Sejm we wtorek, 8 lutego, uchwalił ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Jej celem jest wsparcie rozwoju upraw maku i konopi włóknistych. Będą mogły być uprawiane w Polsce przez polski instytut badawczy po uzyskaniu zezwolenia głównego inspektora farmaceutycznego

Uzyskiwanie surowca w kraju sprawi, że nie trzeba będzie sprowadzać go z zagranicy. Pozwoli to znacznie obniżyć jego cenę - oceniają posłowie

Kiedy marihuana medyczna z polskich upraw pojawi się w aptekach? Wiadomo, że krajowa marihuana ma być tańsza niż ta sprowadzana z zagranicy.

Marihuana medyczna z polskich upraw wkrótce w aptekach? Posłowie przyjęli zmiany

Przyjęta nowela to propozycje posłów Kukiz’15 oraz Prawa i Sprawiedliwości z sierpnia 2021 roku. Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu i obrady sejmowej komisji zdrowia odbyły się już w tym roku.

8 lutego 2022 roku posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Zdrowia, kluby i koła poselskie wydały oświadczenia, a następnie propozycje przegłosowano.

Celem projektu jest znowelizowanie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani w zakresie kwestii dotyczących upraw i zbioru konopi innych niż włókniste w celu uzyskania surowca farmaceutycznego. Wtedy to dopuszczono tzw. marihuanę medyczną jako surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych, dostępnych dla pacjentów w aptekach.

Na podstawie obecnych przepisów po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi innych niż włókniste mogą stanowić surowiec farmaceutyczny do sporządzania leków recepturowych.

W praktyce surowiec do wytwarzania leków był dostarczany przez dwie zagraniczne firmy.

Co zmienia nowelizacja?

Uprawy i zbiór konopi innych niż włókniste, z których będą sporządzane dopuszczone do obrotu produkty lecznicze, będą prowadzone po uzyskaniu zezwolenia głównego inspektora farmaceutycznego przez polski instytut badawczy nadzorowany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa

Zezwolenia te będą wydawane w formie decyzji przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny po zasięgnięciu opinii komendy wojewódzkiej Policji

Wprowadza się minimalne wymogi infrastrukturalne, jakie powinno spełniać miejsce uprawy i wymogi bezpieczeństwa, w tym sposób zabezpieczenia upraw przed kradzieżą. Kontrola działalności podmiotu zajmującego się uprawą jest przypisana wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym

Wprowadza się sposoby zabezpieczenia upraw przed dostępem osób nieuprawnionych, w tym poprzez konieczność prowadzenia wykazów osób uprawnionych do wejścia i pojazdów uprawnionych do wjazdu

W ramach wymagań infrastrukturalnych związanych z nadzorem będzie niezbędna instalacja tzw. systemu RFID – radio frequency identification. Jest to technologia zdalnego radiowego nadzoru roślin, która wykorzystuje fale radiowe do odczytu i przesyłania danych zawartych na etykiecie naniesionej na każdą z uprawianych roślin, umożliwiając identyfikację każdej z tych roślin znajdujących się jednocześnie w polu odczytów

Zmiana definicji konopi włóknistych dopuszczanych w Polsce do uprawy. Będą to teraz to rośliny z gatunku konopie siewne, w których THC nie przekracza 0,3 proc. w przeliczeniu na suchą masę. Obecnie dopuszczona norma to 0,2 procenta.

Monopol na uprawę konopi w Polsce?

Jak przyznał Krzysztof Szulowski, Prawo i Sprawiedliwość zgodziło się na wykorzystanie surowca z konopi innych niż włókniste jako surowca farmaceutycznego z uwagi na możliwość pozyskiwania go z polskich upraw:

- Pora na to, aby surowce pochodziły z polskiej, w pełni kontrolowanej uprawy, a nie z zagranicy. Mamy zapewnienia, że Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu lub ewentualnie inna jednostka mają wiedzę, potencjał i infrastrukturę, aby taką uprawę prowadzić i pozyskiwać surowiec. Uzyskiwanie surowca w kraju sprawi, że nie będziemy musieli sprowadzać go z zagranicy. Pozwoli to znacznie obniżyć jego cenę, a więc i cenę leków recepturowych przepisywanych pacjentom. Stworzy to także potencjalnie większe możliwości w zakresie ich refundacji.

Poseł Jerzy Hardie-Douglas (Koalicja Obywatelska) zapewnił, że klub poprze zmiany, ale wymienił też słabości tej ustawy, przede wszystkim wskazanie instytutów badawczych jako jedynego podmiotu mogącego starać się o uzyskanie pozwolenia na produkcję konopi indyjskich.

- Wpisane w ustawę ograniczenie możliwości starania się o pozwolenie na uprawę konopi indyjskich przez podmioty inne niż instytuty badawcze de facto wskazuje z imienia i nazwiska Instytut Roślin Włóknistych i Zielarskich z Poznania. Należy przypuszczać, że jak w przypadku każdego monopolu brak konkurencji spowoduje, iż nie dojdzie do oczekiwanej skali obniżki cen leków zawierających marihuanę leczniczą - powiedział poseł KO.

Słabości punktowała też posłanka Lewicy, Paulina Matysiak, wskazując na potrzebę:

umożliwienie większej liczbie podmiotów legalnej uprawy konopi,

zniesienie zakazu refundacji medycznej marihuany,

umożliwienie prawnego wprowadzenia stanu po użyciu THC

edukacji lekarzy i farmaceutów.

- Zaproponowaliśmy zmiany w ustawie o refundacji leków w postaci wprowadzenia specjalnych zaświadczeń dla pacjentów leczących się medyczną marihuaną, aby uniknąć wszelkich nieporozumień i zbędnych konfrontacji z policją, która z góry zakłada, że ma do czynienia z nielegalną marihuaną - powiedziała posłanka Lewicy.

Dodała, że zgłoszono także poprawkę, która stanowi, że nie popełnia przestępstwa ten, kto przetwarza lub przerabia na własny użytek produkty lecznicze przygotowane z konopi innych niż włókniste. Oraz zapis, który znosi zakaz refundacji medycznej marihuany. Poprawki nie zostały przyjęte.

Poseł: konopie z polskich upraw wkrótce pojawią się w aptekach

Poseł Radosław Lubczyk (Koalicja Polska): pytał, dlaczego upraw nie mogą realizować rolnicy, a jest to jest przypisane tylko do tej jednej instytucji.

- Klub Koalicji Polskiej oczywiście będzie popierał tę ustawę, idzie to w dobrą stronę, a mam nadzieję, że kolejny krok to będą kolejne łagodzenia. Tu rzeczywiście refundacja musi być wprowadzona. Mam też nadzieję, że jeśli to będą polskie konopie lecznicze czy marihuana lecznicza, to rzeczywiście one będą dużo tańsze - dodał.

Również posłanka Joanna Mucha (Polska 2050) przyznała, że umożliwienie produkcji w Polsce to "przede wszystkim dobry krok w kierunku chorych, dobry krok w kierunku polskiego budżetu, w kierunku polskich hodowców".

- Zmiany są z korzyścią dla osób chorych, które tych terapii marihuaną leczniczą potrzebują. Do tej pory było tak, że ona niby była w Polsce dostępna, ale można było to kupić za jakieś niebotycznie duże pieniądze, bo miesięczna terapia potrafiła kosztować 1000 zł i więcej. A więc można było myśleć o tej terapii trochę jak o ciastku, które jest za szybą i na które można sobie popatrzeć, ale którego nie można sobie kupić. To było absolutnie nieludzkie - oceniła posłanka.

Z kolei poseł Jarosław Sachajko (Kukiz'15) podkreślał, że jest zgoda na to, aby polskie instytuty, instytuty podległe ministrowi rolnictwa uprawiały konopie medyczne do celów farmaceutycznych: - Mamy również zapewnienie zarówno pani minister Gembickiej, jak i pana ministra zdrowia, iż takie konopie z polskich upraw wkrótce pojawią się w aptekach i będą one dostępne cały czas, nie będziemy musieli polegać na tym, czy jakiś transport dotrze do Polski czy nie. Druga bardzo ważna deklaracja jest taka, że te konopie będą w dużo lepszej cenie niż są obecnie, bo obecnie ta cena dla wielu pacjentów jest zaporowa.

