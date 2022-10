Marihuana medyczna. "Brakuje lekarzy, którzy potrafiliby prowadzić leczenie pacjenta z zastosowaniem konopi"

Mimo że prawo zezwala już na hodowlę medycznej marihuany w Polsce, to trzeba ją na razie sprowadzać z zagranicy

O tym, co zmieniła nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jak wygląda kwestia dostępności leczniczej marihuany i o potrzebie edukacji wśród pacjentów i lekarzy rozmawiamy z Anitą Jeglińską, członkinią International Society of Cannabis Pharmacists i ekspertką sieci aptek Dr. Max ds. receptury aptecznej, w tym medycznej marihuany

– Kannabinoidy to nierzadko jedyna forma terapii, która może znacząco poprawić komfort życia ciężko chorego pacjenta. Mimo to wciąż wzbudzają kontrowersje, a ilość mitów powielanych latami może wpędzać w zakłopotanie – przyznaje farmaceutka

Jak podkreśla, brakuje także lekarzy, którzy potrafiliby prowadzić leczenie pacjenta z zastosowaniem konopi

Dlatego sieć franczyzowa aptek Dr. Max podejmuje działania na rzecz szeroko pojętej edukacji. Organizuje webinary, opracowuje broszury informacyjne dla lekarzy i farmaceutów, zainicjowała serię konferencji „Innowacyjne Terapie Konopne”. Najbliższa odbędzie się 26 listopada 2022 w Warszawie

Dostępność terapii medyczną marihuaną. Brak refundacji i niewielka wiedza lekarzy

Choć konopie wciąż wzbudzają kontrowersje, to spektrum korzyści terapeutycznych medycznej marihuany stale rośnie.

Zdaniem Anity Jeglińskiej, kierownik działu doskonalenia i rozwoju sprzedaży sieci aptek Dr. Max Sp. z o.o., członkini International Society of Cannabis Pharmacists i ekspertki ds. receptury aptecznej, wciąż nieliczni lekarze mają na jej temat wystarczającą wiedzę. A pacjentów szukających specjalisty z doświadczeniem w prowadzeniu terapii konopnej jest coraz więcej.

W Polsce lecznicza marihuana legalna jest od listopada 2017 roku. W aptekach można ją kupić na receptę od stycznia 2019. Początkowo dostęp do niej był mocno ograniczony.

Powodem były najpierw wyśrubowane warunki, jakie firmy farmaceutyczne musiały spełnić, aby móc wprowadzić produkt na polski rynek. Lekarze niechętnie też wypisywali recepty, a w aptekach leki nie były dostępne od ręki. Obecnie sytuacja poprawiła się, ale podjęcie leczenia nadal bywa dla pacjenta nie lada wyzwaniem.

– Choć liczba pacjentów leczonych medyczną marihuaną wciąż rośnie, to częste braki surowca w aptekach, związane ze skomplikowanymi procedurami dopuszczania go do obrotu, nadal utrudniają dostęp do terapii wielu pacjentom – przyznaje Anita Jeglińska.

Poprawić w Polsce dostępność terapii konopnych mają znowelizowane wiosną tego roku przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

– W związku z rosnącą świadomością oraz coraz częściej pojawiającymi się publikacjami naukowymi potwierdzającymi skuteczność konopi, rośnie na nie zapotrzebowanie. Umożliwienie produkcji krajowej powinno znacząco poprawić dostępność surowca i obniżyć koszty leczenia – przyznaje Jeglińska. – Należy jednak zauważyć, że zmiany ograniczają katalog podmiotów uprawnionych do hodowli konopi w Polsce wyłącznie do instytutów badawczych, a obecnie dostępny surowiec nadal pochodzi od zagranicznych, komercyjnych firm – zaznacza.

Co jeszcze stanowi barierę dla rozpowszechnienia terapii kannabinoidami?

Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy refundacyjnej, „Leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych, dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją, są wydawane świadczeniobiorcy za odpłatnością ryczałtową".

Surowce farmaceutyczne na bazie medycznej marihuany, jako jedyne nie podlegają refundacji. Nawet w przypadku schorzeń o udowodnionym działaniu konopi, tj. ból przewlekły, spastyczność, wymioty i nudności wywołane chemioterapią czy stwardnienie rozsiane. Z kolei cena za gram suszu jest także niejednokrotnie przeszkodą do kontynuowania leczenia.

– Medyczną marihuanę może przepisać lekarz każdej specjalizacji (z wyjątkiem lekarza weterynarii – przyp. red.) kierując się swoją wiedzą i doświadczeniem np. jeśli konwencjonalne metody leczenia nie przyniosły efektu. Jest to nierzadko jedyna forma terapii, która znacząco poprawia jakość i komfort życia ciężko chorego pacjenta. Mimo to temat medycznej marihuany jest wciąż kontrowersyjny, a ilość mitów powielanych latami może wpędzać w zakłopotanie – opowiada farmaceutka.

Jak zwraca uwagę, wciąż brakuje także lekarzy, którzy potrafiliby prowadzić leczenie pacjenta z zastosowaniem konopi. Zdaniem Jeglińskiej jest to bezpośrednio związane z systemem kształcenia i brakiem wystarczających informacji w programach nauczania na uczelniach medycznych.

– Coraz większa wiedza pacjentów, kampanie edukacyjne czy zainteresowanie mediów niejako zmuszają lekarzy i farmaceutów do pogłębiania wiedzy na temat konopi – tłumaczy.

Zastosowanie konopi w medycynie. "Potencjalne spektrum działania jest szerokie"

Zespołami chorobowymi, w których udowodniono terapeutyczne działanie konopi, są:

ból przewlekły,

spastyczność,

wymioty i nudności wywołane chemio- i radioterapią,

stwardnienie rozsiane.

Należy jednak pamiętać, że receptory endokannabinoidowe, na które oddziałują konopie, zlokalizowane są praktycznie z całym organizmie człowieka.

– Potencjalne spektrum działania medycznej marihuany jest zatem niezwykle szerokie. Chorobami, w których leczeniu konopie znajdują zastosowanie, są także m.in. choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, reumatoidalne zapalenie stawów, fibromialgia, zaburzenia snu, choroba Leśniowskiego-Crohna, glejak, zespół stresu pourazowego, zespół przewlekłego zmęczenia (CFS), stwardnienie zanikowe boczne, zaburzenia lękowe, bóle głowy, padaczka lekooporna, autyzm czy ADHD – wymienia ekspertka.

Co istotne, terapia konopna nie jest terapią pierwszego wyboru. Stanowi dopiero alternatywę tam, gdzie inne formy leczenia okazują się nieskuteczne.

Głównymi składnikami aktywnymi konopi są kannabinoidy, m.in. THC (substancja narkotyczna) i CBD. W aptece najczęściej realizujemy recepty na preparaty recepturowe na bazie medycznej marihuany zawierające oba kannabinoidy. Tu wymagana jest recepta lekarska uwzględniająca wszystkie wymogi prawne pozwalające farmaceucie na wydanie narkotyku. Surowiec farmaceutyczny, z którego farmaceuta wykonuje lek, musi przejść specjalne procedury rejestracyjne.

Istnieje jednak szereg preparatów wytwarzanych z konopi z zawartością THC <0,30%, skupiających się na leczniczych właściwościach innych kannabinoidów – głównie CBD i CBG, które nie wykazują działania psychoaktywnego.

– Rynek tych preparatów rozwija się bardzo gwałtownie, a preparaty dostępne są szeroko również w sprzedaży pozaaptecznej. Należy jednak pamiętać, że preparaty dostępne w aptekach pochodzą od sprawdzonych producentów i gwarantowane są odpowiednie warunki przechowywania – zwraca uwagę Jeglińska.

Potrzeba edukacji. W listopadzie II Konferencja „Innowacyjne Terapie Konopne”

Lekarze w Polsce wiedzę na temat marihuany zdobywają głównie z konferencji i szkoleń. Organizują je sami medycy, a także farmaceuci, którzy zajmują się propagowaniem wiedzy o zastosowaniu konopi w medycynie.

Działania na rzecz szeroko pojętej edukacji podejmuje także sieć franczyzowa Dr. Max. Przeprowadziła m.in. serię webinarów dedykowanych pracownikom aptek zatrudnionych w podmiotach skupionych w sieci.

– Edukujemy na temat medycznego zastosowania konopi, podpowiadamy jakich informacji szukają pacjenci, na co należy zwrócić uwagę podczas rozpoczynania terapii konopnej. Podejmujemy także szereg inicjatyw skierowanych również do lekarzy. Widzimy ogromne zainteresowanie całego środowiska pogłębianiem wiedzy w tym zakresie – opowiada farmaceutka.

W 2021 roku sieć we współpracy z lekarzami – Marcinem Czekałą i Mikołajem Kolasińskim, którzy prowadzą kanał na YouTube i działają aktywnie w mediach społecznościowych – stworzyła odcinek poświęcony marihuanie, THC, jego wpływie na mózg, a także wykorzystaniu konopi w leczeniu.

Przygotowuje również materiały edukacyjne dla lekarzy i pacjentów.

Inwestując w rozwój aptek franczyzobiorców firma pomogła przystosować aptekę we Wrocławiu, jako prawdopodobnie pierwszą taką placówkę w Polsce, do przetwarzania suszu medycznej marihuany.

– Obecnie możliwe jest tam sporządzanie niedostępnych do tej pory na polskim rynku postaci leku, tj. ekstraktów (krople olejowe), maści czy nawet czopków, co otworzyło możliwości terapii kolejnym pacjentom, u których droga wziewna była przeciwskazaniem – opowiada Jeglińska.

W zeszłym roku Dr. Max zainicjował także serię Konferencji „Innowacyjne Terapie Konopne". Z uwagi na okres pandemii zorganizowana została on-line i zebrała ponad 400 medyków. Wykład prowadzony był w tłumaczeniu symultanicznym przez dra Francesco Crestani, który od prawie 20 lat leczy pacjentów we Włoszech z użyciem kanabinoidów.

26 listopada 2022 w Hotelu Intercontinentali w Warszawie odbędzie się II edycja Konferencji.

– Podczas wydarzenia będziemy chcieli przekazać rzetelną wiedzę popartą doświadczeniami lekarzy praktyków z Polski i ze świata oraz rozpocząć społeczną debatę dotyczącą dostępności terapii dla wszystkich pacjentów, którzy tego potrzebują – zapowiada Jeglińska.

Eksperci w trakcie wykładów poruszą także tematykę leczenia bólu, chorób neurodegeneracyjnych czy endometriozy. Podzielą się także swoimi doświadczeniami w zakresie stosowania terapii konopiami u swoich pacjentów.

– Przedstawimy aspekty prawne związane z przepisywaniem medycznej marihuany, terapie wspomagające leczenie i chroniące przed działaniami niepożądanymi oraz nowe możliwości farmakoterapii z wykorzystaniem suszu, dzięki rozwojowi receptury aptecznej – wymienia Anita Jeglińska.

Konferencja będzie także okazją do podzielenia się raportem z corocznego spotkania środowiska medycznego w Kopenhadze – Controversies on Cannabis-Based Medicine. Podczas dwóch przewidzianych debat omówione zostaną tematy dostępności terapii dla pacjentów i kwestie legislacyjne. Eksperci dokonają także porównania polskiego rynku konopi do rynku światowego.

Obecność podczas wydarzenia potwierdzili m.in. senator Jerzy Fedorowicz, Dorota Gudaniec – mama pierwszego pacjenta legalnie leczonego marihuaną w Polsce, prof. Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, a także lekarze Marek Bachański i Jacek Cieżkowicz, którzy od lat z sukcesem leczą pacjentów konopiami.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.