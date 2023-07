Miłkowski: darmowe leki dla dzieci i seniorów 65+ od 1 września. W Senacie dyskusja o finansowaniu

Beata Małecka-Libera przedstawiając sprawozdanie z komisji zdrowia zwracała uwagę, że ustawa zakłada refundację leków z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Efekt jest taki, że budżet NFZ został obciążony dodatkowymi kosztami, bez dodatkowych pieniędzy, co odbija się na liczbie świadczeń możliwych do wykonania i wydłużaniem kolejek przez zmniejszenie dostępności do lekarzy - podkreślała Małecka-Libera.