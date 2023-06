Ministerstwo Zdrowia chce objąć refundacją leki bez recepty. Branża protestuje

Ministerstwo Zdrowia zaproponowało przepis, który umożliwia objęcie refundacją leku OTC stosowanego dłużej niż 30 dni

Inna propozycja to obowiązek dostarczania leków deficytowych do co najmniej 10 hurtowni w równej ilości

To przepisy, które zmieniają koncepcję systemu refundacyjnego i zmieniają strukturę rynku bez poważnych konsultacji - mówi eksperci

Krok do zmiany całej koncepcji systemu refundacyjnego

Do projektu ustawy refundacyjnej wpisano przepisy, które w ocenie ekspertów mogą sparaliżować rynek dystrybucji i zachwiać fundamentami systemu.

Pierwszy to nowy art. 30a dotyczący uprawnienia ministra zdrowia do wydania decyzji o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla leku, w tym leku o kategorii dostępności OTC, który wymaga stosowania dłużej niż 30 dni w określonym stanie klinicznym i jest rekomendowany w wytycznych postępowania klinicznego.

Zgodnie z przepisem minister będzie mógł wydać decyzję o objęciu refundacją nawet dla leku OTC po spełnieniu przez niego pewnych warunków. Będzie zlecał prezesowi AOTMiT przygotowanie wykazu takich leków, a po konsultacjach konsultantów i RPP, będzie publikował listę leków na podstawie powyższego wykazu i informował podmioty odpowiedzialne, których leki znajdują się na tej liście, o możliwości złożenia wniosku refundacyjnego.

- W części jest to pewna kalka procedury przewidzianej dla wykazu i listy technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności (TLI), choć w tym wypadku dla zupełnie innej kategorii leków – zauważa mec. Juliusz Krzyżanowski, kierujący praktyką Healthcare & Life Sciences w kancelarii Baker McKenzie.

Zwraca też uwagę, że dla branży przepis jest zaskakujący, ponieważ w poprzednich wersjach projektu resort wprowadzał wręcz dalej idące ograniczenia w refundacji leków Rp posiadających swoje odpowiedniki o kategorii dostępności OTC, nie wspominając o wyraźnym wyłączeniu leków OTC z możliwości podlegania refundacji.

- Jest to niespodziewany przepis włączony do projektu naprawdę "na ostatniej prostej" i ciekawi nas jego cel. Po raz kolejny widać, że brakuje nam rzetelnej dyskusji. Budżet nie jest z gumy, a w refundacji leków powinien być balans między dostępnością do leków tańszych i drogich produktów innowacyjnych. Moim zdaniem, przepis jest mocno populistyczny i zakłada możliwość pokazania przed wyborami, że w niedalekiej przyszłości do refundacji będą mogły trafić kolejne popularne leki, które być może akurat przyjmuje duża populacja pacjentów. Jednak takie rozwiązanie może spowodować rozdrobnienie budżetu lekowego na produkty, które nie są najważniejsze terapeutycznie dla pacjenta i które będą kolejnym krokiem do zmiany całej koncepcji systemu refundacyjnego – ocenia prawnik.

Zauważa też problemy z wprowadzeniem tego przepisu w życie: – Po pierwsze, przepis ten jest dość niefortunnie zredagowany, przez co część branży "wyczytuje" z niego objęcie refundacją z urzędu. Biorąc pod uwagę całość art. 30a wydaje się, że nie taki miał być cel, ale faktycznie warto byłoby go zmodyfikować.

– Po drugie, powstanie pewien paradoks, ponieważ lek OTC, czyli wydawany bez przepisu lekarza, w tym momencie stanie się lekiem wydawanym na receptę. W pewien sposób trzeba będzie bowiem kontrolować refundację tych leków, a żadnych odrębnych regulacji w zakresie tej kategorii produktów nie widać w projekcie. Czy to będzie zatem nieco "upośledzony" lek OTC, który nie będzie mógł być przedmiotem publicznej reklamy oraz sprzedaży na odległość? Pole do interpretacji będzie na pewno szerokie. Obecnie bowiem, z możliwości prowadzenia reklamy kierowanej do publicznej wiadomości wykluczone są produkty lecznicze wydawane wyłącznie na podstawie recepty. W przypadku sprzedaży leków online redakcja przepisu jest nieco inna – dopuszcza on sprzedaż w tym kanale produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. W żadnym z nich nie ma odniesienia do kategorii dostępności – mówi mec. Krzyżanowski.

Przepis zmienia fundamenty systemu i strukturę rynku

Podobnie krytyczni wobec przepisu są Krajowi Producenci Leków: - Polski system refundacyjny ma kilka kluczowych rozwiązań. Jednym z jego fundamentów jest system wnioskowy. Firma składa wniosek o refundację leku, minister ocenia czy jest zainteresowany czy nie i za ile - mówi Krzysztof Kopeć, szef KPL i zwraca uwagę, że obecne brzmienie przepisu wymaga doprecyzowania już na samym początku, że cały proces odbywa się na wniosek podmiotu odpowiedzialnego.

- Po drugie, leki na receptę nie mogą być reklamowane, żeby nie stymulować sprzedaży. Nie mogą też być sprzedawane w Internecie, w sklepach spożywczych, na stacjach benzynowych czy być przedmiotem sprzedaży wysyłkowej. Tym jednym przepisem łamiemy wszystkie trzy zasady. Bo wprowadzając lek OTC do refundacji można go dalej reklamować, sprzedawać online, wysyłać paczkomatem i sprzedawać na stacji benzynowej – dodaje.

Organizacje branżowe są też zaskoczone takim sposobem procedowania ustawy refundacyjnej. W piśmie do wiceministra Macieja Miłkowskiego informują, że resort zdrowia w ostatniej chwili wprowadził do projektu noweli zmiany przepisów, które nie zostały poddane konsultacjom społecznym i których skutków nie oszacowano. „Niestety, nie mieliśmy szansy podyskutować o skutkach takiej konstrukcji przepisu, ponieważ nie zostaliśmy poinformowani o tych zmianach” – czytamy w piśmie.

- Chcąc wprowadzać przepis pozornie dobry dla pacjenta, niszczymy podstawowe fundamenty całego systemu refundacji w ogóle o tym nie rozmawiając. Możemy to zmienić, ale zasiądźmy do stołu, z odpowiednim czasem na konsultacje. Poza tym w pierwszej kolejności resort zdrowia powinien zająć się wysokimi dopłatami polskich pacjentów do leków na receptę, które według danych OECD sięgają 65 procent. To jest pierwszy obszar do poprawy – podkreśla prezes Kopeć.

Zadowoleni nie są też farmaceuci. – Trzeba mieć świadomość, że lek OTC, mimo refundacji, nadal pozostaje lekiem wydawanym bez recepty, ze wszystkimi przysługującymi mu przywilejami, w tym prawem do reklamy w telewizji i sprzedaży z obrocie pozaaptecznym. Kiedy pacjent przyjdzie do apteki po dny lek OTC, farmaceuta może go sprzedać. Ale jeśli pacjent chce go mieć za darmo albo z refundacją, to musi iść po receptę do lekarza. Dokładamy sobie w ten sposób sporo pracy – mówi Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Jest jeszcze aspekt finansowy. O ile dzisiaj resort zdrowia reguluje ceny i marże na rynku leków refundowanych, pozostała część produktów podlega prawom rynkowym. Producenci oraz podmioty hurtowe i detaliczne zarabiają na wysoko marżowych produktach, odrabiając straty na dystrybucji leków refundowanych. Już dzisiaj jedna trzecia aptek jest nierentowna. Czy zmiana wpłynie na ich sytuację? - Oczywiście, wystarczy przesunięcie do refundacji kilku popularnych leków OTC i zmienia nam się zupełnie struktura rynku – odpowiada prezes Tomków.

Pojawia się też obawa, że przepis stanie się narzędziem trzymania producentów w szachu i pewnym rodzajem szantażu na obniżkę cen leków dotychczas nierefundowanych. Dziś te ceny kształtuje rynek. Teoretycznie może zdarzyć się sytuacja, że na wykaz refundowanych OTC wejdzie producent z niższą ceną (np. lek importowany z Chin) i wszystkimi korzyściami dla pacjenta, w tym wydawania go bezpłatnie dla grup uprzywilejowanych. To spowoduje spadek obrotu lekiem pozostającym poza refundacją i może stać się narzędziem eliminacji konkurencji. W ten sposób resort zmusi firmy do zastanowienia się nad dalszą strategią. Obejmie też kontrolę nad rynkiem, którego do tej pory jego wpływy nie obejmowały.

10 hurtowni, które z automatu dostaną leki deficytowe

Kolejny kontrowersyjny przepis to obowiązek dostarczania leków Rx, zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski, w równej ilości do co najmniej 10 hurtowni, których zakres działalności nie zawiera ograniczeń asortymentu, z największym udziałem obrotu z aptekami ogólnodostępnymi pod względem liczby transakcji, w ilości koniecznej do zabezpieczenia pacjentów.

- Naszym celem jest równomierne zaopatrzenie aptek w leki w taki sposób, żeby nie dochodziło do złodziejskiej dystrybucji, kiedy jeden podmiot dostaje niemal nieograniczoną liczbę deficytów, a drugi nie dostaje nic. Pytanie czy ta propozycja ten problem rozwiąże? Ten przepis w naszej ocenie dostępności aptek do leków nie poprawi – mówi Marek Tomków.

Dodaje, że dzisiaj jest wiele regionów Polski, do których docierają 3, 4 hurtownie o zasięgu ogólnopolskim: - Fakt, że hurtownia na drugim końcu Polski będzie miała swoje 10 procent udziału w żaden sposób nie poprawi tej dostępności. Na Polskę nie można patrzeć przez pryzmat Warszawy czy Śląska. Nagle okaże się, że na 480 hurtowni, 470 nie będzie miało szansy nawet na jedno opakowanie leku, bo nie znajdzie się w pierwszej dziesiątce. Wątpliwość budzi też twierdzenie „po liczbie transakcji”. Łatwo sobie wyobrazić hurtownię, która natychmiast „wyprodukuje” 10 razy więcej transakcji po prostu rozbijając fakturę na części. Nagrodą będzie znalezienie się w pierwszej dziesiątce hurtowni, które z automatu dostają 10 procent towaru. W naszej ocenie dostępności do leków deficytowych to nie poprawi.

W ocenie mec. Krzyżanowskiego, ten przepis ingeruje w swobodę prowadzenia działalności: - Przedsiębiorca może nie mieć potrzeby zawierania umowy z daną hurtownią, a ponadto wcale nie jest to takie łatwe, ponieważ wymaga porozumienia pomiędzy stronami i ustalenia warunków współpracy. Tylko w proponowanym przepisie brzmi to tak łatwo, ale żeby dostarczyć leki do hurtownika, ten musi chcieć je kupić. Często nie ma potrzeby zawierania umów z wieloma hurtowniami, a tym bardziej z 10 największymi. Poza tym podmioty współpracowały z partnerami, którzy teraz będą musieli oddać część swojego biznesu innym, co może dodatkowo skutkować modyfikacją obecnych warunków. A jeśli wytwórca chciałby współpracować także z mniejszymi hurtowniami - spoza pierwszej "10, to jak powinien dzielić zapasy? – wskazywał prawnik na mnożące się problemy.

Krzysztof Kopeć komentuje: - To jest przepis, który nikomu nic nie daje, a wręcz zaburza rynek. Jeśli dzisiaj firma dystrybuuje swoje leki przez jedną albo dwie hurtownie i nigdy nie było braków, to po co to zmieniać? Ten przepis powoduje, że cały proces może wymagać po stronie firmy zmiany globalnych systemów dystrybucji.

W zgodnej ocenie naszych rozmówców, pomysł nie tylko nie rozwiąże problemów dystrybucji i równej dostępności, ale pogorszy sytuację podmiotów, podrażając koszty dystrybucji, które i tak już dzisiaj są wysokie. W jakiejś części będzie też osłabiał hurtownie. „Ale może taki jest właśnie cel Ministerstwa Zdrowia”? – zastanawiają się.

Obecnie rynek hurtowy jest mocno zmonopolizowany. Mamy 10 podmiotów, które generują prawie 95 procent obrotów w aptekach i szpitalach. Trzy największe hurtownie odpowiadają za 70 procent sprzedaży.

Dodatkowo w rozmowach pojawia się wątek spółki skarbu państwa Cefarm, która w ubiegłym roku sfinalizowała inwestycję pod Warszawą. W związku z relokacją siedziby spółki oraz jej magazynów, powstał nowy obiekt logistyczny w postaci magazynu hurtowni farmaceutycznej oraz pomieszczeń biurowych. Nowy przepis pomógłby jej dostać się do pierwszej dziesiątki, gdyby przypadkiem znalazła się na liście ministra.

