Maciej Miłkowski o majowej liście leków refundowanych i zmianach w Funduszu Medycznym

Na majowej liście leków refundowanych mają pojawić się nowe leki stosowane w astmie i POChP. Będą też zmiany w zapisach programu lekowego

Resort zdrowia chce sfinansować z Funduszu Medycznego szczepienia przeciwko HPV dla dwóch lub trzech roczników pacjentów

Pracuje też nad zmianami organizacyjnymi wykonywania szczepień w aptekach przez farmaceutów

Jak wpływa wojna w Ukrainie na polską politykę lekową?

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podsumował plany resortu w zakresie polityki lekowej w kontekście wydarzeń w Ukrainie i fali ukraińskich uchodźców w Polsce.

- Na pewno mieliśmy bardzo duże plany na ten rok. Po raz pierwszy chyba w moim trzyletnim okresie pracy mieliśmy praktycznie zaplanowaną działalność do końca roku - powiedział podczas IX Konferencji Naukowej pod patronatem czasopisma JHPOR (1 kwietnia 2022 roku).

- Może ona się nie zmieni, tego jeszcze nie wiem, ale podjęliśmy decyzję, że nie będziemy jeszcze podejmowali decyzji ostatecznych decyzji, co zrobimy w kolejnych okresach czasu z polityką refundacyjną i z dostępem do nowych terapii. Nie wiemy, jak będzie wyglądała sprawa uchodźców z Ukrainy. Te osoby uzyskują identyczne prawa jak polscy pacjenci. W związku z tym już są przyjmowani przez lekarzy. Ale nie widać jeszcze istotnego zwiększenia zużycia leków przez tę grupę - podkreślał wiceminister.

Dodał, że jeszcze nie widać też istotnego wpływu na programy lekowe czy chemioterapię: - Myślę, że w ciągu kilku miesięcy poznamy, jaka jest populacja tych pacjentów, na co chorują i które programy lekowe ewentualnie zostaną istotnie obciążone.

Wiceminister zwrócił też uwagę, że wraz z pojawieniem się uchodźców powstała kwestia leczenia gruźlicy, jako problemu zdrowotnego, którego wcześniej na taką skalę w Polsce nie było.

- Pracujemy nad schorzeniami takimi jak gruźlica, diagnozowanie gruźlicy i później jej leczenie. Wiemy, że w Polsce nie mieliśmy standardowych najnowszych leków na gruźlicę wielolekooporną. Nikt nam nawet nie zwracał uwagi, że jest to istotne, ponieważ nie było potrzebowania na terenie naszego kraju. Teraz te terapie będziemy mieli zapewnione. Niektóre firmy próbują nam pomagać i jeśli jakiegoś leku w Polsce nie mamy, to mogą go dostarczyć - podkreślał Maciej Miłkowski.

Zwiększonego zapotrzebowania na razie nie widać

- Nie widzimy też jeszcze zwiększania wartości poszczególnych umów ze świadczeniodawcami. Większość umów jest w ramach fee-for-service. Programy lekowe były finansowane od wielu lat i nadal będą rozliczane według faktycznego zużycia i faktycznych potrzeb. Jeżeli te potrzeby się zmienią, to wtedy będziemy na ten temat rozmawiali - mówił wiceminister, dodając, że pojawiają się głosy, żeby już dzisiaj rozmawiać na temat ewentualnych zmian w umowach lekowych związanych np. z instrumentami dzielenia ryzyka.

- Na razie nie widzimy przypadku, w którym te rozmowy miałyby dzisiaj uzasadnienie. Nie chcemy rozmawiać o czymś, co może się nie ziścić. Również Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansował umowy normalnie, a zwiększy kontrakt, jeśli będzie zwiększone zużycie świadczeń. Jeśli zaś chodzi o umowy ryczałtowe, jeszcze nie została podjęta decyzja, jak to rozwiązać.

Wiceminister Miłkowski nawiązał też do realizacji dostępności do programu leczenia mukowiscydozy. Refundacja weszła od 1 marca 2022 roku, natomiast do rozwiązania pozostaje organizacja leczenia. - Staramy się, żeby te grupy pacjentów, które otrzymały refundację w ubiegłym roku i na początku tego roku, miały do niej dostęp jak najszybciej. W zakresie mukowiscydozy pracujemy z NFZ, żeby jak najszybciej ten dostęp w Polsce był w miarę równomierny.

Zwrócił uwagę, że jest to choroba rzadka, na którą chorują również osoby dorosłe. - Mimo że są w mniejszości, będzie ich coraz więcej, a na dziś nie są dobrze zaopiekowane. Nie ma ośrodków specjalizujących się w leczeniu tych pacjentów. Będziemy takich ośrodków poszukiwać, żeby ich było kilka w kraju.

Będą nowości na majowej liście leków refundowanych

Wiceminister odniósł się też do planów majowej listy leków refundowanych. - To co zaplanowaliśmy jeszcze w styczniu i lutym na maj, wszystko idzie zgodnie z planem. Będą duże zmiany w zakresie leczenia astmy i POChP. Ustalaliśmy, że maj będzie okresem, gdy wejdą zmiany w zakresie programu lekowego: opisu medycznego kwalifikacji czy prowadzenia pacjentów, jak również rozszerzenia wskazań i nowych leków. Będzie też dużo zmian w zakresie refundacji aptecznej: wejdą co najmniej 4 nowe terapie.

Z kolej w przypadku terapii, które nie uzyskają refundacji, będą wydane decyzje odmowne, żeby - jak określił Maciej Miłkowski - "mieć wszystkie sprawy na dzień dzisiejszy zakończone".

Kolejne zapowiadane zmiany dotyczą Funduszu Medycznego.

- Cały czas czekamy na zmiany związane ze zmianą ustawy. Mamy już wszystko uzgodnione z kancelarią Prezydenta i z Radą Funduszu Medycznego. W tym zakresie jest kilka istotnych zmian, jeśli chodzi o zwiększenie możliwości finansowania z budżetu, również szczepień zalecanych. Oczekujemy, że środki będą mogły pójść na szczepienia przeciwko HPV dla dwóch lub trzech roczników pacjentów. Wówczas dużo szybciej będziemy mogli rozpocząć program szczepień.

Będą jeszcze dwie zmiany w zakresie Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych oraz innowacyjnych terapii. Chodzi o rozwiązania upraszczające, żeby część leków z pierwszej listy leków o wysokiej wartości klinicznej mogła być finansowana ze środków Funduszu Medycznego. Brakuje jeszcze środków na leczenie dzieci i w tym zakresie będzie zwiększenie budżetu - opisywał szef MZ odpowiadający za politykę lekową.

Przypomniał niedawny komunikat resortu zdrowia w zakresie zakończenia szczepień populacyjnych przeciwko grypie w kolejnym sezonie. - Ministerstwo zdrowia nie będzie w chodziło w kolejny sezon z finansowaniem szczepień, poza tym, co już dziś jest na liście leków refundowanych, czyli pozostają szczepienia dla grupy 75 plus i 50 proc. refundacja dla pacjentów ze wskazaniami medycznymi.

- Pracujemy jeszcze nad zmianami organizacyjnymi wykonywania szczepień w aptekach przez farmaceutów, żeby uprościć ruch pomiędzy lekarzem, który wystawia receptę i realizacją tej recepty w aptece bądź od razu kwalifikacją i wykonaniem szczepienia w aptece - dodał.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.