Przedstawiciele organizacji pacjenckich wskazują potrzeby w zakresie refundacji nowych leków

MZ: nie planujemy, że kolejne listy, poza majową, będą jakoś istotnie owocne. Będą to głównie leki, które już są w grupach lekowych, a poszerzają wskazania

Na pewno nie stać nas na refundowanie wszystkich świadczeń zdrowotnych, wszystkich technologii lekowych - podkreśla wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski

Pacjenci apelują o refundację nowych leków

Podczas kolejnego posiedzenia podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie (22 marca 2022 r.) wiceminister zdrowia przekazał informację na temat wdrażania innowacyjnych leków i terapii lekowych. Była to okazja dla przedstawicieli organizacji pacjenckich do wskazania potrzeby w zakresie refundacji nowych leków.

Część z nich dotyczyła obszaru onkologii. Anna Kupiecka z Fundacji OnkoCafe wskazała na m.in. lek Tukysa dla pacjentek z rakiem piersi: - Mamy głęboką nadzieję, aby w takiej czy innej formie ten lek został zrefundowany. Drugim takim lekiem jest Retsevmo, ten oceniany we wskazaniu lek na niedrobnokomórkowego raka płuca. Czy jest możliwość sfinansowania tych terapii onkologicznych w większej liczbie w ramach Funduszu Medycznego. Kiedy to może nastąpić? Ta ścieżka mogłaby pacjentom zdecydowanie ułatwić i poszerzyć dostęp - zauważyła Kupiecka.

Cytomegalia, szpiczak, wszystkie rodzaje białaczki

Pytała też o profilaktykę zakażeń wirusem cytomegalii: - Chodzi o zabezpieczenie pacjentów po przeszczepach przed zakażeniem tym wirusem. Mówimy o leku Letermovir. Kolejna sprawa. Ostra białaczka szpikowa. Czy możemy liczyć na rozszerzenie terapii w leczeniu nawrotowej lub opornej na leczenie ostrej białaczki szpikowej? - pytała.

Dalej: - Pacjenci ze szpiczakiem plazmocytowym. Ostatnio lista przyniosła rozwiązanie. Bardzo dziękujemy. Jednak oczekujemy przesunięcia z trzeciej linii do drugiej. Są jeszcze pacjenci z opornym lub nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym, obciążeni wysokim ryzykiem cytogenetycznym i tu jest potrzeba wprowadzenia leku Ixazomib. Czy jest to w planach? Rozmawialiśmy również ostatnio o chłoniaku rozlanym z dużych komórek B i przesunięcie w przewlekłej białaczce limfocytowej leków do pierwszej linii. To są dwie terapie. Kiedy możemy się spodziewać rozszerzenia listy leków refundowanych o kolejne terapie stosowane w raku prostaty? - wymieniała.

Elżbieta Kozik z organizacji Polskie Amazonki Ruch Społeczny PARS zaapelowała o zmianę programu lekowego, jeżeli chodzi o leczenie raka nerki.

Aleksandra Rudnicka, rzeczniczka Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS zwróciła uwagę na hematoonkologię. - Mamy już dobrze leczone białaczki – wszystkie trzy białaczki: białaczka ostra limfoblastyczna, przewlekła białaczka limfocytowa i ostra białaczka szpikowa. Ten rok powinien być rokiem tej ostatniej białaczki, bo są cztery leki i każdy z nich jest dla innych pacjentów. W perspektywie tego roku powinny się znaleźć leki dla pacjentów z ostrą białaczką szpikową - stwierdziła.

Listy będą, ale nie jakoś istotnie owocne

Co na to wszystko wiceminister Maciej Miłkowski?

Odniósł się m.in. do pytania o obwieszczanie kolejnych list leków refundowanych: - Nie planujemy jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie. Nie planujemy jednak, że kolejne listy, poza majową, będą jakoś istotnie owocne. Będą głównie leki, które już są w grupach lekowych, które poszerzają wskazania i dostępność leków dla lekarzy i możliwość dedykowania terapii pacjentom, ale nie zwiększają liczby programów lekowych - stwierdził.

Odnosząc się do powyższych konkretnych zapytań, odpowiedział, że "nie planuje w najbliższym roku jakichś nowych terapii". - Szczególnie tych, o których była mowa, ponieważ będzie istotny wzrost – z tego trzeba się cieszyć – i coraz więcej pacjentów będzie uzyskiwało dostępność do leków, które już są dostępne. Wiadomo, że nie wszystkie osoby są diagnozowane w jednym czasie, a to są głównie terapie przewlekłe - wujasniał Miłkowski.

- Jeśli chodzi o pytanie o nerkę, to na pewno planujemy, aby w maju tę technologie wpuścić, bo jest tam bardzo dużo zmian, na które pacjenci i lekarze czekają. Niekoniecznie chodzi o dostępność nowych technologii, nowych linii leczenia. Te nowe technologie są bardzo kosztowne i w najbliższym czasie nie będziemy w stanie ich finansować, może za 3-4 lata. Na dzień dzisiejszy tego nie widzę - przyznał.

Nie stać nas na refundację wszystkiego

Przypomniał też, że "na pewno nie stać nas na refundowanie wszystkich świadczeń zdrowotnych, wszystkich technologii lekowych": - Musimy wybierać i staramy się robić to dobrze, żeby refundowane były najbardziej efektywne technologie.

Podał przykład onkologii: - Jest analiza, którą zrobili onkolodzy dla Polskiego Towarzystwa Onkologów, że refundowane leki, to są te, które są najbardziej oczekiwane, najbardziej innowacyjne. To są przełomowe terapie zalecane przez FDA oraz Europejską Agencję Leków. Większość tych leków jest w Polsce refundowanych i ta sytuacja cały czas się polepsza.

- Przedstawiliśmy też wskazania, które przygotowała Agencja Ocen Technologii Medycznych na temat refundacji leków dotyczących raka piersi i innych oczekujących leków. Są tu też wskazania, o których mówiłem, Towarzystwa Onkologii i ESMO, oraz jak to wygląda ilościowo i wartościowo. 73 procent wskazań ESMO jest refundowanych, a wartościowo, gdybyśmy chcieli przyjąć wszystkie terapie w raku piersi, to, w zależności od tego, czy chcemy mieć wszystkie leki refundowane, jest to 1,2 mld zł. Refundowane wskazania przez ESMO, oczekiwania wskazań przez ESMO, rekomendowanych przez PTOK – 840 mln zł. To są olbrzymie środki finansowe - przyznał.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.