Miłkowski: Farmaceuci zyskają uprawnienia na wszystkie szczepienia dla osób dorosłych

Już w maju mówił, że resort planuje do września poszerzyć ten zakres na wszystkie szczepienia związane z osobami dorosłymi

Oczekiwanie środowiska jest takie, żeby osoby starsze w zakresie pneumokoków także można było szczepić, i to planujemy - dodał wiceminister

Szczepienia w aptekach dla osób dorosłych

9 czerwca 2022 roku senatorowie dyskutowali nad przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty, która przewiduje, że podczas wykonywania czynności zawodowych w aptece lub punkcie aptecznym farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.

W trakcie krótkiej dyskusji padły pytania o zakres tej ochrony. Jak wyjaśniał wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, technicy farmaceutyczni nie są uprawnieni do większości rzeczy, które są przypisane do opieki farmaceutycznej, ale są to osoby które najczęściej stoją bezpośrednio przy okienku i wydają leki – z wyłączeniem leków silnie działających – w związku z tym w ich przypadku powinna być przewidziana taka ochrona.

Zaś w przypadku farmaceutów chodzi o ochronę nie tylko w przypadku sprzedaży produktów leczniczych, ale również w trakcie realizacji usług farmaceutycznych.

- W ramach opieki farmaceutycznej są również szczepienia. Pracujemy nad tym, żeby rozszerzyć dla farmaceutów uprawienia na wszystkie szczepienia dla osób dorosłych. W tym zakresie ochrona prawna, taka jak dla funkcjonariusza publicznego, będzie dostosowana - zapowiedział wiceminister.

To potwierdza wcześniejsze zapowiedzi resortu, że w aptekach będą wykonywane szczepienia osób dorosłych. Od 1 września 2022 roku nadal farmaceuci będą mogli szczepić i na COVID-19, i na grypę. Ale są kolejne zapowiedzi.

- Planujemy, że do września poszerzymy ten zakres na wszystkie szczepienia związane z osobami dorosłymi. Oczekiwanie środowiska jest takie, żeby osoby starsze w zakresie pneumokoków także można było szczepić, i to planujemy. Czyli farmaceuta, tak jak do tej pory, miałby prawo kwalifikować, jak też wykonywać szczepienia i nadal będzie realizował zlecenia, recepty wystawione przez lekarzy bądź uprawnione pielęgniarki, na szczepienia na grypę - mówił wiceminister 11 maja br.

