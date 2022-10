Miłkowski: planujemy skupić się na analizie efektywności tych terapii, które już mamy

- Ostatnio coraz częściej są decyzje pozytywne Komisji Ekonomicznej, a negatywne ministra zdrowia – stwierdził wiceminister resortu zdrowia Maciej Miłkowski podczas sesji poświęconej nowym wyzwaniom polityki lekowej i refundacji nowoczesnych terapii

Innowacyjne terapie - czy zawsze lepsze i skuteczniejsze? - Planujemy w przyszłym roku skupienie się bardziej na analizie efektywności tych terapii, które już mamy – zaznaczył wiceszef resortu

Minister objaśniał, jak ma wyglądać proces decyzyjny refundacji leków wobec planowanych zmian w działaniach Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Innowacyjne leki w refundacji: przyspieszenie

Lista leków refundowanych zmieniła się diametralnie w porównaniu z tą sprzed kilku lat. W ostatnim czasie przyspieszenie w zakresie nowych, innowacyjnych leków kierowanych do refundacji odbierane jest jako duża, pozytywna zmiana.

Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział dziś, 24 października, w trakcie sesji dot. polityki lekowej XVIII Forum Rynku Zdrowia (24-25 października, Warszawa, Hotel Sheraton Grand Warsaw), na szereg pytań dotyczących polityki lekowej i innowacyjnych terapii. Same innowacje są często uznawane, niejako z definicji, jako lepsze i bardziej efektywne. Czy tak jest w praktyce? Czy mamy dowody i dane, że pieniądze wydawane na innowacje przekładają się na lepsze efekty leczenia?

Ostatnio mówi się o zmianach w AOTMiT: rekomendacje będą wyglądały trochę inaczej, a agencja będzie sprawdzać, jak leki działają, np. weryfikować skuteczność terapii.

- Analiza wyników klinicznych leków przyjmowanych do refundacji po raz pierwszy została określona jako warunek konieczny w ustawie o funduszu medycznym. Leki finansowane w tej chwili z tego źródła mają obowiązkowo przejść analizę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa, ponieważ mają często tylko warunkowe dopuszczenie Europejskiej Agencji Leków (EMA) i to są dowody bardzo często niedojrzałe – wyjaśniał Maciej Miłkowski, wiceminister resortu zdrowia.

- Po 1,5 roku analizy danych klinicznych mamy dwuletni okres i agencja od samego początku ma dostęp do wszystkich danych Systemu Monitorowania Programów Terapeutycznych, jak również wszystkie informacje są uwzględniane przy tworzeniu systemu monitorowania. Projektowana jest zmiana zmierzająca ku temu, że jeśli nie uda się uzyskać jednoznacznej decyzji o efektywności w początkowym okresie, to wówczas można przenieść to na okres po drugiej decyzji refundacyjnej – tłumaczył minister Miłkowski.

- Oprócz tego planujemy w przyszłym roku skupienie się bardziej na analizie efektywności tych terapii, które już mamy – zaznaczył Maciej Miłkowski.

Ofensywa ilościowa i dostępne dane

Minister przyznał, że w roku bieżącym nastąpiła „ofensywa ilościowa”, co ma dodatkowo potwierdzić najbliższe obwieszczenie będące niejako dopełnieniem poprzedniego, które wejdzie w życie 1 listopada br.

- Planujemy w przyszłym roku bardziej skupić się na organizacyjnych aspektach dopuszczania nowych kwalifikacji, żeby wszyscy, którzy mają wskazania, byli leczeni – tłumaczył Maciej Miłkowski.

- Co do efektywności klinicznej - w porównaniu do badań klinicznych - planujemy, że istotne dane z Systemów Monitorowania Programów Terapeutycznych będziemy przekazywali jako dostępne dla interesariuszy, dla firm farmaceutycznych itp. Pracujemy z AOTMiT, mamy też mamy bardzo dobrą współpracę z informatykami, analitykami po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy współpracują z Centrum e-Zdrowia - wyjaśniał Miłkowski.

Minister poinformował, że Komisja Ekonomiczna ma dostęp do pełnego zakresu bardzo wielu istotnych danych, zarówno jakościowych, jak i ilościowych. Celem jest ustalenie, czy są wykorzystywane efektywnie, trzeba też przeanalizować sytuację, ponieważ nastąpiła olbrzymia zmiana jakościowa.

Najpierw analiza tego, co jest

- Priorytetem będzie analiza tego, co już przyjęliśmy. Celem nie jest wprowadzanie nowych terapii, tylko polepszenie stanu zdrowia pacjentów, wydłużenie życia w stosunku do tego, co jest na dzień dzisiejszy oraz porównanie efektywności klinicznej, kosztów tej efektywności. Wydaje mi się że może się zdarzyć, że kilka najnowszych terapii nie będzie finansowanych, bo koszty efektywności będą za wysokie,m albo nawet efektywności klinicznej może nie być - zdradził Maciej Miłkowski.

Wiceminister zdrowia zapytany został również o to, co najbardziej utrudnia podejmowanie decyzji refundacyjnych i co jest wyzwaniem? Jak stwierdził, dużo czasu poświęcane jest na decyzje administracyjne w programach lekowych, uzgadnianie programu, każdej zmiany: ze wszystkimi interesariuszami.

- Czasami są to uwagi zasadne, czasami zupełnie bezzasadne, które blokują proces. Tak jak teraz, kiedy bardzo mocno zmieniamy programy lekowe i będziemy w przyszłym roku chcieli jeszcze je modelować zgodnie z wytycznymi towarzystw naukowych europejskich czy polskich, to zawsze wymagane są zgody przez ich załączeniem do decyzji refundacyjnej. Ta praca jest pod kątem efektywności pracowników typowo administracyjnym zajęciem, które nie wnosi żadnej wartości dodanej do całego procesu – wyjaśnił Maciej Miłkowski. - W moim przypadku część refundacyjna polityki lekowej to tylko część mojego zakresu obowiązków i czasu jest mało. A czas jest najważniejszy. Próbowałem z branżą ustalać, rozmawiać, że przy tak dużym procesie związanym z wprowadzaniem nowych leków trudno jest wszystkie negocjacje przeprowadzać samodzielnie, czy to pod kątem cenowym, czy jakościowym, żeby ustalić wskazania, program lekowy, cenę i instrumenty dzielenia ryzyka, bo w dużej części to na mnie spoczywa obowiązek, żeby jeszcze dopracować to, co przyjęła Komisja Ekonomiczna, tym bardziej że czasami są to decyzje negatywne, a później czasami zdarzają się pozytywne. Chociaż ostatnio coraz częściej decyzje Komisji Ekonomicznej są pozytywne, a negatywne Ministra Zdrowia – zauważył wiceminister.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.