Maciej Miłkowski: polski system jest ukształtowany na dobre negocjacje. Dlatego mamy niższe ceny leków

Nowelizacja ustawy refundacyjnej

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Ministerstwo Zdrowia chce przeprowadzić dużą nowelizację ustawy refundacyjnej?

Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia: Tak, będziemy próbowali, chociaż trudno powiedzieć, czy to się uda, bo czasu jest coraz mniej. Część propozycji branży została uwzględniona, więc mam nadzieję, że będzie łatwiej przeprowadzić cały proces legislacyjny.

Zrezygnowaliśmy na przykład z tak mocno rozszerzonego paybacku. Pozostał w minimalnym zakresie i nie będzie się istotnie różnił od tego, co było. W związku z wojną w Ukrainie były sugestie, żeby w ogóle zmienić zapisy dotyczące paybacku, ale nie podzielamy obaw, że może nastąpić przekroczenie, bo proporcjonalnie do wzrostu refundacji w górę idą też wydatki na świadczenia zdrowotne. Nie widzimy, by wydatki na leki dramatycznie wzrastały, zresztą mamy na to wpływ w postaci wydawanych decyzji refundacyjnych.

W związku z pandemią, a potem wojną w Ukrainie dużo mówi się o bezpieczeństwie lekowym, rozumianym przede wszystkim jako zwiększenie produkcji. Jest to ważne, ale dla nas to bezpieczeństwo oznacza też konieczność posiadania zapasów na terenie kraju, w szczególności zagranicznych leków, deficytowych, bo w ich przypadku te zapasy są często niewielkie.

Żeby zapobiegać problemom z dostępnością i móc dopasowywać podaż do popytu, chcemy wprowadzić wymóg posiadania zapasu leku na 3 miesiące. Taki wydłużony okres daje nam czas na działanie. Jeżeli na przykład producent planuje wycofanie leku z rynku, jest możliwość dostarczania produktów w innych opakowaniach, z innego państwa. Często sami producenci współpracują z nami, występując o zgodę na import swojego leku z innego rynku lub nawet innego leku.

Kolejny ważny element dotyczy większej dostępności do leku w hurtowniach i w miarę równomiernych dostaw. Nie chcemy, żeby był monopol jednej czy dwóch hurtowni, który doprowadza obecnie apteki do problemów z zaopatrzeniem, co za tym idzie ogranicza dostępność do produktów leczniczych dla pacjentów.

Teraz widzimy też inne ciekawe zjawisko. Coraz więcej osób chorych na cukrzycę typu 2 ma problem z zaopatrzeniem się w semaglutyd. Refundujemy ten bardzo dobry lek na cukrzycę, ale większość osób kupuje go poza wskazaniami na odchudzanie i pojawiają się przez to braki. Na pewno chcemy zabezpieczyć produkty refundowane, żeby były w pełni dostępne, aby nie przerywać ciągłości farmakoterapii pacjentów.

A jeśli chodzi o bezpieczeństwo lekowe rozumiane jako zwiększenie produkcji, jakie są zachęty dla wytwórców leków i substancji czynnych?

Mamy tu do czynienia z problemem ogólnym. Nawet jeśli firmy w Europie mają 8-10 fabryk, to często tylko jeden czy dwa zakłady wytwarzają substancję czynną. Chociaż coraz więcej europejskich producentów stara się mieć własne zabezpieczenie.

Cały czas uważamy, że propozycje zawarte w ustawie refundacyjnej wzmacniają sprzedaż leków i pozycję krajowych producentów, którzy produkują leki w Polsce, bądź korzystają z polskiego API. Jak wspomniałem, zdajemy sobie sprawę, że substancji czynnych nadal nie produkujemy zbyt wielu, ale produkujemy bardzo dużo leków. I wszystkie te produkty będą promowane, chociaż pociągnie to za sobą koszty.

Widzimy też, że wbrew temu, co mówi branża farmaceutyczna, że sytuacja do inwestowania nie jest dobra, inwestycje w rozwój w branży są olbrzymie. Portfel produktów, które są w trakcie przenoszenia lub już uruchamiania produkcji w Polsce, jest bardzo duży. Ten wzrost w ciągu dwóch-trzech lat w poszczególnych lekach będzie znacząco istotny.

Podkreśla Pan promowanie leków produkowanych w kraju. Tymczasem producenci wnioskują o rozciągnięcie korzyści, w tym zwolnienie z renegocjacji cen, na całe swoje portfolio, jeśli tylko produkują co najmniej 25 proc. swoich leków w Polsce.

Nie zgadzamy się na jedną rzecz: na promowanie produkcji azjatyckiej poprzez promowanie wszystkich produktów danej firmy. Zależy nam na tym, żeby firma przenosiła produkcję do kraju, a nie rozwijała import równoległy do Polski. Nie ma na to naszej zgody. Zresztą branża krytykuje to, że mamy za duży udział chińskiej produkcji, co nie jest prawdą. Ale udziału, który już jest, nie chcemy zwiększać.

Zgodnie z propozycją, polski produkt, również ten wytworzony z chińskiej substancji, będzie mógł mieć wyższą cenę. Renegocjacje będą dotyczyły produktów, które nie są produkowane w Polsce. I dążymy do obniżania ich cen.

Na przykład do maksymalnie 150 procent podstawy limitu, w ramach korytarzy cenowych?

Tak. Branża farmaceutyczna argumentuje, że wysokie ceny leków są dobre dla pacjentów, bo się do nich już przyzwyczaili. Ale z drugiej strony mówią, że odpłatność w Polsce jest jedną z najwyższych w Europie. To duża sprzeczność.

Innym z pomysłów na przeciwdziałanie brakom dostępności jest podniesienie poziomu limitu przy jednoczesnej gwarancji zapewnienia 40-procentowego udziału w rynku. Tak, by nie było sytuacji, że ustawiamy limit na najtańszym leku, który jednak nie jest powszechnie dostępny, z uwagi na mały udział w rynku. Pomysł do przemyślenia?

Większość grup jest wielofirmowa, w związku z tym mamy zapewnioną pełną dostępność. Takie problemy mieliśmy w różnych okresach tylko z kilkunastoma lekami na kilka tysięcy pozycji na liście leków refundowanych.

Poza tym, jeśli mamy już uzgodnione ceny z firmami, to nie ma uzasadnienia, żeby jednostronnie proponować podwyższenie limitu, a tym samym ceny dla pacjenta i kosztów dla NFZ, bo wtedy pojawia się pytanie, z których świadczeń mamy w zamian zrezygnować?

Ponadto na każdej liście leków refundowanych jest kilka, kilkanaście podwyżek cen leków, przeważnie tych najtańszych. Ostatnio była podwyżka dla całej grupy enoksaparyn, których brakowało. Były też duże podwyżki cen immunoglobulin w programach lekowych.

Mieliśmy w przeszłości kilka sytuacji, gdy wpisywaliśmy lek, który de facto nie był dostępny przez dwa, cztery miesiące. Teraz zawsze upewniamy się, że wchodząca konkurencja zapewnia dostępność od pierwszego dnia wejścia w życie listy refundacyjnej. Kiedyś nawet wycofaliśmy się z decyzji, gdy ten warunek nie był spełniony. Tam, gdzie jest duża obniżka, sprawdzamy realną dostępność, bo pacjent musi mieć możliwość zamiany leku.

Póki co ta zamiana leku na poziomie apteki, która mogłaby wpłynąć na obniżenie współpłacenia, jest bardzo mała. W 2017 roku była na poziomie 3 procent. W ubiegłym roku NFZ podał, że potencjał do konwersji jest bardzo mało wykorzystywany, bo na przykładzie metforminy, która była drugą co do wartości refundacji substancją czynną, okazuje się, że tylko ok. 5 procent recept jest zamienianych w aptece.

Metformina jest dosyć tania i pacjenci czasami wolą dopłacić jeden czy dwa złote. Ale zdarza się, że jako podstawa limitu wchodzi nowy lek i dopłata do innych rośnie nawet powyżej 1500 zł za miesięczną terapię. To oznacza, że lek praktycznie nie będzie już sprzedawany.

Z ustawy refundacyjnej zniknie też zapis „nie zamieniać”?

Tak, chcemy, żeby to zniknęło, bo zawsze „nie zamieniać” jest obligujące dla farmaceuty, który jednak zyskuje coraz większe uprawnienia, w tym do kontynuacji leczenia. Mieliśmy na przykład problemy ze wspomnianą enoksaparyną. Różnice w cenie pomiędzy jednym a drugim produktem były olbrzymie. Adnotacja lekarza „nie zamieniać” może pozbawić pacjenta możliwości otrzymania tańszego odpowiednika oraz wydłużyć czas poszukiwania przez pacjenta w poszczególnych aptekach konkretnego produktu handlowego.

MZ: staramy się odpowiednio negocjować

A co z zapisem umożliwiającym Ministrowi Zdrowia dokonywanie zmian w programie lekowym w trakcie procedury obejmowania refundacją i po wydaniu decyzji? Branża była bardzo temu rozwiązaniu przeciwna.

Chcemy to zostawić i uważamy, że minister powinien mieć taką możliwość. Oczywiście przy nieprawidłowej pracy resortu mogłoby pojawić się jakieś ryzyka. Ale jeśli zapowiadają się istotne zmiany, chcemy je wprowadzać do programów, na przykład raz do roku, we współpracy z konsultantami i oczywiście środowiskiem. Po nowelizacji będziemy mogli dużo szybciej zmieniać programy lekowe z korzyścią dla pacjentów i de facto dla firm.

Nie może być tak, że jedna firma blokuje funkcjonowanie dobrego programu lekowego i wejście konkurencyjnych produktów. Czasami tworzyliśmy odrębne programy lekowe, niemal identyczne na drugi lek, ale nie o to chodzi. Każda kolejna firma ma prawo wejść do refundacji, oczywiście na uczciwych zasadach, bez wyróżniania którejkolwiek z nich. Na preferencje mogą liczyć jedynie producenci, którzy mają już wcześniej ustalone ceny w programach lekowych.

Kolejną zmianą, którą proponuje nowelizacja, jest wycena leków złożonych. Te do dzisiaj w większości są wyceniane za 2 składniki jak za jeden, czyli 1 + 1 = 1. Był pomysł, by to było na przykład 1,5.

Nie znamy dokładnie wartości wyprodukowania jednej tabletki, dokładając drugi produkt. Tylko producent wie, ile go to kosztuje. Z drugiej strony możemy też na to patrzeć, że 1+1 bardzo często równa się dwa, a być może nawet dwa i pół. Jeżeli pacjent przyjmuje jedną tabletkę zamiast dwóch, co poprawia przestrzeganie zaleceń lekarskich, to odnosimy ewidentny sukces. Przede wszystkim będziemy chcieli docelowo tworzyć oddzielne grupy limitowe dla leków złożonych. Oczywiście będzie to miało sens wtedy, kiedy w takiej grupie będzie dwóch-trzech konkurujących graczy.

Na majowej liście leków refundowanych, zgodnie z zapowiedziami, bewacyzumab został przesunięty z programów lekowych do katalogu chemioterapii. Będą kolejne takie przesunięcia?

Tak, zawsze. Akurat bewacyzumab miał dosyć duży obrót. Został przeniesiony z programów lekowych dedykowanych dla raka jajnika, szyjki macicy oraz jelita grubego. Od 1 maja dostępne jest również leczenie skojarzone atezolizumabu z bewacyzumabem, gdzie zdecydowano o umieszczeniu tej drugiej substancji w katalogu chemioterapii. Bewacyzumab w ramach programu lekowego pozostał jedynie w cukrzycowym obrzęku plamki, ponieważ tam celem programu jest monitorowanie leczenia, a lek w tym programie nie jest chemioterapeutykiem, ale produktem stosowanym okulistycznie off-label.

W przypadku tego schorzenia w ogóle mamy ciekawą sytuację, bo gdyby dało się podzielić opakowanie leku, to właściwie wystarczałoby na osiemdziesięciu pacjentów. Producent przygotował opakowanie do stosowania w chemioterapii, gdzie podaje się zupełnie inne dawki niż w przypadku cukrzycowego obrzęku plamki. Oczywiście nie da się podzielić leku dokładnie na osiemdziesiąt porcji, poza tym trudno jest umówić osiemdziesięciu pacjentów w jednym dniu.

Mamy też problem z podziałem tabletek. Wiemy, że pacjenci tak robią, mimo że w niektórych przypadkach jest to przeciwwskazane. Problem dotyczy zatem nie tylko leków szpitalnych.

Niedawno Rada Przejrzystości AOTMiT oceniała wniosek o refundację leku tylko w wyższej dawce. Uznała, że brak refundacji leku w niższej dawce, o którą producent nie wnioskował, może utrudniać dostępność leczenia. Tym bardziej, że dzielenie leku nie było możliwe.

Tak, bo jeśli dla grupy pacjentów wskazana jest niższa dawka, to przez brak jej refundacji pozbawiamy dostępu do leczenia część populacji.

Przeważnie staramy się mieć refundowane wszystkie dawki danego leku. Niektóre firmy dorejestrowują kolejne dawki, na przykład tak było z dulaglutydem, a potem to samo zrobił producent semaglutydu.

To, co jest dla nas problemem, to skłonność producentów do wyceniania leków według dawek dobowych, a nie w zależności od wielkości dawki. My zaś staramy się ustawiać ceny według ilości substancji w produkcie, czyli jeśli jest jej dwa razy mniej, to cena powinna być dwa razy niższa.

Trochę inaczej jest w programach lekowych, bo tam płacimy za wszystko sto procent, ale możemy zrekompensować to sobie w instrumentach dzielenia ryzyka.

Mówi się, że mamy jedne z najniższych cen w Europie i jednocześnie dużą presję na kolejne obniżki. Zaś w odniesieniu do innowacyjnych terapii, że obowiązuje zasada, iż cena nie powinna być wyższa niż najniższa z cen w innych krajach UE.

Oczywiście sprawdzamy ceny w innych państwach, ale to nie jest tak, że one zawsze są najniższe. W niektórych starszych już lekach widzimy przy przedłużeniach decyzji refundacyjnych, że mamy dwukrotnie wyższe ceny niż w innych państwach. Czasem jest tak, że kilka lat temu może i mieliśmy jedną z najniższych cen, ale gdy nadal nie mamy konkurencji, to producent „odrabia” swoje zyski i nie schodzi z ceny, podczas gdy na innych rynkach te ceny są już niższe.

Ale mamy dosyć dobry przegląd cenowy z rynku europejskiego i staramy się odpowiednio negocjować. I chociaż oczywiście znamy cenę, która jest oficjalna, to nie mamy wglądu do instrumentów dzielenia ryzyka - państwa tymi danymi się nie wymieniają. Poza tym nie wiemy nawet czy ten instrument dzielenia ryzyka jest finansowy, czy na przykład ilościowy. Zatem nie znamy ostatecznych efektywnych cen leków w innych państwach.

Wydaje mi się, że w sumie cały polski system jest ukształtowany na dosyć dobre negocjacje. Myślę, że zwracamy na nie więcej uwagi niż inni, dlatego mamy niższe ceny. Korzystamy też z faktu, że jesteśmy dosyć dużym krajem i mamy dużą populację. Czasem firmom bardzo zależy, żeby wejść i pokazać się, że są już na polskim rynku.

Czy opinia, że mamy najniższe ceny nie powoduje, że firmy jednak nie chcą nas widzieć w koszyku referencyjnym, bo zaniżamy cenę dla innych państw?

Nie, ponieważ w przypadku nowych leków, a takie są w programach lekowych, mamy instrumenty dzielenia ryzyka, zatem ceny efektywne nie są widoczne i firma nie musi się niczego obawiać. Poza tym pamiętajmy, że w ogóle w niektórych lekach stosowanych w chorobach rzadkich czy onkologicznych firmy mają jednolite ceny we wszystkich państwach, zatem również w Polsce. Potem do gry w poszczególnych krajach wchodzą instrumenty dzielenia ryzyka i nikt nie jest w stanie powiedzieć, jakie są ceny.

Mówiąc o cenach efektywnych, zgodnie z projektem ustawy refundacyjnej, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uzyska dostęp do informacji o kosztach efektywnych terapii. Pojawiły się głosy temu przeciwne. Czy resort jednak chce takiej zmiany?

Nie rozumiem tego sprzeciwu. W Agencji są eksperci, którzy znają się na farmakoterapii i na ocenie HTA. Jeżeli Agencja ocenia nowy lek, to powinna się odnieść do terapii już istniejących w danym wskazaniu według cen rzeczywistych, efektywnych. Nie może nam doradzać w zakresie efektywności leczenia w oparciu o ceny oficjalne. Efekt jest taki, że musimy robić powtórną analizę. Dlatego uważamy, że jeśli eksperci Agencji są naszymi doradcami merytorycznymi, to powinni mieć pełny wgląd w ceny leków.

Inna kwestia to zakreślanie informacji przekazywanych do opinii publicznej. Chcemy zmniejszyć zakres ukrytych wiadomości przez firmy zasłaniające się tajemnicą przedsiębiorstwa. Musi być większa przejrzystość.

Będzie refundacja nowych leków

Niedawne Pana wypowiedzi sugerują, że majowa lista jest ostatnią w tym roku, która niesie refundację nowych leków, a zmiany będą dotyczyły jedynie np. rozszerzenia wskazań czy zrobienia miejsca na leki z listy TLI. Czy to oznacza zamknięcie okienka refundacyjnego na jakiś czas?

Po agresji Rosji na Ukrainę nie wiedzieliśmy, co się może zdarzyć. Teraz będziemy jednak przygotowywali się do nowego planu rozdania na kolejne okresy i planujemy wprowadzanie na listy kolejnych nowych leków. Jest wiele terapii, na które pacjenci bardzo długo czekają i będziemy je przyjmować do refundacji.

Jeśli chodzi o TLI i finansowanie leków w ramach Funduszu Medycznego, to sytuacja wygląda trochę inaczej – jest ukierunkowana na uzyskanie ceny, która gwarantuje nam możliwość kontynuacji leczenia z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Te negocjacje są trudne. To są innowacyjne technologie, więc musimy się liczyć z tym, że przez cztery-sześć lat nie będzie żadnego odpowiednika i ta cena może się istotnie nie zmniejszyć.

Dlatego tak negocjujemy, żeby w przypadku skutecznych terapii mieć możliwość ich dalszego finansowania. Niektórzy mówią, że przecież w Funduszu Medycznym są pieniądze na drogie terapie. Ale jeśli sfinansujemy je według oczekiwań firm, to po dwóch latach nie będziemy mieć pieniędzy na kontynuację. Zakładamy tymczasem, że będziemy w stanie przedłużyć refundację. Inne postępowanie byłoby nieetyczne.

Czyli ta pierwsza cena musi być po dwóch latach akceptowalna dla NFZ?

Tak. Najtrudniej jest w chorobach przewlekłych, kiedy lek trzeba podawać do końca życia. Jeśli cena leku to dwa-trzy miliony złotych za pacjenta rocznie, a bardzo często takie właśnie ceny są proponowane, to po dwudziestu trzydziestu latach mamy pięćdziesiąt-sześćdziesiąt milionów na pacjenta. Większość leków ma takie ceny.

Ten problem dobrze widać na przykładzie mukowiscydozy. W przypadku finansowania leczenia tej choroby założyliśmy, że jesteśmy w stanie poradzić sobie bez Funduszu Medycznego. To jest duża populacja pacjentów, która w kolejnych latach będzie się zwiększała. Wiemy, że w ciągu najbliższych czterech lat nie będzie żadnej innej technologii na mukowiscydozę, bo badania kliniczne nie są aż tak daleko zaawansowane. I wiemy, że teoretycznie w piątym roku może pojawić się konkurencja, a więc też niższe ceny. Ale do tego czasu musimy poradzić sobie z finansowaniem w pełnym zakresie i kontynuować to leczenie.

Jeśli chodzi o finansowanie terapii w ramach Funduszu Medycznego, jednym z podnoszonych przez firmy problemów jest wymóg kontynuacji finansowania leczenia przez firmę, jeżeli po dwóch latach nie uda się dojść do porozumienia z resortem zdrowia i przedłużyć umowy. Oceniają to jako duże ryzyko biznesowe.

To są bardzo nowoczesne leki, które nie mają żadnych zamienników, mają bardzo krótki czas obserwacji w badaniach klinicznych, często na małych grupach. Zatem ten pierwszy etap refundacji jest takim etapem warunkowym. Jeśli leczeni pacjenci jako grupa nie odnoszą efektu klinicznego z tej terapii, to wówczas lek nie powinien mieć dalszej refundacji.

Ale przyjęliśmy zasadę podobną do rozwiązania w zakresie farmakoterapii niestandardowej finansowanej przez NFZ. Wszyscy pacjenci, którzy odpowiadają na terapię, mogli kontynuować leczenie, dopóki uzyskują korzystne efekty.

Kiedy nie ma alternatywnej terapii, nieetycznym byłoby odbieranie leczenia chorym, którzy odnoszą z niego korzyść. I tu mamy właśnie taki przypadek, gdzie co do zasady lek nie powinien być finansowany ze środków publicznych i nie będzie refundowany ze względów klinicznych, ale ze względów etycznych firma powinna kontynuować terapię u tych pacjentów, którzy osiągają efekt zdrowotny.

Co się stanie, jeżeli firma zdecyduje się pójść ścieżką Funduszu Medycznego i nie zakończy tego procesu? Automatycznie generuje opóźnienie w stosunku do sytuacji, gdyby poszła klasyczną drogą. Będzie tu zmiana?

Nie. Firmy muszą przejść taką drogę. Jeśli firma wybiera refundację w ramach Funduszu Medycznego, to wtedy jest szybsza ścieżka, brak opłaty i analiza wykonana przez AOTMiT. Jeśli firma wnioskuje w ramach zwykłej refundacji, to musi złożyć wniosek w pełnym zakresie, z pełną opłatą.

Przygotowaliśmy też poprawkę, która umożliwia finansowanie z Funduszu Medycznego leków, które znalazły się na liście TLI, a wcześniej przeszły ścieżkę standardową.

W 2023 roku ma wejść unijna Joint HTA Assessment, czyli centralna ocena kliniczna. Jak to może wpłynąć na nasz krajowy system oceny?

Była na ten temat duża dyskusja, ale ostatecznie udało się uzyskać to, że nie jest to rozwiązanie obligatoryjne i zawsze możemy jeszcze wykonać własną analizę. Obawiamy się tej unijnej nieefektywności i niezwracania uwagi na ceny.

Chcieliśmy, żeby Polska płaciła według siły nabywczej naszej waluty. Na razie nam się to nie udaje, bo płacimy trochę mniej, ale nie kupujemy leków dwa razy taniej w stosunku do państw z dwukrotnie wyższym PKB per capita według siły nabywczej.

Z drugiej strony firmy oczekują, że będzie jedna sztywna cena na Europę i zauważamy taki kierunek. Widzieliśmy to w przetargach na szczepionki przeciw COVID-19, gdzie ceny praktycznie były jednolite dla wszystkich, w związku z tym jako Polska zapłaciliśmy jedną z najwyższych cen realnych w stosunku do swojej siły nabywczej. Ale już w przypadku leków stosowanych w COVID-19, firmy były skłonne do negocjacji z nami i uzyskaliśmy inne ceny niż europejskie.

Obecnie negocjuje Pan umowę z dostawcami szczepionek przeciw COVID-19, by Polska nie musiała odbierać już kolejnych dostaw i za nie płacić. Na ile państwa członkowskie miały wpływ na negocjacje Komisji Europejskiej z producentami i ceny tych preparatów?

Na cenę szczepionek nie mieliśmy żadnego wpływu, na treść umowy też nie. Po sprawie zakupu szczepionek przeciwko tzw. „świńskiej” grypie w 2009 roku pojawiło się zalecenie, że Komisja Europejska nie może podpisywać umów bezwarunkowych, to znaczy, że jeśli szczepionka jest dedykowana na pewną chorobę zakaźną i ta choroba w pewnym momencie zmienia swój charakter, przez co szczepionka staje się nieskuteczna lub nie ma dalszych zaleceń do jej stosowania, to nie powinno być sytuacji, że państwa muszą nabywać takie preparaty przez kolejne lata.

Teraz mamy do czynienia z taką sytuacją. Nie ma obecnie zaleceń do stosowania czwartej, piątej, szóstej czy kolejnych dawek szczepionki. Dostawa preparatów powinna być skorelowana z aktualnymi wytycznymi. A takich nie ma.

Dodatkową trudnością jest poziom utajnienia informacji dotyczących zawartych umów. Jak wskazują informacje z innych państw, musiały zgodzić się na daleko posuniętą poufność oraz na przykład na konieczność konsultowania z producentem odsprzedaży produktów. Wiadomo, że Polska odsprzedała Australii milion dawek. Czy też musimy uzyskiwać zgodę firmy na takie transakcje?

Tak, też musimy. To, że jesteśmy właścicielem preparatów nie znaczy, że możemy nimi dysponować w jakikolwiek sposób, bo to jest wchodzenie w interes producenta, który już nie sprzeda tego miliona dawek na innym rynku.

Poza tym w przypadku świńskiej grypy była sytuacja, że trzeba było zutylizować bardzo dużo szczepionek, za które już zapłacono. Teraz sytuacja jest podobna. Stoimy na stanowisku, że nie powinno produkować się szczepionek i ich sprzedawać, wiedząc że będą przeznaczone wyłącznie do utylizacji. To jest bardzo nieetyczne i całkowicie nikomu niepotrzebne.

Uważamy, że pierwsza umowa na szczepionki przeciw COVID-19 była do przyjęcia. Ale druga umowa i przyjęcie pełnych zobowiązań przez państwa nie powinno mieć miejsca. Tym bardziej, że mieliśmy tylko i wyłącznie prawo odstąpienia od umowy. Nie powinniśmy negocjować tak szybko, mając jeszcze zabezpieczenie w szczepionki. Poza tym pojawiła się już wtedy konkurencja ze strony innych producentów i można było negocjować warunki.

Zainteresowanie postawą Polski jest coraz większe ze strony innych państw i mamy pozytywne reakcje. Zaczęliśmy prowadzić indywidualne rozmowy z innymi firmami, bo rozmowy z Komisją Europejską na temat uelastycznienia kontraktu były niewystarczające.

