Minister zdrowia o problemach z lekami. "Mamy rozpracowane kwestie zamienników"

- Na poziomie hurtowym mamy zapewnione co najmniej trzymiesięczne zapasy leków - zapewnił w rozmowie z Rzeczpospolitą minister zdrowia Adam Niedzielski

- Jeżeli widzimy, że zapasy starczają na co najmniej trzy miesiące, oceniamy, że w Polsce nie ma kryzysu lekowego - zaznaczył

- Z jednej strony negocjujemy z producentami, a z drugiej strony poprosiłem Główny Inspektorat Farmaceutyczny o to, żeby w przypadku lokalnych sygnałów te łańcuchy dostaw były weryfikowane - mówił dzień wcześniej w TVN24 minister

- Mamy rozpracowane kwestie zamienników, co i z jakimi producentami należy w przypadku deficytów ściągać - dodał

Minister zdrowia o kryzysie lekowym

- Linia demarkacyjna [między] tym, kto widzi kryzys, a kto tego kryzysu nie identyfikuje, jest stricte polityczna. Ja bazuję na budowaniu narracji tylko na informacjach, które mamy z monitorowania rynku leków - mówił w rozmowie z Rzeczpospolitą minister zdrowia Adam Niedzielski. Odnosił się do tematu dostępności leków i potencjalnego kryzysu w związku z brakami. Zwłaszcza od momentu rozprzestrzenienia się grypy w Polsce i zwiększonej liczby przypadków zachorowań z wielu stron Polski napływają sygnały o brakach leków w aptekach.

- Monitoring prowadzimy na poziomie hurtowni i teraz, jeżeli widzimy na poziomie hurtowni [że] zapasy - czy antybiotyków, czy leków przeciwzapalnych, czy leków przeciwwirusowych - starczają na co najmniej trzy miesiące, oceniamy, że takiego kryzysu lekowego w kraju nie ma - dodał dziś w rozmowie z Rzeczpospolitą.

Braki w pojedynczej aptece nie determinują braków ogólnych

- To jest kwestia dostępności na poziomie rynku hurtowego, a czym innym jest dostępność w pojedynczych aptekach. To, że w pojedynczej aptece nie ma danego leku, którego ktoś poszukuje, to może wynikać z bardzo różnych sytuacji, chociażby z tego, że apteka jest związana z jedną hurtownią, która akurat tego specyfiku nie posiada, ale inne hurtownie posiadają - wyjaśnił minister.

- Proszę też odróżnić kwestie dostępności w pojedynczej aptece a tego, jak mówimy o dostępności rynkowej - zaznaczył.

Dzień wcześniej, 29 grudnia Niedzielski zakomunikował, że rozmawiał z producentem leku przeciwwirusowego przeznaczonego dla pacjentów z infekcją grypową. Miał otrzymać zapewnienie o zdecydowanym zwiększeniu dostaw w najbliższych tygodniach.

Leków nie zabraknie, przynajmniej przez trzy miesiące

Czy zatem leków nam w Polsce do wiosny nie zabraknie? Jak ocenił minister zdrowia:

- Mamy na najbliższe trzy miesiące zapasy antybiotyków, leków przeciwwirusowych - tutaj zresztą rozmawialiśmy z jednym z producentów, żeby też jednak przyjrzał się naszemu rynkowi w bardziej życzliwy sposób i zwiększył te dostawy - więc na poziomie hurtowym mamy zapewnione tutaj co najmniej trzymiesięczne zapasy - uspokoił.

- Mamy przed sobą dwa scenariusze: jeden, na który pokazują bieżące impulsy, że jednak mamy pewnego rodzaju hamowanie liczby zakażeń i raczej to apogeum będzie przesunięte w zasadzie na ten okres, w którym jesteśmy, bo wskazuje na to kilka sygnałów, że jesteśmy w zasadzie już po apogeum i to jest ten scenariusz, który tak naprawdę nie wymaga żadnych dodatkowych działań. Ale oczywiście też jesteśmy przygotowani na scenariusz, że będzie ten przebieg podobny jak w latach przedpandemicznych i będziemy mieli to apogeum pod koniec lutego i pod tym kątem przygotowujemy ewentualność powiększenia bazy łóżkowej w pediatrii, ale monitorujemy na poziomie tym krajowym, hurtowym dostępność leków, przede wszystkim antybiotyków i przeciwwirusowych - podsumował.

