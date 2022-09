Mabion i Novavax przedłużają umowę ws. współpracy nad szczepionką przeciw COVID-19

Mabion i Novavax przedłużają do końca 2026 roku umowę na kontraktowe wytwarzanie antygenu szczepionki Nuvaxovid na COVID-19

Mabion będzie otrzymywać wynagrodzenie za wytworzone serie produktu albo wynagrodzenie za gotowość do wytwarzania produktu (rezerwacja mocy produkcyjnych)

Polska spółka stawia na dywersyfikację działalności w obszarze usług produkcji kontraktowej i rozwoju leków na zlecenie (CDMO)

Mabion i Novavax przedłużają umowę

Polska spółka biotechnologiczna Mabion zawarła z firmą Novavax aneksy do realizowanej umowy o wartości 372 mln dolarów na kontraktowe wytwarzanie antygenu szczepionki Nuvaxovid na COVID-19, które przedłużają czas trwania umowy do końca 2026 roku. Pierwotnie miała trwać do końca 2025 roku.

Zgodnie z treścią harmonogramu, aktualnego w dacie podpisania aneksów, zakłada się, że w okresie od początku obowiązywania umowy do końca 2023 roku spółka powinna zrealizować powyżej 15 proc. łącznej wartości umowy.

W okresie od początku 2024 roku do końca 2025 roku spółka powinna zrealizować około 55 proc. umowy, a w roku 2026 - około 30 proc. łącznej wartości umowy (powyższe nie uwzględnia indeksacji warunków umowy o współczynnik inflacji).

W zawartych aneksach określone zostały także nowe warunki współpracy, zgodnie z którymi obok płatności za produkcję przez Mabion kolejnych serii antygenu (do szczepionki na COVID-19 wariant Omicron), zagwarantowane zostały również płatności z tytułu rezerwacji mocy produkcyjnych zakładu Mabionu.

Od początku współpracy Mabion otrzymał w sumie blisko 32 mln dolarów od Novavax z tytułu płatności za wyprodukowane dotychczas serie antygenu, z tytułu nakładów na doposażenie zakładu, z tytułu dodatkowych zleceń oraz z przedpłat związanych z finansowaniem nabywanych surowców.

Mabion i Novavax planują rozszerzenie wytwarzania antygenu także o wariant Omicron oraz o kolejne zlecone prace kontraktowe.

Polska spółka zapowiada dywersyfikację działalności w obszarze usług produkcji kontraktowej i rozwoju leków na zlecenie (CDMO), pracuje nad pozyskaniem kolejnych klientów.

Rozwijane obecnie przez Mabion kompetencje w zakresie usług produkcji kontraktowej są uporządkowane w kilka działów, które zajmują się poszczególnymi etapami rozwoju, analityki i produkcji produktów. Struktura organizacyjna jest przygotowana na kompleksową obsługę klientów zlecających pełny zakres usług lub wybrane elementy procesu.

Dział Regulacji zajmuje się między innymi ustaleniem strategii dla rozwoju produktów i procesów, nadzorem regulacyjnym nad transferem technologii oraz walidacją procesów i metod analitycznych. Dział Badań i Rozwoju ma bardzo szeroki zakres usług, obejmujący m.in.: transfer lub rozwój procesów i metod analitycznych. W Dziale Wytwarzania odbywa się produkcja w standardzie GMP oraz pakowanie, logistyka i magazynowanie wyrobu gotowego.

Bardzo ważnym działem w strukturze jest Kontrola Jakości, która wykonuje procesy dotyczące badania produktu w trakcie wytwarzania, badania produktu gotowego, zwalniania produktu, stabilności produktów pośrednich i produktu gotowego - ten obszar usług jest m.in. realizowany dla Novavax w zakresie wytwarzania substancji czynnej do szczepionki Nuvaxovid.