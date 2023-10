Miliony euro kar za udział w kartelu. Firmy farmaceutyczne ustalały cenę składnika leków

Dochodzenie Komisji ujawniło istnienie jednolitego i ciągłego naruszenia prawa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), trwającego od dnia 1 listopada 2005 r. do dnia 17 września 2019 r . Uczestnikami byli producenci lub dystrybutorzy SNBB.

To pierwszy raz, kiedy Komisja nakłada sankcje na kartel w sektorze farmaceutycznym dotyczący aktywnego składnika farmaceutycznego. Komisja współpracowała i koordynowała niektóre działania dochodzeniowe ze szwajcarskimi i australijskimi organami ds. konkurencji.

- Dziś nakładamy kary na firmy za nielegalne koordynowanie cen i przydzielanie kwot na aktywny składnik farmaceutyczny używany do produkcji powszechnie przepisywanych leków. To nasza pierwsza decyzja w sprawie kartelu w tak ważnym sektorze, w którym konkurencja jest niezbędna do zapewnienia dostępu do leków po przystępnych cenach - stwierdził Komisarz Didier Reynders odpowiedzialny za politykę konkurencji.