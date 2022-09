Ministerstwo Zdrowia wycofa się z podwyżki ryczałtu na najtańsze leki

W ramach prac nad projektem ustawy refundacyjnej — jak czytamy na łamach "DGP" — Ministerstwo Zdrowia ma wycofać się z wprowadzenia wyższego ryczałtu na najtańsze leki — z 3,20 do 5,60 zł

Ministerstwo Zdrowia ma wycofać się z wyższego ryczałtu na leki

Ministerstwo Zdrowia chce wycofać się z pomysłu wprowadzenia wyższego ryczałtu na najtańsze leki — informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Obecnie wynosi on 3,20 zł, a miałby wzrosnąć do 5,60 zł. Odbiłoby się to jednak na portfelach pacjentów.

Jak czytamy na łamach "DGP", politycy Prawa i Sprawiedliwości "mówią wprost, że nawet jeżeli rozwiązanie ma podstawy merytoryczne, to nie jest to dobry moment ze względu na przyszłoroczne wybory parlamentarne".

Zapowiedziano natomiast obniżenie wieku osób, które będą mogły korzystać z bezpłatnych leków. Taką możliwość mają mieć seniorzy od 70. roku życia (obecnie z bezpłatnych leków korzystają osoby od 75 roku życia).

