Misiewicz-Jagielak: nawet najprostsza tabletka, musi być opracowana przez naszych naukowców

Tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy już za nami. Podczas sesji "Przemysł farmaceutyczny", Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektor ds. relacji zewnętrznych firmy Polpharma, mówiła m.in. o mitach, które "bardzo bolą setki z naukowców pracujących codziennie w laboratoriach badawczo-rozwojowych w Polsce".

- Po pierwsze z mitem, że opracowanie leku generycznego nie jest procesem innowacyjnym. Jak naukowcy słyszeli na bardzo wielu konferencjach, że są leki innowacyjne i leki generyczne, to ich to po prostu bolało, bo oni wiedzą, że ich praca polegająca na opracowaniu leków generycznych to jest działalność badawczo-rozwojowa, eksperymentalna, czysto innowacyjna. I z drugim mitem, że krajowy czy polski producent to nie jest tylko wytwórca leków - zanim powstanie najprostsza tabletka, musi być opracowywana przez kilka lat w pocie czoła z ogromną wiedzą kompetencjami w nowoczesnych laboratoriach - argumentowała.

Dyrektor opowiedziała o innowacyjnej działalności firmy Polpharma: - Firma specjalizuje się w opracowaniu i produkcji leków generycznych, w tym leków z wartością dodaną, leków trudnych do wytworzenia. Poza tym są dwie firmy-córki, które opracowują i zaczynają produkować leki biologiczne biorównoważne oraz leki biologiczne, zwane przez niektórych lekami oryginalnymi.

W ramach struktur firmy-matki są trzy nowoczesne centra badawczo-rozwojowe, z których każde specjalizuje się w opracowywaniu innych postaci leku, od najprostszych tabletek, po leki sterylne, leki wziewne i substancje czynne. - Naszą specjalnością jest opracowywanie trudnych do rozwoju leków składających się z kilku substancji czynnych.

W centrach naukowo-badawczych pracuje ponad trzystu pięćdziesięciu naukowców. Ich dorobkiem, poza opracowaniem bardzo wielu nowoczesnych leków, jest również zdobycie bardzo wielu patentów. Przez 5 ostatnich lat zdobyli ponad dziewięćdziesiąt patentów, co jest kwintesencją innowacyjności i kolejnym dowodem na to, że nie jest to działalność odtwórcza, tylko innowacyjna. Europejski urząd patentowy przyznał firmie już kilkakrotnie pierwsze miejsce za liczbę zgłoszonych patentów wśród wszystkich polskich przedsiębiorców.

Spółki biotechnologiczne Polpharmy

9 lat temu powstała Polpharma Biologics stawiająca na rozwój leków biologicznych biorównoważnych.

- Do tej pory wydano na rozwój tej firmy ponad trzy miliardy złotych. Od powstania do dziś firma bardzo się rozrosła, od laboratorium badawczo-rozwojowego i produkcji na średnią skalę w Gdańsku, poprzez zakup firmy Bioceros, gdzie rozwijane są linie komórkowe, po jedną z największych fabryk w Europie, w Duchnicach pod Warszawą, gdzie w tej chwili produkowane są pierwsze serie leków do badań klinicznych. Pod koniec przyszłego roku ruszy już produkcja komercyjna - mówiła dyrektor.

Najmłodsza niezależna spółka-córka Polpharmy- JJP Biologics, zajmuje się rozwojem nowych, dotychczas nie stosowanych w medycynie molekuł. Pierwsza to lek immunologiczny, który ma być przeznaczony do leczenia trudno poddającej się leczeniu postaci pęcherzycy. Obecnie produkowana jest seria do przeprowadzenia badań klinicznych. Pozostali kandydaci na leki są rozwijani w obszarze onkologii.

Polpharma bierze też udział w konkursie ABM na rozwój leków opartych o technologię RNA w konsorcjum z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

- Działalność badawczo-rozwojowa jest filarem, motorem napędowym rozwoju firmy i wchodzi w nowe obszary. Większość budżetu wypracowanego przez firmę jest reinwestowane w działalność badawczo-rozwojową. Im więcej będzie tych środków, tym więcej leków zostanie opracowanych przez naszych naukowców, tym więcej leków będzie produkowanych w Polsce, co zwiększy bezpieczeństwo lekowe kraju.

- Jeżeli do tych środków, które zostały wypracowane przez firmę i reinwestowane, dołożone zostaną środki z funduszy europejskich czy funduszy krajowych, tym więcej leków zostanie opracowanych i produkowanych w Polsce - dodała.

