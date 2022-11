Miłkowski: priorytetem na przyszły rok będzie ocena korzyści terapii, które refundujemy

Ministerstwo Zdrowia planuje w przyszłym roku zająć się oceną rzeczywistych efektów klinicznych leków, które są refundowane w Polsce

Ocena rzeczywistej wartości leków jest bardzo cenna, musimy jednak bardzo dokładnie, wspólnie ustalić mierniki, którymi będziemy się posługiwać - zastrzega prof. Maciej Krzakowski

Cieszę się na propozycje oceny wyników leczenia, bo to rzeczywiście powinniśmy robić. Dane zebrane z całej Polski pokażą, jakie są wyniki leczenia w porównaniu do badań rejestracyjnych - ocenia dr Katarzyna Pogoda

Ocena rzeczywistej wartości leków jest bardzo cenna

- Priorytetem na przyszły rok będzie ocena korzyści terapii, które refundujemy - zapowiedział podczas spotkania w resorcie zdrowia wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski (7 listopada br.).

Wskazywał przy okazji na znaczenie zespołów koordynujących, odpowiedzialnych za daną dziedzinę, które współpracują z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, analizują, jak wygląda realizacja leczenia w danym zakresie, co należy poprawić i publikują wyniki tych analiz.

- Chcemy by te wyniki były publikowane. Przykładem są raporty z leczenia rdzeniowego zaniku mięśni. Polskie doświadczenia są jednymi z ważniejszych - to dobrze zaprojektowane badania, z dużą bazą pacjentów i długim czasem obserwacji. Chcemy też, by zespół koordynacyjny krytycznie spojrzał na zakres zbieranych danych - podkreślił wiceminister. Problemem jest to, że nie w każdej dziedzinie medycznej działa zespół koordynujący.

- Chcemy robić więcej analiz – zapowiedział Maciej Miłkowski. - Mamy bardzo dobre dane z NFZ, które analizujemy przy kontynuacji terapii. Widzimy, że w wielu zakresach poprawia się skuteczność. Wcześniej mieliśmy dużo pacjentów, którzy zakończyli udział w programie z powodu zgonów w pierwszych trzech miesiącach leczenia. Teraz jest ich mniej. To oznacza poprawę efektów klinicznych terapii - mówił minister odpowiedzialny za politykę lekową.

Dobre przyjęcie zapowiedzi wiceministra

Zapowiedź spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem konsultantów i ekspertów obecnych na spotkaniu.

- Ocena rzeczywistej wartości leków jest bardzo cenna, musimy jednak bardzo dobrze, wspólnie ustalić mierniki, którymi będziemy się posługiwać. System SMPT jest pewnym źródłem informacji, ale nie jest źródłem idealnym. Dzięki niemu możemy mierzyć bliskie efekty, np. wyłączenie chorego z programu. Ale dużo trudniej jest mierzyć wartości odległe, np. dotyczące przeżycia - mówił prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy ds. onkologi klinicznej.

Jak przyznał Maciej Miłkowski, SMPT jest tym zakresem danych, których nie zbiera się w innych zakresach. Część danych pozyskuje się na przykład z hospitalizacji: - Nie analizujemy kosztów powikłań polekowych, ale możemy pośrednio wyciągnąć je z kosztów hospitalizacji.

- Tylko z zastrzeżeniem, że ten koszt hospitalizacji związanej z powikłaniem może być różny w zależności od preferencji świadczeniodawcy. Jeden będzie w gorączce neutropenicznej stosował szerzej empiryczną antybiotykoterapię, inny będzie ostrożniejszy – zauważył prof. Krzakowski.

Z kolei prof. Radosław Mądry, kierownik oddziału ginekologii onkologicznej Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu, zwrócił uwagę na bardzo szeroki zakres danych zbieranych w SMPT, co jest bardzo czasochłonne, a może okazać się zbyteczne i niepotrzebne: - Administracyjna część działań to ogromne ilości danych do uzupełnienia. Czy ktoś z tego wyciąga wnioski? Może da się "obciąć" część uzupełnianych danych?

Dr Katarzyna Pogoda, onkolog kliniczny, z kliniki nowotworów piersi i chirurgii rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, przyznała, w klinice uproszczono zbieranie danych zbieranych do SMPT: - Mocno zostało wycięte dane dotyczące morfologii i biochemii – to nie jest nam potrzebne.

- Cieszę się na propozycje oceny wyników leczenia, bo to rzeczywiście powinniśmy robić. Dane zebrane z całej Polski pokażą "białe plamy", gdzie tych terapii nie ma i jakie są wyniki leczenia w porównaniu do badań rejestracyjnych - dodała.

Propozycje i uwagi środowiska

Eksperci wskazywali też te obszary, które wymagają przemyślenia i zmiany.

- Chodzi o zmiany organizacyjne w programach w zakresie monitorowania działań niepożądanych, tak by kończyło się to wyłączeniem chorych z programu. Apeluję również o zastanowienie się nad szerokością kontraktowania w niektórych programach. W wielu wypadkach to nie są łatwe w obsłudze leki, trzeba się na tym znać, mieć warunki, by wcześnie wykrywać powikłania i odpowiednio z nimi postępować, by nie psuć wartości rzeczywistej terapii - uzasadniał prof. Krzakowski.

- Gdy mowa jest o hierarchii, to priorytetem jest uwzględnianie przede wszystkim tych leków, które wchodzą w skład postępowania radykalnego. Problemem bywa też zmiana odpowiedników leków w onkologii. Te próby zamian nie były zbyt zachęcające. Pojawiały się z tego powodu roszczenia ze względu na wystąpienie progresji choroby albo powikłania - dodał ekspert.

Kolejny problem to nadmiar pacjentów. Część z nich można próbować przekierować do trybu ambulatoryjnego.

- To co kiedyś działało dobrze, dziś działa lepiej. Chemioterapia wywoływała efekt na 5 miesięcy, teraz 7-8. Dlaczego? Poprawiło się zarządzanie toksycznością. Jeśli w immunoterapii nie rozpoznamy toksyczności na pierwszym, drugim stopniu, kiedy interwencja jest łatwa, a widzimy ją, gdy jest już dość mocno zaawansowana, to wymaga hospitalizacji, leczenia często dożylnego, chory nie kontynuuje leczenia - opisywał prof. Lucjan Wyrwicz, specjalista onkologii klinicznej, kierownik kliniki onkologii i radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

- Dziś nie robimy błędów, które powodują, że chory kończy chemioterapię przedwcześnie. To powoduje, że tych chorych leczymy dłużej i mamy więcej wizyt. Jak mamy leki, które wydłużają czas kontroli choroby, to z tego dłużej robi się jeszcze więcej pacjentów. Jak pokazała pandemia, można skutecznie limitować liczbę przyjęć do szpitala, za pośrednictwem infuzorów. 300 tys. osobodni hospitalizacji w 2019 roku służyło do podawania wlewów 5-fluorouracylu, gdy nie trzeba kłaść pacjenta do szpitala - podał przykład.

Opcja przerwania leczenia

Kolejna kwestia, na którą wskazywał prof. Wyrwicz, to opcja przerwania leczenia. Mówił o chorych, którzy uzyskują odpowiedź i u większości z nich można przerwać leczenie, pod warunkiem, że wróci się do tego leczenia w momencie nawrotu.

Taka możliwość pojawiła się w programie lekowym w czerniaku. Ale nie ma jej na przykład w raku nerki.

- Stosujemy ciągle leki o dosyć dużej toksyczności, jakimi są inhibitory kinaz tyrozynowych. Niektórzy chorzy otrzymują leki przez 5, 7, 9 lat z licznymi zaburzeniami metabolicznymi, a można by to było przerwać. Potrzebna jest większa elastyczność programów lekowych i przerwa w leczeniu tam, gdzie jest doskonała odpowiedź – ocenił prof. Wyrwicz.

- Kolejna kwestia to rola terapii podskórnych, z punktu widzenia świadczeniodawcy. Chory nadal przychodzi do szpitala, ma analogiczne procedury przy kwalifikacji, zmienia się tylko tryb podania. Lek dożylny we wlewie 90 minutowym zastępujemy podaniem podskórnym i obserwacją 30 minutową. Wlew odbywa się w sali wieloosobowej, lek podskórny jest podawany w jednoosobowej. Jednak żeby obserwować pacjenta, trzeba przenieść go do sali wieloosobowej. Wychodzi na to samo. To żadna oszczędność – wyliczał prof. Wyrwicz.

Finansowanie działań diagnostycznych

Prof. Radosław Mądry wskazywał na ograniczenia w finansowaniu działań diagnostycznych, które są drogie i dopiero wraz z poszerzaniem grupy badanych pacjentów oraz konkurencyjnych metod, te testy tanieją.

- Mamy brak badania HRD u pacjentek z rakiem jajnika sfinansowanego ze środków publicznych - wyjawił.

Zaś prof. Konrad Rejdak, kierownik katedry i kliniki neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, podkreślał, że w ostatnim czasie do refundacji weszło wiele nowych wskazań w neurologii.

- Mamy rewolucję w neurologii, bo jest pełno nowych leków. Ale jak teraz zrobić, by te programy były atrakcyjne dla ich realizatorów? To jest największe wyzwanie. Bo mamy świetne leki, mnóstwo wariantów przełączania, sekwencyjnego postępowania, ale może się okazać, że system tych dobrodziejstw nie przyjmie tak łatwo, bo w neurologii wyceny są naprawdę małe - mówił ekspert.

Dodał, że rozwiązaniem mogą ryczałty: - Ryczałt roczny daje nam swobodę wyboru: czy chcę przyjąć pacjenta w szpitalu czy w poradni, czy raz na kwartał czy w innym okresie. Pewna elastyczność sprawi, że uatrakcyjnimy realizację tych programów.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.