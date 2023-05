Maciej Miłkowski o planach ministerstwa. "Nie powinniśmy finansować nieefektywnych ośrodków"

Pacjenci w Polsce dopłacają do refundowanych lekarstw więcej niż obywatele wielu państw Unii Europejskiej, a dopłaty do Leków 75+ nie powinny być traktowane jako wydatek refundacyjny

Choć Narodowy Fundusz Zdrowia na refundację leków może wydawać do 17 proc. budżetu na finansowanie świadczeń, wydaje około 14,5 proc.

- Usztywnijmy te wydatki, będziemy mieli gwarancję, że środki na leki wydawane są proporcjonalnie do wzrostu finansowania całego systemu - zaapelował na konferencji „Polityka lekowa - nowe otwarcie” dr n. med. Artur Fałek, ekspert w Kancelarii Doradczej Rafał Piotr Janiszewski

Polityka lekowa. Nowe refundacje i wzrost wydatków na programy lekowe

O tym, co udało się zrealizować z założeń dokumentu "Polityka Lekowa Państwa”, a jakie cele wyznaczyć na kolejne lata dyskutowali eksperci podczas konferencji w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej „Polityka lekowa - nowe otwarcie”. Wydarzenie otwarł panel poświęcony dostępności refundacyjnej.

Dr n. med. Artur Fałek zreferował w nim m.in., jak na przestrzeni ostatnich pięciu lat zmieniała się liczba produktów objętych wykazem refundacyjnym, wprowadzonych do programów lekowych czy dostępnych chemioterapii. Jak zwrócił uwagę, bardzo znacząco wzrosła liczba substancji dostępnych w ramach programów lekowych.

- Od 1 maja 2018 do 1 maja 2023 roku wzrosła ze 132 do 237. To tak naprawdę decyduje o wzroście dostępnych opcji terapeutycznych. Przy czym mówimy tylko o liczbie substancji czynnych, nie uwzględniając rozszerzeń wskazań dla cząsteczek, w których te leki są refundowane. Jeśli wziąć je pod uwagę, ta liczba ta będzie jeszcze większa - zaznaczył.

Imponująco, zdaniem eksperta, zwiększyły się także wydatki na programy lekowe - z 2 mld w 2013 roku do ponad 8,5 mld złotych w 2023.

Przy czym zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o dostęp do innowacyjnych leków, Polskę - spośród krajów Grupy Wyszehradzkiej - wyprzedają Słowacja, Węgry i Czechy (raport Access Gap). W raporcie IQVIA, ujmującym także kraje Europy Zachodniej, już znacznie dalej nam do liderów.

- Ze 168 innowacyjnych leków, które były brane pod uwagę, w Polsce refundowanych jest 59. Niemcy, które nie stawiają praktycznie barier refundacyjnych na wejściu leku do systemu, mają ich 147. Taki przyzwoity wynik europejski wynosi 96-95 i to jest cel, do którego powinniśmy dążyć - uważa Fałek.

Jeszcze niżej plasuje się Polska, jeśli wziąć pod uwagę okres, jaki dzieli rejestrację leku od jego refundacji. Średni czas dla naszego kraju został wyliczony na 827 dni - na co wpływ, zdaniem eksperta, ma kilka kwestii.

- Po pierwsze złożenie aplikacji, czyli okres jaki upływa od rejestracji rynkowej do złożenia aplikacji, po drugie - czas trwania procedury refundacyjnej. Jestem gotów się założyć, że jeśli porównać czas, jaki upływa od złożenia dokumentów do podjęcia decyzji, to będzie on dużo krótszy - stwierdził. Uważa także, że sam proces refundacyjny, można by w Polsce jeszcze przyspieszyć.

Ustawowe 17 proc. na refundację i Leki 75+. "Nie mieszczą się w systemie refundacji"

Fałek jest także zwolennikiem sztywnego zagwarantowania 17 proc. na całkowity budżet na refundację (CBR). Obecnie NFZ może wydawać do 17 proc. (wynika to z ustawy refundacyjnej), ale de facto wydaje mniej.

- Celem ustawy refundacyjnej było ustabilizowanie budżetu płatnika. O ile na początku, kiedy tworzona była ustawa, środki na leki przekraczały 17 proc., tak teraz odbiegamy od 17 proc. Usztywnijmy te wydatki, będziemy mieli gwarancję, że środki na leki wydawane będą proporcjonalnie do wzrostu finansowania całego systemu - przekonywał na konferencji.

W przeciwnym razie, jak zwrócił uwagę, dysproporcje między tym, co Polska wydaje na leki, a ile wydają kraje europejskie, będą rosnąć.

Zwrócił także uwagę, że pacjenci w Polsce dopłacają do refundowanych lekarstw więcej niż obywatele wielu państw Unii Europejskiej, a dopłaty do Leków 75+ nie powinny być ujmowane w wydatkach refundacyjnych.

- Nie mieszczą się w systemie refundacji. Mało tego, przewiduje je osobny artykuł w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej - przypominał Fałek.

Zdaniem eksperta, choć program działa, korzysta z niego 2,7 mln seniorów i resort wydaje na niego miliard złotych, to został wadliwie skonstruowany.

- Te pieniądze z całą pewnością można byłoby lepiej wydać - zaznaczył.

Miłkowski o lekach dla seniorów: tak samo moglibyśmy mówić o programach lekowych

Do tych zarzutów odniósł się obecny na konferencji wiceminister Maciej Miłkowski. - Całkowicie nie zgadzam się z tym, że nie jest to budżet refundacyjny - zaznaczył.

- Tak samo moglibyśmy mówić, że niezasadnym jest finansowanie w 100 proc. programów lekowych, bo mogłyby być w 50 proc. odpłatne dla pacjentów - dodał wiceszef resortu zdrowia.

Jak podkreślił, pacjenci od 65. roku życia, o których rząd zamierza poszerzyć ofertę programu, powinni mieć zabezpieczoną farmakoterapię, bo jest taka potrzeba.

Wiceminister ustosunkował się także do dyskusji wokół 17 proc. wydatków na refundację, na którą zezwala ustawa refundacyjna.

- Jeszcze nie zrównaliśmy rentowności poszczególnych sektorów ochrony zdrowia. Rentowność szpitali w Polsce nadal jest niższa niż rentowność zagranicznych firm farmaceutycznych, które uczestniczą w programach lekowych. W związku z tym na pewno dużo więcej moglibyśmy kupić, gdyby ceny (leków - przyp. red.) były istotnie niższe - zaznaczył.

Zapewnił, że resort dokłada wszelkich starań, aby osiągnąć wspomniane 17 proc., podkreślając jednocześnie, że nie należy patrzeć na wydatki na leki w oderwaniu od świadczeń gwarantowanych i świadczeń technologii nielekowych.

Programy lekowe. "Powinniśmy skupić się na najbardziej efektywnych ośrodkach"

Przypomniał, że przed MZ stoi wyzwanie, jakim jest zwiększenie efektywności organizacji systemu ochrony zdrowia. Zwłaszcza takie przemodelowanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), aby pacjent krócej czekał na świadczenia. Przyznał też, że istnieją różnice w jakości realizowanych świadczeń w ramach programów lekowych.

- Powinniśmy w kolejnych okresach zmniejszać liczbę ośrodków i skupić się na tych, które są najbardziej efektywne. Gwarantują bowiem najlepsze wydatkowanie pieniędzy - tłumaczył.

Zapowiedział, że resort zmierza do tego, aby finansować tylko te ośrodki, które mieścić się będą w określonym zakresie. - Nie powinniśmy finansować nieefektywnych ośrodków - zaznaczył.

