji refundacyjnych, rezygnacji z pay-backu i korytarzy cenowych.

- Zaproponowany w projekcie ustawy mechanizm związany jest z wytwarzaniem danego leku albo leku i substancji czynnej na terenie kraju i ma na celu w prosty, transparentny sposób nagradzać produkcję leku na terenie Polski, a nie nagradzać producenta za produkcję za granicą i dotować rynki zagraniczne przy małoskalowej produkcji na terenie RP - podkreślono w odpowiedzi.

W kontekście nagradzania krajowej produkcji leków, Forum Prawo dla Rozwoju Law4Growth zgłosiło uwagę, że w ramach mechanizmu, zwiększającego znaczenie wpływu działalności inwestycyjnej wnioskodawcy w Polsce niepokój budzi brak parametryzacji przy kwalifikacji wnioskodawców do skorzystania z siedmiu zaproponowanych przywilejów.

- Wnioskujemy o uzupełnienie mechanizmu o jasne, ilościowe kryteria, bazujące np. na proporcji wartości importu do produkcji krajowej oraz wartości sprzedaży leków opartych na API wytworzonej poza granicami kraju do leków z API produkcji krajowej - napisali autorzy uwagi.

Resort zdrowia wprowadził modyfikację przepisu.

Inne propozycje, które jednak przepadły

Były też inne propozycje, które nie znalazły uznania Ministerstwa Zdrowia.

Co przepadło? Mi.in. postulat wprowadzenia opłaty dyspersyjnej. "Resort nie uwzględnił opłaty dyspersyjnej z racji tego, że funkcje te pełni w chwili obecnej marża" - brzmi stanowisko ministerialne.

Pojawił się też wniosek o dodanie organizacji społecznych do definicji "wnioskodawcy".

- Organizacja społeczna nie może być wnioskodawcą, o którym mowa w ustawie refundacyjnej, ponieważ nie dysponuje ona produktem, który mógłby być objęty refundacją, a co za tym idzie nie może negocjować jego ceny, ani zobowiązać się do jego dostarczenia w konkretnej ilości, aby zaspokoić potrzeby polskich pacjentów. W związku z powyższym nie może występować jako wnioskodawca - odpisał MZ.

Zgłoszono też propozycję wprowadzenia okienka refundacyjnego jako formy uproszczenia i przyśpieszenia procedury obniżenia ceny leku refundowanego i publikowania projektu obwieszczania z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby dać szansę wnioskodawcom na reakcję na obniżenie się limitu w grupie oraz wzrost kwoty odpłatności pacjenta.

- Wprowadzenie okienka cenowego spotęguje tylko chaos zwłaszcza po stronie urzędu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by firma oczekiwała do ostatniego momentu by obniżyć ceny leków skoro może to zrobić i bez wywierania presji w postaci konkurencji - odpowiedział resort.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.