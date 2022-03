Maciej Miłkowski o nowelizacji ustawy refundacyjnej: nie teraz

Na rynku produkcji leków w Polsce, w szczególności leków szpitalnych, nie widać na razie żadnych problemów, w związku z wojną w Ukrainie

- Produkcja odbywa się w pełnym zakresie - powiedział wiceminister Maciej Miłkowski 22 marca podczas sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Jesteśmy w kontakcie z producentami i analizujemy, żeby na bieżąco przeciwdziałać brakom. Spotkaliśmy się kilkukrotnie z producentami, którzy monitorują rynek - zapewniał

Jak dodał Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje natomiast przekroczenia 17 procent budżetu refundacyjnego

Sytuacja nie wpływa negatywnie na polskie bezpieczeństwo lekowe

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (22 marca 2022r.), wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski przedstawił informację na temat bezpieczeństwa lekowego Polski w sytuacji kryzysowej oraz analizę przygotowania kraju do potencjalnych kolejnych zagrożeń epidemicznych.

- Co widzimy po rozpoczęciu wojny w Ukrainie? Po pierwsze, trzy rynki, które zostały zablokowane: ukraiński, białoruski i rosyjski, praktycznie nie stanowiły dla Polski żadnego istotnego wkładu w produkcję, w łańcuchy dostaw leków do Polski. W tym zakresie nie stanowi to dla Polski problemu. Mieliśmy kilka produktów wytwarzanych w tych krajach, ale są to leki o nieistotnym udziale w sprzedaży. Kilku polskich producentów miało produkcję kontraktową na tamtych rynkach, ale te rynki były głównie rynkami zbytu, a nie rynkami produkcji - wyjaśniał wiceminister odpowiedzialny za politykę lekową.

Zapewniał, że w tym zakresie sytuacja nie wpływa negatywnie na polskie bezpieczeństwo lekowe.

- Jeśli chodzi o dostępność do leków z innych państw, krajów trzecich, w tym z UE, też nie widzimy żadnego problemu. Nadal jest pełna dostępność - taka, jak była zagwarantowana - podkreślał.

Jeśli zaś chodzi o rynek produkcji leków w Polsce, w szczególności leków szpitalnych, też nie widać na razie żadnych problemów.

- Produkcja odbywa się w pełnym zakresie. W trakcie jest wiele inwestycji w produkcję lekową, są plany i podjęte działania inwestycyjne, które spowodują zwiększenie produkcji leków w Polsce. Praktycznie każda firma działająca w Polsce jest na etapie rozbudowy i rozwoju swoich mocy produkcyjnych, nowych postaci farmaceutycznych czy nowych leków - mówił Maciej Miłkowski.

Ocenił, że Ministerstwo Zdrowia od kilku lat ma pełny wgląd w rynek dostępności leków. - Poza tym pierwszym okresem, 25 lutego, kiedy był minimalny pik sprzedaży w aptekach, nie widać już tego trendu. Sytuacja w poszczególnych tygodniach jest jak wcześniej. Nie widzimy żadnego gwałtownego ruchu w zakresie zwiększonej sprzedaży leków. To samo widzimy w zakresie łańcucha szpitalnego - mówił wiceminister.

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce, ale wzrostu zapotrzebowania na leki jeszcze nie widać

Odpowiadał też na pytania posłów oraz przedstawicieli branży farmaceutycznej.

Padło m.in. pytanie o to, czy jest wzrost zapotrzebowania na leki dla obywateli Ukrainy obecnych w Polsce i na jakie konkretnie leki?

- Wiemy, że mamy istotną liczbę obywateli z Ukrainy i możemy się spodziewać, że będzie istotny proporcjonalnie do tego wzrost, ale na razie tego jeszcze nie widać. Wzrost może w szczególności dotyczyć leków pediatrycznych, bo jest wiele osób do 18 roku życia. Jesteśmy na to gotowi - zapewniał wiceminister.

Wiadomo też, że niektóre schematy leczenia w Polsce różnią się z tymi na Ukrainie. W szczególności w zakresie chorób zakaźnych. Resort stara się zabezpieczyć dostępność do leków stosowanych przez pacjentów ukraińskich, by nie przestawiać ich na nowe terapie. Gdy brakuje danego leku, podejmuje współpracę z hurtowniami, by sprowadzić produkty w ramach importu docelowego.

Polska dysponuje też rezerwami strategicznymi produktów, za które odpowiada RARS.

- Jesteśmy w kontakcie z producentami i analizujemy, żeby na bieżąco przeciwdziałać brakom. Spotkaliśmy się kilkukrotnie z producentami, którzy monitorują rynek.

Czy wiemy, jakie leki i grupy leków będą potrzebne?

- Tego nie wiemy, na dziś nie zbieramy takich informacji. Te informacje będziemy mieli dopiero w momencie sprawozdania świadczeń do NFZ czy poprzez realizację recept w aptece. Te informacje będziemy zbierali i analizowali wspólnie z branżą farmaceutyczną, żeby wiedzieć, w którym zakresie jest większe zapotrzebowanie - dodał Miłkowski.

Nowelizacja ustawy refundacyjnej? "Nie teraz"

Wiceminister odniósł się też do kwestii darowania leków z polskich szpitali onkologicznych do Ukrainy:

- Szpital kupuje leki do leczenia swoich pacjentów. Szpital nie powinien co do zasady kupować leków na zabezpieczenie pacjentów w Ukrainie. W szczególności jeśli chodzi o leki onkologiczne, które są leki dedykowane na teren kraju. 10-15 proc. takiej darowizny nie stanowiłoby problemu. Ale przy większym wywozie leków możemy mieć problem z zabezpieczeniem polskich pacjentów. Jeżeli szpital ma nadwyżki leków, których termin ważności niedługo się skończy, to najlepszą drogą jest przekazanie ich do RARS.

Były też pytania o politykę lekową i refundacyjną. Jak przyznał wiceminister, planowany jest wzrost wydatków na refundację. - Ten wzrost jest cały czas - podkreślał.

Nie przewiduje natomiast przekroczenia 17 procent budżetu refundacyjnego, nawet jeśli do systemu refundacji zostaną włączeni obywatele Ukrainy. - Szacujemy, że obywatele ukraińscy nie będą wyłącznie korzystali z leków, ale też z porady lekarskiej czy hospitalizacji. Więc udział leków w stosunku do całości kosztów nie powinien być mocno zaburzony. Szacujemy, że również inne rodzaje świadczeń będą udzielane.

To oznacza też, że nie jest planowane uruchomienie procedury pay-backu. - Nie widzimy konieczności, by w tym roku pay-back został uruchomiony.

A nowelizacja ustawy refundacyjnej? - Nie teraz - dodał Maciej Miłkowski.

